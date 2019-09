Incentivale anuncia nova fase estratégica

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Incentivale, líder nacional na comercialização de gifts card e soluções de incentivo para o mercado corporativo, anuncia que a partir de setembro de 2019, os sócios fundadores Renato Rosconi e Renato Gomes deixam o comando da operação e passam a integrar o Conselho Administrativo.

Este novo cenário responde à estratégia de profissionalização que os fundadores pretendem instalar na companhia. Tiago Daia é a nova contratação, ocupando o cargo de Diretor Executivo ao lado de Carlos Brito, recém promovido a Diretor Financeiro. Juntos terão as atribuições de comandar as operações, manter a empresa nos trilhos da vanguarda tecnológica e em sólido crescimento, ampliar o portfólio de serviços e produtos e até mesmo a implementação de novos métodos de acompanhamento e performance, podendo contar agora com uma plataforma própria de incentivos.

A nova gestão chega com uma grande missão e muitos desafios, mas já apresenta resultados. Um exemplo disso é o recente contrato de exclusividade assinado – para a comercialização de seus gifts cards - com a iFood, o maior delivery de comidas do Brasil.

A companhia aposta nessa mudança e movimenta-se para um atendimento completo, integrando métodos de incentivos e fidelização - entregando produtos, serviços e soluções sob medida para a realização de campanhas de incentivo, ações de premiação, promoção, programas de fidelidade e recompensa.

Com 8 anos de mercado e investimento constante, a Incentivale possui crescimento médio anual na casa dos 50% e volume de vendas estimado, para este ano, superior a 150 milhões de reais, abastecendo os principais programas de incentivos e fidelidade de 3 mil empresas no Brasil e dando o suporte para seus clientes tornarem-se cases de sucesso em atuações e alavancagem de vendas.

Tiago Daia afirma: "Com nosso aprimoramento tecnológico, focamos nesta mudança de comportamento de consumo para auxiliar nossos clientes a alavancar vendas. Estamos sempre um passo à frente das tendências apontadas, trazendo soluções completas para que o resultado seja o melhor possível" e Renato Rosconi complementa: "Estamos muito satisfeitos com a contratação e confiantes com o desempenho dos novos diretores para o crescimento da empresa, a meta é dobrar de tamanho nos próximos dois anos".

A Incentivale é líder nacional na comercialização de cartões presente, cartões de crédito pré-pagos, vouchers e ingressos para a realização de campanhas de incentivo, ações de premiações e promoção voltadas ao mercado corporativo. Possui o maior portfólio de marcas do varejo nacional em diversos segmentos e, com esse modelo de negócio, abastece mais de 3 mil empresas, comtemplando programas de rewards, incentivos e fidelidade. A Incentivale entrega soluções completas para seus clientes na América Latina, Europa, Ásia e Estados Unidos, desde o fornecimento dos cartões em lotes ou door to door, até a ativação e gestão logística total.

