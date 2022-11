INAUGURATION DES VITRINES DE NOËL DU PRINTEMPS - Mercredi 9 novembre à 17h30, ISABELLE HUPPERT et NAOMI CAMPBELL, ont dévoilé, pour la Maison Loewe, les vitrines de Noël du Printemps Haussmann à Paris

PARIS, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'inauguration des vitrines de Noël du Printemps a eu lieu en présence de ISABELLE HUPPERT et NAOMI CAMPBELL, amies de la Maison LOEWE, partenaire de cette édition 2022, accompagnées de Jean-Marc Bellaiche, CEO du PRINTEMPS.

Left to right : Isabelle Huppert / Jean-Marc Bellaiche - Président du Printemps / Naomie Campbell

Grand Magasin iconique parisien, le Printemps est depuis plus de 155 ans une véritable référence dans la création de ses vitrines qui font rêver à cette occasion, plusieurs millions de passants sur le boulevard Haussmann.

Cette année, Le Père Noël se fait Monsieur Loyal et emmène sa troupe dans une tournée extravagante pour offrir le plus inattendu des spectacles.

La joyeuse troupe du Printemps parade à travers la France et fait étape dans chaque magasin, transformé pour l'occasion en théâtre détonnant pour ce cirque de Noël extraordinaire.

Parmi les onze vitrines, on découvre quatre magnifiques tableaux : « LA TOURNÉE du PRINTEMPS », avec les ballons du cirque aérien de Noël qui larguent les amarres au Printemps,

« LE SPECTACLE DES CLOWNS », aux côtés

d'une équipe de saltimbanques qui enchaînent gags et facéties atour d'une grande roue tourbillonnante, « LE BALLET DES TRAPÉZISTES AVEC LOEWE », un majestueux numéro aérien dans un jardin suspendu extraordinaire autour du monogramme Loewe, et « LE GRAND FINAL », la fête organisée autour d'une spectaculaire pyramide FERRERO ROCHER® installée sur un podium habillé d'or et de lumière.

Après plus de 650 heures de montage jour et nuit pendant près de 3 semaines, les vitrines de Noël sont à découvrir le long du boulevard Haussmann.

