Indiana apresentará colaboração e investimentos internacionais na Global Economic Summit

O governador Holcomb e o secretário Chambers recebem líderes empresariais e econômicos de todo o mundo para vivenciar a inovação em Indiana

INDIANÁPOLIS, 26 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Estado de Indiana realizará hoje sua primeira Global Economic Summit (Cúpula Econômica Global) de Indiana de hoje até 29 de maio, recebendo delegações internacionais de mais de 24 países, executivos de empresas e líderes governamentais e reunirá líderes de opinião de todo o mundo para discutir a próxima geração de indústrias, tecnologia e talentos.

O governador Eric J. Holcomb fará o discurso de abertura em 26 de maio e será o moderador de vários painéis na cúpula, que será realizada no Centro de Convenções de Indianápolis. No início desta semana, o governador Holcomb compartilhou observações sobre o papel do governo no aumento da fabricação durante um painel no Fórum Econômico Mundial de Davos. O governador Holcomb foi convidado a discursar em Davos em parte devido à série de cinco anos consecutivos de desenvolvimento econômico recorde de Indiana.

Na conclusão da cúpula, o governador Holcomb e Brad Chambers, secretário de comércio de Indiana, receberão dignitários e líderes empresariais na corrida 500 Milhas de Indianápolis, que colocará o foco do mundo em Indiana e sua inovação em automobilismo. Desde os jogos Pan-Americanos de 1987, não se viam tantos dignitários estrangeiros juntos em Indiana.

"Indiana está marcando sua posição no cenário global ao realizamos a maior semana internacional da história do Estado", disse o governador. Holcomb. "A estratégia de desenvolvimento econômico de nosso Estado está pagando altos dividendos, e estamos entusiasmados porque o Global Economic Summit de Indiana oferecerá uma plataforma para compartilhar a engenhosidade e a inovação que tornam o estado de Indiana único."

Mais de 800 pessoas, incluindo 30 delegações internacionais, estão programadas para participar.

Os líderes globais que se reunirão na cúpula discutirão tópicos como o impacto da cadeia de suprimentos de semicondutores sobre a segurança nacional, sustentabilidade no automobilismo, construção de ecossistemas empresariais robustos, inovação em biotecnologia em uma emergência e geopolítica dos esportes. Eles também farão contato com outras empresas e discutirão maneiras de enfrentar os desafios globais, como a insegurança alimentar e a interrupção da cadeia de suprimentos.

Os palestrantes incluem:

Eric Schmidt , ex-CEO do Google, cofundador da Schmidt Futures

, ex-CEO do Google, cofundador da Schmidt Futures Dave Ricks , presidente e CEO, Eli Lilly & Company

, presidente e CEO, Eli Lilly & Company Jeff Simmons , presidente e CEO, Elanco

, presidente e CEO, Elanco Michael Andretti , presidente e CEO, Andretti Autosport

, presidente e CEO, Micael Johansson , presidente e CEO, Saab AB

, presidente e CEO, Ravi Kumar , presidente da Infosys

Outros palestrantes que participarão estão listados aqui.

As delegações internacionais participantes da cúpula incluem:

Austrália

Brasil

Burma-Mianmar

Canadá

China

Congo

Dinamarca

França

Alemanha

Hungria

Índia

Israel

Itália

Japão

Coreia

Letônia

Lituânia

México

Mônaco

Peru

Portugal

Catar

Eslováquia

Suécia

Suíça

Taiwan

Turquia

Ucrânia

Reino Unido

"Estamos entusiasmados em receber líderes globais em nosso Estado conforme celebramos o impulso econômico de Indiana e exploramos novas maneiras de construir nossa economia futura com parceiros de todo o mundo que pensam de maneira semelhante", disse o secretário Chambers. "A cúpula oferece um fórum para fortalecer os relacionamentos e colaborar mais com os pensadores e líderes mais dinâmicos do mundo em soluções para nossos desafios mais críticos que beneficiem a todos nós."

Mais informações sobre a cúpula estão disponíveis aqui.

Sobre a Global Economic Summit de Indiana

A primeira Global Economic Summit realizada em Indiana apresentará o pensamento avançado de Indiana e do mundo, com foco em suscitar novas ideias e soluções compartilhadas. A cúpula oferecerá novas percepções e oportunidades para Indiana promover relacionamentos globais para inovações, participar de conversas cruciais sobre a economia do futuro e colaborar com novas ideias que estimulem a descoberta e o empreendedorismo.

Sobre a IEDC

A Indiana Economic Development Corporation (IEDC) é responsável pelo crescimento da economia do Estado, impulsionando o desenvolvimento econômico, ajudando a abertura de empresas, seu crescimento e estabelecimento no estado. Liderada pelo secretário de comércio Brad Chambers, @SecChambersIN , e dirigida por um conselho de 15 membros presidido pelo governador Eric J. Holcomb, @GovHolcomb , a IEDC gerencia diversas iniciativas, incluindo créditos fiscais baseados no desempenho, fundos para treinamento da força de trabalho, recursos para inovação e empreendedorismo, assistência à infraestrutura pública e esforços para atração e retenção de talentos. Para mais informações sobre a IEDC, acesse iedc.in.gov.

FONTE Indiana Economic Development Corporation (IEDC)

