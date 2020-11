Índice Global de Terrorismo 2020:Las muertes por terrorismo caen por quinto año, pero surgen nuevos riesgos

LONDRES, 25 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ --

Las muertes mundiales por terrorismo cayeron por quinto año consecutivo en 2019, a 13.826, un 15 por ciento menos que el año anterior

En Norteamérica, Europa occidental y Oceanía, los ataques de la extrema derecha han aumentado un 250 por ciento desde 2014, son más altos ahora que en cualquier momento de los últimos 50 años

63 países registraron al menos una muerte por terrorismo, el número más bajo desde 2013

El impacto económico global del terrorismo fue de 16.400 millones de dólares estadounidenses en 2019, una reducción del 25 por ciento desde el año anterior

El centro de gravedad de ISIL pasa al África subsahariana con las muertes totales por ISIL en la región aumentando al 67%

ISIL y sus afiliados también fueron responsables de los ataques en 27 países en 2019

El Índice Mundial de Terrorismo 2020 (GTI) ha descubierto que las muertes por terrorismo cayeron por quinto año consecutivo desde su máximo en 2014. El número de muertes se ha reducido ahora en un 59 por ciento desde 2014, a 13.826. El conflicto sigue siendo el principal motor del terrorismo, con más del 96 por ciento de las muertes por terrorismo en 2019 produciéndose en países ya en conflicto.

El Índice Mundial de Terrorismo anual, ahora en su octavo año, es desarrollado por un fondo de pensamiento líder, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y ofrece el recurso más completo sobre tendencias de terrorismo globales.

Las mayores reducciones en muertes se produjeron en Afganistán y Nigeria, sin embargo aún son los dos únicos países que han experimentado más de 1.000 muertes por terrorismo. La caída en las muertes también se vio reflejada en las puntuaciones por país, con 103 mejorando en comparación con 35 que se deterioraron. Este es el mayor número de países en registrar una mejora de año en año desde la creación del índice.

A pesar de la caída general en el impacto mundial del terrorismo, sigue siendo una amenaza importante y grave en muchos países. Hubo 63 países en 2019 que registraron al menos una muerte por ataque terrorista, y el mayor aumento en terrorismo se produjo en Burkina Faso, donde las muertes subieron un 590 por ciento. Otros países que se deterioraron sustancialmente son Sri Lanka, Mozambique, Mali y Niger.

Algunos otros datos importantes son:

Los 10 países con el mayor impacto por terrorismo son: Afganistán, Iraq , Nigeria , Siria, Somalia , Yemen , Pakistán, India , República Democrática del Congo y las Filipinas.

, , Siria, , , Pakistán, , República Democrática del y las Filipinas. Por segundo año consecutivo, el sur de Asia es la región más afectada por terrorismo, mientras Centroamérica y el Caribe registraron el menor impacto.

es la región más afectada por terrorismo, mientras Centroamérica y el Caribe registraron el menor impacto. MENA registró la mayor mejora regional en terrorismo por segundo año consecutivo, registrando el menor número de muertes desde 2003.

Steve Killelea, presidente ejecutivo de IEP, dijo: "Mientras entramos en una nueva década estamos viendo que nuevas amenazas de terrorismo emergen. La subida de la extrema derecha en Occidente y los deterioros en el Sahel son los principales ejemplos. Además, como se ve en los recientes ataques en Francia y Austria, muchos grupos más pequeños que simpatizan con las filosofías de ISIL siguen activos. Para romper estas influencias se necesitan tres grandes iniciativas: romper su cobertura de medios y las redes sociales online, interrumpir su financiación y reducir el número de simpatizantes".

El GTI utiliza una serie de factores para calcular su puntuación, incluyendo el número de incidencias, accidentes, lesiones y daños a la propiedad. Los talibanes siguieron siendo el grupo terrorista más letal del mundo en 2019; sin embargo, las muertes por terrorismo atribuidas al grupo se redujeron un 18 por ciento. La fuerza y la influencia de ISIL también siguieron reduciéndose, por primera vez desde que el grupo está activo fue responsable de menos de mil muertes en un año.

A pesar del descenso en la actividad de ISIL en Oriente Medio y Norte de África, los grupos afiliados a ISIL siguen activos en el mundo, con 27 países registrando un ataque de ISIL o sus afiliados. El África subsahariana se ha llevado la peor parte, con siete de los 10 países registrando los mayores aumentos en muertes por terrorismo residiendo en la región. Los afiliados de ISIL son principalmente responsables del aumento con el 41 por ciento de todas las muertes relativas a ISIL produciéndose en el África subsahariana.

Para Norteamérica, Europa occidental y Oceanía, la amenaza del terrorismo político de la extrema derecha ha estado aumentando en los últimos cinco años. En estas regiones los incidentes de la extrema derecha aumentaron un 250 por ciento entre 2014 y 2019. Hubo 89 muertes atribuidas a terroristas de extrema derecha en 2019. En la última década las medidas de resiliencia social han ido cayendo en muchas de las economías económicamente avanzadas. Esta tendencia continuará por la crisis económica causada por la COVID-19, que es probable que aumente la inestabilidad política y la violencia.

Desde que la COVID-19 se declarase una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, los datos preliminares sugieren un descenso en incidentes y muertes por terrorismo en la mayoría de regiones del mundo. Sin embargo, la pandemia de COVID-10 presentará nuevos y distintos retos en la lucha contra el terrorismo. Es importante que las iniciativas para combatir el terrorismo no estén restringidas por los descensos en el gasto gubernamental debido a la crisis económica. Las reducciones en la asistencia internacional para las operaciones antiterrorismo en MENA y África subsahariana podrían demostrar ser contraproducentes.

Thomas Morgan, responsable sénior de Investigación en IEP, explicó los hallazgos: "Entre 2011 y 2019, los disturbios y demostraciones violentas en Occidente aumentaron un 277 por ciento. Existen graves preocupaciones de que las condiciones económicas difíciles conduzcan a más personas a alienarse y ser susceptible ante la propaganda extremista".

La caída en el terrorismo también ha estado acompañada por una reducción en el impacto económico global del terrorismo, reduciéndose un 25 por ciento a 16.400 millones de dólares estadounidenses en 2019. En comparación con otras formas de violencia como los asesinatos, conflicto armado, gasto militar, el terrorismo es un pequeño porcentaje del coste global total de la violencia, que fue igual a 14,5 billones de dólares estadounidenses en 2019. Sin embargo, el verdadero impacto económico del terrorismo es mucho más alto ya que estas cifras no contabilizan el impacto indirecto en las empresas, inversiones y los costes asociados con las agencias de seguridad para combatir el terrorismo.

Notas al redactor

El informe completo GTI 2020 y el mapa interactivo están disponibles en: visionofhumanity.org o economicsandpeace.org

Siga a: @GlobPeaceIndex

Dé un like en: facebook.com/globalpeaceindex

Índice Mundial de Terrorismo (GTI)

El GTI del Instituto para la Economía y la Paz ofrece un resumen completo de las tendencias y patrones globales clave en terrorismo en los últimos 18 años. El informa clasifica a 163 países (99,7 por ciento de la población mundial) según cómo se ven afectados por el terrorismo. Los indicadores incluyen el número de incidentes terroristas, accidentes, lesiones y daños a la propiedad.

Base de Datos Mundial sobre Terrorismo

El GTI utiliza datos de la Base de Datos Mundial sobre Terrorismo (GTD) por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), un centro de excelencia del Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por la Universidad de Maryland. Ofrece el recurso más completo sobre tendencias terroristas mundiales.

Instituto para la Economía y la Paz

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es el fondo de pensamiento líder mundial dedicado a desarrollar medidas para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Hace esto desarrollando indices mundiales y nacionales, incluyendo el Índice Mundial de Paz anual, calculando el coste económico de la violencia y entendiendo la paz positiva, que son las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/792052/IEP_Logo.jpg

SOURCE Institute for Economics & Peace