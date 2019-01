El talento empresarial se ha convertido en un diferenciador clave dentro de la competencia de talentos relativa

El talento sigue atrayendo a las economías de pequeños y altos ingresos y a Estados Unidos

Washington, DC está en cabeza de los mejores resultados dentro de las clasificaciones de las ciudades

está en cabeza de los mejores resultados dentro de las clasificaciones de las ciudades El análisis de cinco años demuestra un vacío de talento que cada vez se hace mayor entre las economías desiguales

El informe del Índice Global de Competitividad de Talento 2019 (GTCI) muestra que Suiza, Singapur y Estados Unidos siguen liderando el mundo en lo que a competencia de talento se refiere, mientras que los países de Asia, Latinoamérica y África ven una erosión progresiva en su base de talento. El informe confirma que los problemas de talento se han convertido en una preocupación principal para las firmas, naciones y ciudades, con el rendimiento del talento estando considerado como un factor vital de crecimiento y prosperidad.

El informe de este año tiene un enfoque especial en el talento empresarial: cómo se fomenta, nutre y desarrolla en todo el mundo y cómo afecta esto a la competitividad relativa de economías diferentes. Están emergiendo nuevos enfoques para estimular el talento empresarial dentro de la empresa y entre empresas y empleados preparados para el futuro; por ejemplo, los esfuerzos para desarrollar innovación ascendente y empoderar a los empleados. Dicho progreso es especialmente así en las ciudades, donde los ecosistemas de "ciudades inteligentes" están actuando cada vez más como imanes de talento. Los resultados muestran lo siguiente:

Los países y ciudades de mejor posición en el ranking tienden a ser los más abiertos al talento empresarial.

La digitalización y globalización están incrementando el papel del talento empresarial.

El informe también revela que las ciudades en lugar de los países están desarrollando papeles más fuertes como ejes de talento y serán cruciales para remodelar la escena de talento global. Esta creciente importancia de las ciudades se debe a su mayor flexibilidad y habilidad para adaptarse a las nuevas tendencias y patrones, como hábiles unidades económicas donde la política puede cambiarse más rápidamente, de modo que las ciudades son más atractivas para el talento, especialmente el talento empresarial.

La ciudad mejor clasificada este año es Washington, DC, seguida por Copenhague, Oslo, Viena y Zúrich. La posición de Washington puede atribuirse a su fuerte rendimiento en cuatro de los cinco pilares medidos en el estudio, específicamente en los pilares "Ser global", "Atraer", "Crecer" y "Habilitar". Su economía estable, población dinámica, infraestructura destacada y conectividad, fuerza laboral altamente cualificada y educación de clase mundial son características que contribuyen a hacer la ciudad un eje de talento.

Visión a largo plazo

Por primera vez, el GTCI de 2019 ofrece un análisis longitudinal de la competitividad de talento basado en los resultados de todas las ediciones de GTCI desde 2013. El principal hallazgo es que el vacío que separa a los campeones del talento del resto de la comunidad global ha estado creciendo. La competitividad del talento está fortaleciéndose en grupos de países donde ya es comparativamente alta y debilitándose en los que es relativamente baja.

Bruno Lanvin, director ejecutivo de Global Indices, INSEAD, y corredactor del informe, dijo: "En los 10 primeros puestos del ranking de competitividad del talento, solo pueden verse dos países no europeos: Singapur y EE. UU. Esto subraya que Europa sigue siendo un motor del talento, pero también que países con grandes universidades y un fuerte sector educativo son mejores a la hora de atraer el talento. Dado que los talentos de alto nivel son también más móviles internacionalmente, ninguna ventaja comparativa puede verse como irreversible y estos países necesitarán permanecer abiertos e innovadores para mantener su liderazgo".

Felipe Monteiro,profesor de Estrategia de INSEAD, director académico y corredactor del informe, dijo: "El empresariazgo parece ser un talento decisivo para tener éxito; todos los tipos de organizaciones tienen que atraer y mejorar el talento empresarial, en un área donde los ecosistemas de todo el mundo están drásticamente reformados por la transformación digital".

Alain Dehaze, consejero delegado de Adecco Group, dijo: "Mientras el mundo del trabajo cambia rápidamente, hay un peligro de que si los países y ciudades no tienen las condiciones adecuadas para atraer el talento, las personas y las empresas se irán y buscarán oportunidades en otra parte. Los resultados del informe de GTCI de este año son otra prueba de cómo el talento empresarial se ve cada vez más como una manera de navegar con éxito en un mundo en flujo constante. Enriquecer es una parte vital de crear el entorno adecuado para que el talento florezca y sentar las bases para el éxito en el futuro".

Vinod Kumar, consejero delegado de Tata Communications, explicó: "El concepto de apertura es crítico para el talento empresarial, y la cultura empresarial desempeña un papel clave aquí. Las empresas y ciudades necesitan trabajar codo con codo para cultivar culturas de intrapresariado y una mentalidad de aprendizaje continuo por encima de todo lo demás, mientras que el factor humano es clave para el éxito de la transformación digital. Esto ayudará a desbloquear el potencial positivo que aporta la tecnología, especialmente en un mundo donde los humanos y las máquinas trabajarán juntos y surgirán diferentes tipos de colaboración e ideación".

El informe de GTCI de 2019, publicado hoy por INSEAD , la Business School for the World, en asociación con Adecco Group y Tata Communications , es un referente anual completo que mide cómo los países y ciudades crecen, atraen y retienen el talento, ofreciendo un recurso único para que los responsables de las decisiones conozcan la imagen de competitividad del talento global y desarrollen estrategias para impulsar su competitividad.

El informe mide los niveles de Competitividad Global del Talento de acuerdo con 68 variables. El índice de 2019 abarca 125 economías nacionales y 114 ciudades (respectivamente 119 y 90 en 2018) en todos los grupos de renta y niveles de desarrollo.

Ranking de los 20 principales países de 2019

En esta sexta edición, Suiza continúa liderando el Índice Global de Competitividad de Talento de 2019, mientras Singapur y Estados Unidos llegan en segundo y tercer lugar, respectivamente, como lo hicieron en 2018. Los tres primeros van seguidos por los Países Escandinavos, Noruega (cuarto), Dinamarca (quinto), Finlandia (sexto) y Suecia (séptimo). Yemen ha terminado al final del índice de este año en el puesto 125, justo por detrás del Congo (124) y Burundi (123).

Como en años anteriores, los rankings más altos están asociados con mayores niveles de renta. Las políticas y prácticas que aportan competitividad de talento en países más desarrolladores son menos susceptible a las fluctuaciones políticas y socioeconómicas. Las economías de alta renta tienen la estabilidad de invertir en aprendizaje de por vida, reforzando las destrezas y atrayendo y manteniendo el talento global.

CLASIFICACIÓN GENERAL PAÍS PUNTUACIÓN 1. Suiza 81,82 2. Singapur 77,27 3. EE.UU. 76,64 4. Noruega 74,67 5. Dinamarca 73,85 6. Finlandia 73,78 7. Suecia 73,53 8. Países Bajos 73,02 9. Reino Unido 71,44 10. Luxemburgo 71,18 11. Nueva Zelanda 71,12 12. Australia 71,08 13. Islandia 71,03 14. Alemania 70,72 15. Canadá 70,43 16. Irlanda 70,15 17. Bélgica 68,48 18. Austria 68,31 19. Emiratos Árabes Unidos 65,90 20. Israel 63,26

Ranking de las 10 principales ciudades de 2019

Las principales ciudades son las que mejor desempeñan en los cinco pilares del espectro de talento. La ciudad mejor posicionada - Washington, DC- ejemplifica esto, siendo la primera en tres de las cinco dimensiones. Los papeles cada vez más centrales de las ciudades como ejes de talento empresarial también subrayan la importancia de desarrollar ecosistemas fuertes y vibrantes, especialmente en torno a la innovación.

CLASIFICACIÓN GENERAL CIUDAD PUNTUACIÓN 1. Washington, DC (EE.UU.) 69,2 2. Copenhague (Dinamarca) 68,0 3. Oslo (Noruega) 66,1 4. Viena (Austria) 65,7 5. Zurich (Suiza) 65,5 6. Boston (EE.UU.) 65,4 7. Helsinki (Finlandia) 65,0 8. Nueva York (EE.UU.) 64,6 9. París (Francia) 63,5 10. Seúl (República de Corea) 62,7

