Índice de Exposição e Reputação permite que empresas analisem com precisão sua exposição na mídia

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de ajudar empresas de todos os setores a analisarem qualitativa e quantitativamente a exposição de suas marcas na mídia, a PR Newswire acaba de lançar no Brasil o Índice de Exposição e Reputação, desenvolvido em parceria com o Instituto Lafis, maior instituto de análises e estatística do país.

A metodologia criada, totalmente exclusiva e com alto índice de confiabilidade, pode ser aplicada em análises realizadas empresa X empresa ou em comparativos empresa X setor, a partir da utilização da base de dados de monitoramento de mídias online e impressas da plataforma da PR Newswire.

No desenvolvimento do índice, foi utilizada a metodologia de principal component analysis, que vem a ser uma análise exploratória derivada de variáveis correlacionadas que encadeia diversas variáveis em um único vetor representativo.

"A solução desenvolvida pela PR Newswire é pioneira no país, pois permite que as empresas analisem em nossos dashboards, de maneira muito precisa, como está sua exposição na mídia, considerando tanto inserções positivas quanto negativas", comenta a CEO da PR Newswire na América Latina, Thais Antoniolli.

Apesar de o Índice de Reputação e Exposição ter sido desenvolvido totalmente no Brasil, ele também vai integrar o leque de soluções oferecidas a clientes da PR Newswire em toda a América Latina. "A ideia é, em breve, disponibilizar o índice globalmente", explica a executiva.

Sobre a PR Newswire

A PR Newswire é pioneira mundial na indústria de distribuição de conteúdo direcionado a redes de notícias. Há três anos, a PR Newswire passou a integrar o grupo também norte-americano Cision, detentor de tecnologia e soluções de monitoramento de notícias. É a única empresa a oferecer soluções integradas para análise de mídia espontânea, baseadas em três pilares fundamentais: Monitoramento de Notícias, Distribuição de Conteúdo, e Mensuração de Resultados, trazendo a expertise global para o contexto local de mercado. Por meio de suas ferramentas, permite que os profissionais de Comunicação, Marketing e Business Intelligence ouçam as conversas a respeito de suas marcas e personas, identifiquem os principais influenciadores conectados ao seu público-alvo, criem e distribuam conteúdo estratégico, além de medirem o impacto dos resultados dessas ações em mídia espontânea. Para mais informações sobre a empresa, acesse: www.prnewswire.com.br

Informações à imprensa:

Pitchcom Comunicação

www.pitchcom.com.br

Daniela Penna - (11) 94145-6532 - daniela.penna@pitchcom.com.br

Carolina Cardoso - (11) 98423-8989 - carolina.cardoso@pitchcom.com.br

FONTE PR Newswire

SOURCE PR Newswire