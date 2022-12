Incômodos com o contorno facial? Ácido hialurônico injetável é capaz de ajudar a amenizar esse desconforto sem necessidade de cirurgia

Nova abordagem Defyning PRO TechniqueTM é capaz de, dentre tantos benefícios, definir o contorno facial e dar efeito de projeção ao queixo

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Quando se fala em procedimento estético, a maioria das pessoas muito provavelmente pensa em tecnologias para o corpo, preenchimento dos lábios e suavização de rugas no rosto. Mas e o queixo, que é parte importante da definição do contorno facial? Durante muito tempo, essa área do rosto foi negligenciada nos tratamentos estéticos.

"O meu queixo sempre foi uma área que me incomodou. Cheguei a procurar soluções para isso, mas, antigamente, só era possível amenizar esse incômodo por meio de cirurgia. Recentemente, minha dermatologista me apresentou uma novidade chamada Defyning PRO TechniqueTM. Trata-se de uma abordagem com Restylane®, preenchedor a base de ácido hialurônico, que ajuda a dar mais projeção ao queixo, sem necessidade de bisturi, anestesia geral e aquela recuperação longa que uma cirurgia requer", comenta a influenciadora digital Sabrina Dibynis.

Criada pela farmacêutica Galderma, a Defyning PRO TechniqueTM ajuda a dar mais projeção ao queixo e/ou reposicioná-lo com o uso dos preenchedores Restylane® DefyneTM ou Restylane® LyftTM.

"Confesso que no começo tive medo de ficar artificial, mas, depois da explicação da minha médica, entendi que a aplicação de Restylane® no queixo não traria exageros, mas sim contribuiria para realçar ainda mais a minha beleza. Fiquei ainda mais confiante em saber que o ácido hialurônico presente em Restylane® é muito semelhante ao produzido naturalmente pelo nosso corpo. Portanto, as chances de eventos adversos são mínimas", conclui Sabrina Dibynis.

Restylane® foi o primeiro ácido hialurônico injetável lançado no mercado mundial. Com 26 anos de história, é considerado, pela segunda vez consecutiva, o preferido entre os profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis¹. Além disso, é o portfólio de ácido hialurônico injetável mais completo² e seguro3 do mercado. Seus resultados, que são reversíveis, podem durar até 36 meses, com dois retratamentos4.

Restylane® é um produto utilizado em procedimentos estéticos pouco invasivos, que devem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

