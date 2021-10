Inauguración de las Finales de la Competencia Internacional de Innovación y Espíritu Empresarial en China Oriental

Esta competencia ha impulsado en gran medida el espíritu y el entusiasmo de los estudiantes universitarios por la innovación y el espíritu empresarial, según el organizador, y agregó que la participación de estudiantes universitarios de todo el mundo ha ayudado a lograr el objetivo de la competencia de ser "más nacionales, más globales, más educativos, más integrales e innovadores".

Con un "equipo de creatividad de pregrado" independiente, el organizador de la competencia ha intentado ofrecer más oportunidades a los estudiantes universitarios, asegurarse sus participaciones, de modo que se destaquen más "estrellas futuras" de la innovación y el espíritu empresarial. El límite de edad de los participantes en la competencia es de 35 años.

Durante la competencia, también se llevó a cabo una "Exposición de logros en innovación y espíritu empresarial", con el objetivo de destacar los logros de las universidades de todo el país, mediante la implementación de la tarea fundamental de desarrollar la moral y cultivar una nueva fuerza en pro del espíritu empresarial masivo y la innovación.

A pesar de la situación de la COVID-19, estudiantes de las 100 principales universidades del mundo, como la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford y el MIT, formaron equipos para inscribirse en la competencia. A través de las metodologías combinadas de comunicaciones en línea y presenciales, los equipos participantes tanto en el país como en el extranjero han hecho realidad las comunicaciones entre las personas, los intercambios culturales y las competencias. El evento ha ayudado a construir la plataforma de comunicación más grande para la innovación global y la educación empresarial, así como a mejorar el impacto internacional y la competitividad de la educación superior de China.

Además de mantener la arena principal de la educación superior, la educación profesional y la huella emergente, esta competencia ha añadido propuestas del sector de la industria y negocios, que ha atraído la atención de muchas empresas reconocidas como Huawei, Tencent, JD, ByteDance y China Southern Airlines. Esto ha promovido de manera efectiva la transformación de los logros de la competencia, ha fomentado un ecosistema propicio para la capacitación colaborativa de talentos innovadores y emprendedores, y ha promovido la transformación y aplicación de los logros en innovación científica y tecnológica.

Inaugurada en 2015, la Competencia China de Innovación y Espíritu Empresarial "Internet+" de los estudiantes universitarios internacionales se ha celebrado anualmente durante siete años consecutivos.

El evento de este año está patrocinado conjuntamente por 12 ministerios, incluidos el Ministerio de Educación y el Gobierno Popular Provincial de Jiangxi, y es organizado por la Universidad Nanchang y el Gobierno Popular Municipal de Nanchang.

La Competencia Estudiantil de Innovación y Espíritu Empresarial se ha convertido en un importante operador para profundizar la reforma de la educación en innovación y emprendimiento en China, un escenario que busca ayudar a los estudiantes universitarios de todo el mundo a alcanzar sus sueños de innovación y espíritu empresarial, y una plataforma de intercambio cultural entre China y los países extranjeros.

FUENTE Ministry of Education of the People’s Republic of China

