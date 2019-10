Inc. Magazine nomeia fundadora da TEACH-NOW Dra. Emily Feistritzer à lista das dez maiores inovadoras

NOVA YORK, 2 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A TEACH-NOW, que desafiou o modelo de educação tradicional de professores há oito anos, com sua inovadora combinação de instrução on-line e em sala de aula, anunciou hoje que sua fundadora, Dra. Emily Feistritzer, foi reconhecida pela Inc. Magazine como uma das dez maiores inovadoras na lista das 100 fundadoras mulheres de 2019 na edição de outubro de 2019 da revista.

Inc. relata: "Ex-freira de 78 anos, Feistritzer aprendeu há muito tempo que não gostava dos métodos de ensino tradicionais. Assim, em 2011, fundou a TEACH-NOW para treinar e certificar professores on-line. Agora com certificações de mestrado em disciplinas de alto crescimento como educação na primeira infância e educação de necessidades especiais, a TEACH-NOW ajudou 4.000 professores aspirantes em 125 países. 'Devo tudo à minha mãe', diz Feistritzer. 'Ela era professora.'"

No início deste ano, a Fast Company nomeou a Dra. Feistritzer como uma das 100 pessoas mais criativas em negócios.

De acordo com a Fast Company, "Emily Feistritzer, especialista em educação, estudou como melhor preparar os professores por mais de 40 anos, levando-a a testemunhar na frente do Congresso e de legislaturas estatais, instruir membros de administrações presidenciais e, agora, incentivar a acessibilidade na educação."

A Dra. Feistritzer desenvolveu o TEACH-NOW em um dos programas de educação de professores de mais rápido crescimento do país. A abordagem exclusiva de sua plataforma de aprendizagem personalizada à preparação do professor abre caminho para formados da faculdade, veteranos e outros que trocaram de carreira a serem certificados para ensinar nos Estados Unidos e no exterior. Seu sucesso levou à criação da TEACH-NOW Graduate School of Education, que permite aos candidatos obter um título de mestrado em educação, bem como obter uma licença de ensino reconhecida em todo o mundo.

Fundada em 2011, a TEACH-NOW Graduate School of Education é um programa de preparação de professores colaborativo centrado em tecnologia e baseado em atividades, além de uma instituição que confere títulos cuja missão é capacitar os professores de amanhã para os alunos de amanhã no mundo de amanhã. A TEACH-NOW oferece um programa de certificação de professores pós-bacharelado de nove meses e programas de título de Mestre em Educação de 12 meses com foco na globalização da educação, pesquisa da educação, educação da primeira infância, educação especial, ou ensino de aprendizes multilíngues -- com liderança educação e tecnologia educacional em breve à disposição. A TEACH-NOW já matriculou cerca de 4.000 alunos de 125 países. Para mais informações, acesse https://teach-now.edu/.

