Índice Global de Terrorismo 2022: África subsahariana emerge como epicentro global del terrorismo, a la vez que disminuyen las muertes a nivel mundial

A pesar de que los ataques terroristas a nivel global aumentaron a 5.226 en 2021, las muertes disminuyeron ligeramente un 1,2 %.

Es probable que el conflicto en Ucrania provoque un aumento del terrorismo tradicional y el ciberterrorismo, lo que revertirá las mejoras anteriores en la región.

El terrorismo en Occidente disminuyó sustancialmente, y los ataques disminuyeron un 68 %. Estados Unidos registró su puntaje más bajo desde 2012.

África subsahariana representó el 48 % de las muertes por terrorismo a nivel mundial.

El Sahel alberga a los grupos terroristas de más rápido crecimiento y más letales del mundo.

Myanmar tuvo el mayor aumento en el terrorismo, con muertes que aumentaron 20 veces a 521 en 2021.

El Estado Islámico (IS) reemplaza a los talibanes como el grupo terrorista más letal del mundo en 2021, con 15 muertes por ataque en Níger.

El terrorismo se ha concentrado aún más y 119 países no registraron muertes, lo que implica el mejor resultado desde 2007.

En Occidente, los ataques por motivos políticos superaron los ataques religiosos, que disminuyeron un 82 %. Hubo cinco veces más ataques políticos que ataques religiosos.

Los terroristas están utilizando tecnologías más avanzadas, como drones, sistemas GPS y servicios de mensajería cifrada.

El Índice Global de Terrorismo (GTI) 2022 revela que, a pesar del aumento de los ataques, el impacto del terrorismo sigue disminuyendo. En 2021, las muertes por terrorismo cayeron un 1,2 % a 7.142, mientras que los ataques aumentaron un 17 %, lo que destaca que el terrorismo se está volviendo menos letal. Dos tercios de los países no registraron ataques ni muertes por terrorismo (el mejor resultado desde 2007), mientras que 86 países registraron una mejora en su puntaje del GTI. La cantidad de muertes se ha mantenido casi igual durante los últimos cuatro años.

El índice destaca que el terrorismo sigue siendo una grave amenaza, y que África subsahariana representa el 48 % del total de muertes por terrorismo a nivel mundial. Cuatro de los diez países con los mayores aumentos de muertes por terrorismo también se encontraban en África subsahariana: Níger, Malí, la República Democrática del Congo y Burkina Faso.

Tras las derrotas militares en Siria e Irak, el Estado Islámico cambió su atención hacia el Sahel, y las muertes por terrorismo aumentaron diez veces en la región desde 2007. El Sahel se ha convertido en el nuevo epicentro del terrorismo. El terrorismo en la región se ve agravado por el alto crecimiento demográfico, la falta de agua y alimentos adecuados, el cambio climático y la debilidad de los gobiernos. Además de la complejidad, muchas organizaciones criminales se consideran a sí mismas como insurgencias islámicas.

El Índice Global de Terrorismo anual, que ahora se encuentra en su noveno año, es desarrollado por el principal centro de pensamiento internacional del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y proporciona el recurso más completo sobre las tendencias globales del terrorismo. El GTI utiliza una serie de factores para calcular su puntaje, incluso la cantidad de incidencias, muertes, lesiones y rehenes, y los combina con datos socioeconómicos y de conflictos para ofrecer un panorama integral sobre el terrorismo.

El índice muestra que el terrorismo se está concentrando cada vez más y se centran en países que ya sufren conflictos violentos. Las zonas de conflicto representaron el 97 % de todas las muertes. Los diez países más afectados por el terrorismo se encuentran en zonas de conflicto. Solo 44 países registraron una muerte por terrorismo en 2021, en comparación con 55 países en 2015.

El mayor aumento del terrorismo fue en Myanmar, donde las muertes aumentaron 23 veces de 24 a 521, seguido por Níger, donde las muertes se duplicaron, y aumentaron de 257 en 2020 a 588 en 2021. Mozambique tuvo la mayor caída en las muertes por terrorismo, que se redujo un 82 % a 93. El éxito se vio impulsado en gran medida por las operaciones contrainsurgentes que llevan a cabo las fuerzas mozambiqueñas contra el Estado Islámico, con el apoyo de Ruanda y la Comunidad de Desarrollo de África Austral.

En cuanto al aspecto positivo, la contrainsurgencia ha reducido significativamente las actividades de Boko Haram, y la organización registró solo 64 ataques en 2021. Las muertes disminuyeron un 92 %, de 2.131 en 2015 a 178 en 2021. La caída de Boko Haram contribuyó a que Nigeria registrara la segunda reducción más importante en las muertes por terrorismo en 2021, con una disminución del 47 % a 448.

Es probable que Ucrania experimente un aumento del terrorismo. En la crisis de 2014, el país registró 69 ataques terroristas. Los efectos colaterales del ciberterrorismo en otros países son motivo de gran preocupación. Además de los ciberataques a Ucrania, Rusia ha sido reconocida por ataques a muchos otros países. Es posible que la amenaza del ciberterrorismo aumente a nivel mundial junto con la escalada del conflicto en Ucrania.

Es probable que el conflicto en Ucrania revierta los logros en Rusia y Eurasia, que registraron la mejora más importante en el GTI en 2021, seguida por Norteamérica. La región MENA ha mejorado sustancialmente, ya que ascendió dos lugares desde el último puesto como la región menos pacífica en 2018. Por segundo año consecutivo, Asia del Sur es la región más afectada por el terrorismo, mientras que la región de América Central y el Caribe registró el menor impacto.

Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, señaló:"El terrorismo se está centrando cada vez más en zonas de conflicto, respaldadas por gobiernos débiles e inestabilidad política, mientras que en Europa y los Estados Unidos el terrorismo por motivos políticos ha superado los ataques por motivos religiosos. Dado que el conflicto en Ucrania domina la atención mundial, es fundamental que la lucha mundial contra el terrorismo no quede marginada. La actividad terrorista en el Sahel está aumentando sustancialmente, y es impulsada por milicias islámicas".

"La disminución del terrorismo en Occidente coincidió con la pandemia de COVID-19. Las restricciones a la libertad de circulación, al turismo y la amenaza inmediata a la salud personal pueden explicar parte de esa disminución. Una vez eliminadas las medidas de emergencia, existe la posibilidad de un aumento en la actividad terrorista".

A medida que la tecnología ha avanzado, también avanzó su uso por parte de grupos terroristas. Esto incluye misiles y drones, que amplían el alcance de sus ataques y reducen sus bajas. Los smartphones accesibles, las redes sociales y el cifrado son otras tecnologías que también amplían sus redes, lo que facilita la propagación de la propaganda y el reclutamiento.

El informe identifica al Estado Islámico y a sus afiliados como el grupo terrorista más letal del mundo en 2021, a pesar de que las muertes atribuidas al grupo disminuyeron ligeramente de 2.100 a 2.066 muertes. El peor ataque de 2021 ocurrió cuando un bombardero suicida detonó dos bombas en el Aeropuerto Internacional de Kabul en Afganistán, que provocaron 170 muertes y más de 200 heridos.

Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimin, que opera en el Sahel, es la organización terrorista de más rápido crecimiento en el mundo y fue responsable de 351 muertes en 2021, un aumento del 69 %. El grupo terrorista más letal del mundo fue el Estado Islámico de África Occidental, donde en Níger cada ataque tuvo un promedio de 15 muertes.

Los ataques en Occidente han disminuido significativamente, ya que descendieron un 68 % en 2021 desde el pico en 2018. En total, hubo 113 ataques en Europa en 2021, y siete en los Estados Unidos. Estados Unidos registró una mejora significativa en el impacto del terrorismo, registrando su puntaje del GTI más bajo desde 2012. Hubo tres ataques de extremistas islámicos en Europa, la cantidad más baja desde 2014.

En los últimos tres años, se ha producido en Occidente un cambio significativo en los instigadores del terrorismo. Los actos de terrorismo religioso disminuyeron un 82 % en 2021, y han sido superados por el terrorismo por motivos políticos, que ahora representa cinco veces más ataques. La mayoría de los ataques dirigidos por una ideología de izquierda o derecha son perpetrados por personas o grupos sin filiación formal a una organización reconocida. Los objetivos de estos ataques son a menudo similares, por lo general organizaciones gubernamentales o personalidades políticas, y las motivaciones son similares. Ambos grupos se radicalizan en línea y desprecian al sistema existente.

Los ataques en el Reino Unido se redujeron a la mitad en 2021, a 12, la cifra más baja desde 2008, y solo uno tuvo motivos religiosos. Estados Unidos registró siete ataques, cinco de ellos por motivos políticos y los otros dos sin clasificación. Francia registró siete ataques, lo que significa una reducción del 72 % con respecto a los 25 registrados en 2020.

Las condiciones más relacionadas con el terrorismo varían según los factores sociales y económicos de un país. Para la mayoría de los países, existe un claro vínculo con el terror político y una falta de aceptación de los derechos humanos básicos. Para los países de la OCDE, existe una fuerte relación entre el aumento del terrorismo y las desigualdades sociales, así como el acceso más fácil a armas y una mayor militarización. Para otros países, las instituciones débiles, los reclamos sindicales y el terror político son factores importantes para impulsar el terrorismo.

El informe completo del GTI 2022 y el mapa interactivo están disponibles en: visionofhumanity.org

Índice Global de Terrorismo (GTI)

El GTI del Instituto para la Economía y la Paz ofrece un resumen integral de las principales tendencias y patrones globales en el terrorismo durante los últimos 14 años. El informe clasifica a 163 países (99,7 % de la población mundial) según el impacto del terrorismo. Los indicadores incluyen la cantidad de incidentes terroristas, muertes, heridos y rehenes.

El informe del GTI se elabora con datos de Terrorism Tracker y otras fuentes. Terrorism Tracker ofrece registros sobre ataques terroristas desde el 1 de enero de 2007. El conjunto de datos contiene más de 60.500 incidentes terroristas que se produjeron entre 2007 y 2021.

Instituto para la Economía y la Paz

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es el centro de estudios líder a nivel mundial dedicado al desarrollo de métricas para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Lo hace mediante el desarrollo de índices mundiales y nacionales, incluido el Índice de Paz Global anual, que calcula el costo económico de la violencia y comprende la paz positiva, que representa las actitudes, las instituciones y las estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas.

