Indian School of Hospitality et Sommet Education lancent leurs plans de développement en Inde

Les partenaires ont pour objectif d'offrir dans les prochaines années, en Inde et dans la région, des programmes aux normes mondialement reconnues en matière d'enseignement de l'hôtellerie, de la gastronomie et du management. Grâce à cette alliance, École Ducasse, la référence mondiale de l'enseignement des arts culinaires et de la pâtisserie, établi son premier campus en Inde à l'ISH. Avec Les Roches, l'une des principales écoles de management hôtelier au monde, l'ISH réalise une alliance académique pour les programmes de gestion hôtelière.

Lors d'un événement à New Delhi pour célébrer leur partenariat, Benoît-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education et Dilip Puri, fondateur et CEO de Indian School of Hospitality ont annoncé leurs futurs plans de développement pour l'Inde. La première étape consiste à agrandir le campus actuel de l'ISH basé à Gurugram avec de salles de classe, de cuisines, de formation et des espaces complémentaires pour les étudiants. Cette extension de 2.3000 m2 portera la capacité du campus à plus de 500 étudiants par rentrée et sur la totalité de l'année à 1 200 étudiants. Les nouvelles installations sont en construction et seront opérationnelles au début de 2022.

ISH est à l'avant-garde de l'enseignement hôtelier en Inde avec un programme d'études international, l'excellence de son corps professoral et son infrastructure de pointe. L'expansion du campus permettra à un plus grande nombre d'étudiants talentueux de choisir le domaine passionnant de l'hôtellerie et des arts culinaires et d'en devenir les futurs dirigeants.

En termes d'expansion Sommet Education et ISH évaluent actuellement les opportunités d'un deuxième campus à Mumbai, Bengalore ou Hyderabad. L'objectif est aussi le développement d'un réseau de studios Ecole Ducasse dans certaines villes de l'Inde. Ces instituts culinaires répondront aux besoins à la fois des professionnels, des amateurs ou des personnes qui souhaitent réorienter leur carrière en améliorerant ou élargissant leurs compétences. Les villes ciblées sont New Delhi, Mumbai et Bangalore.

Les partenaires partagent l'ambition de devenir le plus grand acteur de l'hôtellerie et de l'enseignement des arts culinaires en Inde au cours des 3 prochaines années.

Dilip Puri, Fondateur & CEO, Indian School of Hospitality a commenté "ISH partage les valeurs entrepreneuriales de Sommet Education et les objectifs de développement. Le paysage de l'enseignement supérieure en Inde se transforme rapidement pour répondre à la demande d'une jeune démographie. ISH souhaite être à l'avant-garde de cette transformation en permettant aux grandes marques d'éducation internationales de s'établir et de développer les talents de demain".

S'exprimant à cette occasion, Benoit-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education, a déclaré: "L'Inde est l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde, l'hôtellerie et le tourisme contribuant pour une large part à la croissance économique et à l'emploi. En tant que jeune économie dynamique, l'Inde est la plate-forme de développement idéale pour que les marques internationales de l'éducation investissent et innovent ».

