InCore Bank développe son courtage d'actifs numériques en un service bancaire disponible 24/7 avec AlgoTrader

ZURICH, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- AlgoTrader et InCore Bank sont fiers d'annoncer leur nouveau partenariat visant à élargir l'accès des banques et des institutions aux marchés des actifs numériques. Ce partenariat permet aux clients d'InCore Bank spécialisés dans l'externalisation et les transactions bancaires d'accéder facilement à la plateforme avancée de gestion des commandes et de l'exécution WIRESWARM, le produit phare d'AlgoTrader.

Une banque d'actifs numériques entièrement automatisée disponible 24/7

Dans le cadre initial de la collaboration, InCore Bank a intégré la plateforme de trading d'actifs numériques d'AlgoTrader dans son infrastructure existante. De plus en plus de banques et de clients institutionnels utilisant déjà les services de courtage et de conservation d'actifs numériques d'InCore Bank bénéficient désormais d'un service d'exécution entièrement automatisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour un grand nombre de cryptomonnaies et de jetons.

Ce service est parfaitement intégré dans la solution bancaire principale de Finnova et dans les applications bancaires en ligne, et affiche des taux et des valorisations quasiment en temps réel. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce service, InCore Bank fournira ultérieurement aux banques, aux gestionnaires d'actifs et aux UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals) un accès direct au marché, en association avec son service de conservation suisse de première qualité.

Exécution optimale et liquidité accrue

InCore Bank peut désormais assurer l'exécution automatisée des transactions sur diverses plateformes de liquidité, y compris celles des bourses, des courtiers et des bureaux OTC, grâce à des stratégies élaborées d'exécution des transactions. Ainsi, les clients d'InCore Bank bénéficient des meilleurs prix pour chaque transaction. En outre, WIRESWARM présente également une plus grande variété d'outils de trading, permettant aux clients d'accéder à un large éventail d'actifs. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie d'InCore Bank visant à proposer des actifs tokenisés aux clients institutionnels par le biais des blockchains Tezos et Ethereum.

Selon Andy Flury, fondateur et PDG d'AlgoTrader, « 2021 a été une année de croissance record pour les cryptomonnaies, l'intérêt institutionnel pour la crypto et les actifs numériques ayant explosé. À ce titre, la collaboration entre AlgoTrader et InCore Bank vise à répondre à une demande en constante augmentation tout en attirant davantage de membres du secteur bancaire vers le marché des actifs numériques. À l'avenir, nous souhaitons également rechercher des moyens de soutenir les classes émergentes d'actifs numériques, comme les actifs du monde réel tokénisés. »

Rendre les actifs numériques accessibles aux clients institutionnels

Mark Dambacher, PDG d'InCore Bank, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir améliorer notre service d'actifs numériques grâce à cette collaboration avec AlgoTrader. Les clients d'InCore Bank ont désormais accès à tout moment à des marchés liquides de cryptomonnaies du monde entier via différentes plateformes, permettant ainsi d'accélérer le trading et le règlement et de prendre en charge un plus large éventail d'actifs. En rendant les blockchains et les cryptomonnaies plus accessibles et attrayantes pour les banques, les possibilités de croissance future sont considérables. »

AlgoTrader est le leader mondial des infrastructures de trading de niveau institutionnel, tandis qu'InCore Bank est une banque transactionnelle inter-entreprises à guichet unique qui propose une gamme modulaire de services pour les actifs classiques et numériques. Ces deux entreprises ont un objectif commun : faciliter l'intégration des actifs numériques pour les banques et les institutions, de manière sûre et conforme.

À propos d'AlgoTrader

AlgoTrader est le leader mondial en matière de technologie de trading institutionnel pour les actifs numériques, qui couvre l'ensemble du processus de trading, de la vérification des risques avant la transaction à la création de commandes, en passant par le règlement automatisé et la réconciliation, proposant ainsi aux institutions financières une infrastructure de premier ordre. En permettant un accès direct au marché, une automatisation complète du processus de trading, ainsi qu'une intégration fluide des services de conservation et des services bancaires principaux, la plateforme AlgoTrader optimise le trading des actifs numériques. Développé par une équipe de spécialistes des systèmes de trading et d'experts en cryptoactifs, AlgoTrader fournit des solutions d'infrastructure intégrées qui répondent aux besoins institutionnels les plus exigeants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.algotrader.com .

À propos d'InCore Bank

InCore Bank est une banque transactionnelle inter-entreprises fondée en 2007, qui fournit aux banques, aux courtiers en valeurs mobilières, aux gestionnaires d'actifs et aux entreprises fintech des services bancaires transactionnels et d'externalisation de premier ordre. InCore Bank, à titre de société suisse disposant d'une licence bancaire et de gestion d'actifs, propose une gamme complète et modulaire de services : banque transactionnelle pour les actifs classiques et numériques, externalisation des processus commerciaux, produits d'investissement sur mesure en marque blanche, etc. Cette offre permet aux acteurs du marché de simplifier leurs activités et de se concentrer sur leur activité principale.

www.incorebank.ch

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1738112/Algo_Trader_InCore_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1624442/AlgoTrader_Logo.jpg

SOURCE Algo Trader