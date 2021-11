Incrível implante de caixa torácica inédito no mundo ganha "vida"

MELBOURNE, Austrália, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A inovadora fabricante de dispositivos médicos Anatomics Pty Ltd anunciou o primeiro uso mundial do revolucionário tecido de polímero StarPore para cirurgia de reconstrução torácica na Austrália, EUA, Reino Unido, Singapura, Portugal e Nova Zelândia.

Mais de 20 pacientes em todo o mundo estão vivendo com uma nova caixa torácica feita de um material revolucionário desenvolvido pela empresa australiana Anatomics Pty Ltd.

O StarPore® é um material forte, flexível e poroso que permite que as células e tecidos do corpo se incorporem a ele, diferentemente dos tradicionais materiais impermeáveis de implante.

O Professor Paul D'Urso, fundador da Anatomics, disse que "a reconstrução personalizada da caixa torácica foi a primeira aplicação do material no mundo e revolucionou a forma como essas cirurgias são realizadas para substituir e reparar as caixas torácicas de pessoas que as danificaram por trauma, tumores ou infecção."

Antes, os cirurgiões utilizavam cimento ósseo e fios para reconstruir a caixa torácica enquanto o paciente estava na mesa de cirurgia.

O "StarPore é único porque ganha 'vida' em semanas, à medida que as células do próprio paciente crescem e se tornam uma estrutura forte e flexível. O StarPore também é invisível em raios-X e exames, de modo que os médicos possam monitorar o paciente facilmente após a cirurgia", disse o Professor D'Urso.

O Dr. Ahneez Ahmed (cirurgião-chefe torácico do Tan Tock Seng Hospital de Singapura), relatou, após implantar as duas primeiras caixas torácicas de StarPore, que elas "durarão por toda a vida de um paciente, mantendo a mesma forma, com tecidos naturais mantendo-a no lugar. O material oferece uma estrutura para que o tecido humano se agarre e se incorpore a ela graças à porosidade trabecular biológica semelhante à encontrada no corpo."

O Professor Shanda Blackmon (cirurgião torácico da Mayo Clinic, nos EUA), resumiu: "As vantagens do StarPore incluem flexibilidade, fixação firme, capacidade de envolver as costelas, design 3D personalizado, capacidade de fazer furos facilmente para fixação de ligamentos artificiais, modelagem por bisturi intraoperatória personalizável, capacidade de imersão em solução de antibióticos e potencial de revascularização."

O Dr. Michael Harden (cirurgião cardiotorácico do Royal North Shore Hospital, na Austrália), recentemente relatou que "o implante de StarPore permitiu que nosso paciente fizesse coisas que para nós parecem simples, como dirigir um carro, curvar-se para pegar alguma coisa ou simplesmente respirar fundo."

A Anatomics é pioneira na reconstrução de caixas torácicas, tendo criado a primeira caixa torácica impressa em 3D do mundo para um paciente espanhol em 2014. Desde então, a empresa aperfeiçoou a tecnologia que levou à primeira caixa torácica de StarPore a ser implantada em maio de 2019 em Singapura. As caixas torácicas de StarPore foram implantadas com sucesso em 24 pacientes na Austrália, Nova Zelândia, EUA, Singapura, Portugal e Reino Unido.

O Professor D'Urso disse que "o StarPore da Anatomics se tornou um padrão de tratamento para a reconstrução torácica que criará uma plataforma de inovação em pesquisa e desenvolvimento cardiopulmonar. No futuro, as caixas torácicas de StarPore poderão contar com monitoramento eletrônico, terapias e recursos de telecomunicações avançados."

