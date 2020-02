InComm lance les cartes cadeaux Roblox en France et en Allemagne

Les cartes cadeaux sont déjà disponibles chez Gamestop en Allemagne et Micromania en France, et seront disponibles chez plus de détaillants tels que les supermarchés et les magasins d'électronique au cours de 2020. Chaque carte s'accompagne d'un article virtuel bonus, qui renouvelé chaque mois et la carte peut être échangée pour un abonnement ou une certaine quantité de Robux (la monnaie du jeu de la plateforme) pour équiper un avatar ou acheter d'autres mises à niveau dans le jeu.

Les cartes cadeaux de rechargement de portefeuille sont proposées dans des formats à 10 euros et 20 euros, ce qui en fait des cadeaux abordables qui raviront les fans de Roblox. Avec les cartes cadeaux Roblox, les fans de tous âges peuvent accéder rapidement à la monnaie en jeu de Roblox, tandis que les parents peuvent les utiliser comme une option facile et fiable pour définir un budget pour les achats dans le jeu des enfants et des adolescents sans partager les informations de leur carte de crédit.

Roblox est une plateforme très populaire qui bâtit une communauté mondiale sûre, courtoise et diversifiée ; une communauté qui inspire et stimule la créativité et les relations positives entre les gens à travers le monde. Chaque mois, plus de 100 millions de personnes dans le monde s'amusent avec des amis en explorant des millions d'expériences numériques captivantes. Toutes ces expériences sont construites par la communauté Roblox, composée de plus de deux millions de créateurs, et couvrent un large éventail de genres, comme des courses traditionnelles, des jeux de rôle, des simulations et des parcours d'obstacles.

« Roblox a vu sa popularité monter en flèche dans le monde entier et nous sommes honorés de lancer leurs cartes cadeaux en France et en Allemagne », a déclaré Simon Osgood, directeur général adjoint d'InComm EMOA et Russie.

À propos d'InComm

En produisant plus de valeur pour chaque transaction grâce à des technologies de paiement innovantes, InComm crée des expériences de commerce harmonieuses et précieuses. Les produits et services uniques d'InComm, qui vont de cartes cadeaux pour centres commerciaux à des plateformes de paiement améliorées, connectent les entreprises au sein d'une vaste gamme d'industries dont la vente au détail, les soins de santé, l'exploitation de péage et les transports, les schémas d'intéressement et les services financiers pour une clientèle en constante expansion. Avec plus de 25 ans d'expérience, plus de 500 000 points de distribution, 386 brevets mondiaux et une présence dans plus de 30 pays, InComm est à la pointe de l'industrie et son siège se situe à Atlanta, en Géorgie. Découvrez plus d'informations sur www.InComm.com.

