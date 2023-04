InComm Payments expande operações no Brasil com hub de desenvolvimento de novas tecnologias

Com base em mais de dez anos de operação da empresa no Brasil, o lançamento do hub de TI inicia o compromisso de fortalecer o setor brasileiro de tecnologia financeira (Fintech), por meio da criação de novos empregos e iniciativas educacionais.

ATLANTA e SÃO PAULO, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A InComm Payments, uma empresa líder em tecnologia de pagamentos, anunciou hoje o lançamento da InComm Payments Brazil Technology Ltda., um hub de tecnologia da informação (TI) dedicado a desenvolver soluções de pagamentos para setores como varejo, serviços financeiros, pagamentos por celular e muito mais. Com sede em Fortaleza, o hub de TI expande as operações da InComm Payments no Brasil e pretende criar aproximadamente 200 empregos em todo o país, para várias funções na área de desenvolvimento de tecnologia financeira (Fintech), apoiando projetos locais e internacionais sob a liderança das equipes de desenvolvimento da empresa nos EUA.

"Desde que entramos no mercado brasileiro em 2012, tivemos a sorte de colaborar com excelentes profissionais de TI de todo o país", disse Mark Holt, CIO da InComm Payments. "Nosso novo hub busca fortalecer ainda mais o banco de talentos do Brasil, criando oportunidades para estudantes e profissionais experientes melhorarem suas habilidades e explorarem novas possibilidades para suas carreiras. As funções de TI que criarmos no Brasil, complementarão consideravelmente nossos desenvolvedores nos EUA, cujo trabalho líder no setor continua impulsionando a inovação de tecnologías de pagamentos, nos mais de 40 países onde estamos presentes."

A InComm Payments Brazil Technology se concentrará na contratação para posições em todo o país, tais como: engenheiros de software, automação de garantia de qualidade (QA), administradores de banco de dados (DBAs), DevOps, desenvolvedores de banco de dados e muito mais. Além de apoiar a criação de novos empregos, o hub de TI explorará parcerias com instituições educacionais brasileiras com intuito de desenvolver programas para que os alunos recebam experiência prática no setor, se conectem com o mercado de trabalho e conquistem oportunidades de emprego em tempo integral.

"O setor de pagamentos no Brasil está evoluindo rapidamente e uma força de trabalho local sólida será essencial para garantir seu crescimento contínuo", disse Ricardo Olivieri, VP da InComm Payments no Brasil. "Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes e parceiros, bem como expressar nossa gratidão às lideranças da comunidade por nos permitir trazer esses recursos e criar uma nova geração de inovadores em tecnologia de pagamentos."

A InComm Payments Brazil Technology é fundada com base nos 30 anos de história da InComm Payments no desenvolvimento de soluções de tecnologia de pagamentos para atender às necessidades de consumidores, clientes e marcas em todo o mundo. O hub de Fortaleza se junta à robusta rede de instalações brasileiras da InComm Payments, incluindo a InComm Brasil, com sede em São Paulo, e a Todo Cartões, com sede em Porto Alegre, uma processadora de cartões-presente que a InComm Payments adquiriu em 2020.

Para saber mais sobre as vagas de emprego da empresa no Brasil, acesse: jobs.incommpayments.com.

Sobre a InComm Payments

A InComm Payments é uma provedora de tecnologia de pagamentos global inovadora. Aproveitando a tecnologia dinâmica e a experiência comprovada, a InComm Payments oferece plataformas de pagamento de ponta a ponta aprimoradas e soluções de tecnologia financeira emergentes por meio de uma integração única, ajudando as empresas a crescer em diversos setores, incluindo varejo, assistência médica, pedágio e trânsito, incentivos, pagamentos móveis, moedas digitais e serviços financeiros. Ao habilitar conexões omnicanal e opções de pagamento alternativas para uma base de consumidores em constante expansão em um ecossistema cada vez mais digital, a InComm Payments cria experiências de comércio impecáveis e valiosas em todo o mundo. Com três décadas de experiência, mais de 525.000 pontos de distribuição no varejo e on-line, 412 patentes globais e presença em mais de 40 países, a InComm Payments lidera o setor de pagamentos a partir de sua sede em Atlanta, Geórgia, nos EUA. Saiba mais em www.InCommPayments.com.

