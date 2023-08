Índice Stone de Varejo aponta crescimento de três segmentos em julho; veja quais foram

Livros, jornais, revistas e papelaria; móveis e eletrodomésticos; tecidos, vestuários e calçados foram os destaques positivos do período

São Paulo, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Em mais um mês com uma leve retração, três segmentos se destacaram por trazerem um balanço positivo nas vendas de julho: o de livros, jornais, revistas e papelaria (1,8%); móveis e eletrodomésticos (0,8%); e tecidos, vestuários e calçados (0,6%). É o que aponta a 7ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, que apresenta dados mensais de movimentação no setor.

Cláudio Alves, diretor da vertical de Shopping da Linx, atribui o crescimento no segmento dos itens de papelaria ao período de volta às aulas, com renovação dos materiais escolares para utilização no segundo semestre do ano. E sobre as altas nas vendas de tecidos, vestuário e calçados, a explicação está na mudança de estação climática, com a chegada do inverno no mês de julho. "As pessoas costumam comprar mais roupas e calçados de frio, o que pode indicar o crescimento nas vendas", afirma.

Para Rosimar Kichel, diretora da vertical de Calçados da Linx, julho é um mês em que o varejo costuma fazer liquidação e queima de estoque. "Com isso, além da procura natural por itens de inverno, como botas e outros sapatos fechados, as lojas começam a se preparar para colocar as coleções em promoção. O período de volta às aulas também interfere no setor de calçados, já que os pais tendem a renovar uniformes e calçados dos filhos", finaliza.

Os demais segmentos analisados pelo Índice de Atividade Econômica Stone Varejo não conseguiram alcançar resultados positivos, com a maior queda no setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (4,9%), material de construção (1,4%), artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos, perfumaria e cosméticos (0,7%).

O Índice de Atividade Econômica do Varejo é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, que é a principal parceira do empreendedor brasileiro. Ela integra o grupo StoneCo do qual a Linx faz parte em parceria com o Instituto Propague. O relatório completo pode ser acessado pelo link: Stone Varejo: apesar da queda em julho, setor segue tendência de estabilidade (institutopropague.org)

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com ampla atuação em vários segmentos do varejo e um portfólio composto por mais de 180 soluções, a Linx ajuda desde pequenos empreendedores a grandes varejistas, oferecendo o maior ecossistema para o varejo da América Latina e emitindo mais de 2.7 bilhões de notas fiscais anualmente. Em 2023, foi reconhecida pelo Prêmio Valor Inovação Brasil como uma das cinco empresas mais inovadoras no setor de tecnologia da informação. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas, cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

Sobre o Instituto Propague

O Instituto Propague é uma instituição sem fins lucrativos que surgiu em 2019 e tem a missão de expandir o debate sobre o sistema financeiro no Brasil por meio da produção de conteúdo, tornando-o mais acessível e inclusivo. Como plataforma de conteúdo, acredita que compreender o sistema financeiro é fundamental para criar um bom ambiente de negócios, estimular a competição, aprimorar a demanda por serviços e desenvolver inovações.

FONTE Linx

SOURCE Linx