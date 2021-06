INDAVER et MONUMENT signent des protocoles d'accord avec DOCKWATER BV

Si l'on compte ces derniers ajouts, DOCKWATER a maintenant conclu des accords avec cinq entreprises (Covestro, Evonik, Ashland, INDAVER et MONUMENT) qui ont choisi de rechercher une solution durable pour leurs besoins en eau, en réduisant simultanément leurs coûts tout en libérant de l'eau potable pour répondre aux besoins résidentiels de la région d'Anvers en situation de stress hydrique. DOCKWATER espère annoncer bientôt d'autres accords, car de plus en plus de clients industriels du port d'Anvers font le choix responsable de passer à une solution d'approvisionnement en eau durable et de réduire la pression que leurs activités exercent sur l'approvisionnement local en eau potable.

En passant à l'eau produite par DOCKWATER, on estime que les entreprises réduiront leur consommation d'eau potable jusqu'à 98 %, leur consommation totale d'eau jusqu'à 15 %, leur utilisation de produits chimiques de traitement de l'eau et les flux de rejet d'eau liés aux tours de refroidissement et aux usines de production d'eau déminéralisée de plus de 50 %, tout en abaissant leur prix de l'eau et en réduisant les prélèvements d'eau dans le canal Albert. Cela permettra d'accroître la durabilité des opérations dans le port d'Anvers, de contribuer à l'indépendance hydrique pour la région d'Anvers et de conserver l'eau dans le canal Albert.

Anthony Gordon, un représentant de DOCKWATER, a déclaré : « Nous sommes heureux que des entreprises du calibre d'INDAVER et de MONUMENT se joignent à nous pour réaliser une solution durable et à moindre coût pour les besoins en eau de procédé industriel du port d'Anvers. Chaque consommateur qui passe de l'eau du canal Albert à l'eau de traitement durable fait progresser la région d'Anvers d'un pas supplémentaire sur la voie de la durabilité envisagée par le Blue Deal du gouvernement »

Paul De Bruycker, président-directeur général d'INDAVER, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer au projet DOCKWATER, car il s'agit d'une autre initiative conforme à l'approche d'INDAVER en matière d'économie circulaire. Des projets tels que DOCKWATER et le projet ECLUSE, qui fournit de la vapeur à de nombreux clients du port d'Anvers à partir de nos installations de valorisation énergétique des déchets, sont d'excellents exemples de collaboration entre industriels dans le cadre de solutions durables. »

Manu Gyselinck, rsponsable du site pour MONUMENT a déclaré : « MONUMENT s'est engagé à établir des partenariats intelligents en matière de durabilité. L'usine de dessalement DOCKWATER est le type de partenariat que nous recherchons car le projet apporte une innovation technologique pour fournir aux clients une solution respectueuse de l'environnement. DOCKWATER nous apportera une fiabilité supplémentaire dans nos opérations tout en réduisant la pression exercée sur les précieuses sources d'eau potable »

À propos d'INDAVER

INDAVER est un acteur européen dans le secteur des déchets avec des usines et des activités en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal, en Italie, en Irlande, au Royaume-Uni et en France.

MONUMENT

MONUMENT fournit une fabrication sur mesure, en mettant l'accent sur les technologies de distillation et de réaction pour les plus grandes entreprises chimiques du monde.

À propos de DOCKWATER

Dockwater BV développe une usine de dessalement pour fournir de l'eau de traitement aux entreprises industrielles opérant dans le port d'Anvers. Le projet permettra au secteur de réduire considérablement sa consommation d'eau potable et sa consommation globale d'eau, et rendra l'approvisionnement en eau plus résilient dans l'ensemble de la Région flamande. Le développement du projet Dockwater est dirigé par AVAIO Capital, et Dockwater BV est détenue conjointement par AVAIO Capital et Macquarie Capital.

AVAIO Capital est une société d'investissement en infrastructure axée sur le développement et la construction de nouvelles infrastructures durables en Amérique du Nord et en Europe dans quatre secteurs : le numérique, l'eau, la transition énergétique et le transport. Macquarie Capital est la branche conseil, marchés financiers et investissement principal de Macquarie Group. Elle est spécialisée dans le développement des infrastructures avec plus de 20 milliards de dollars de projets d'infrastructure en cours de construction ou de développement.

