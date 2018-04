IndiGrid se supera no seu primeiro ano com 12% da TIR da carteira

MUMBAI, Índia, 25 de abril de 2018 /PRNewswire/ --

Principais destaques

IndiGrid anuncia a distribuição de INR 3,00 por unidade no quarto trimestre do ano fiscal de 2018

A distribuição do ano fiscal de 2018 é de INR 9,56 por unidade, superando a orientação de INR 9,20 por unidade em 4%

A orientação da distribuição do ano fiscal de 2019 aumentou para INR 12,00 por unidade

12% da TIR da carteira somente do portfólio atual

Primeiro conjunto de três aquisições será realizado antes do previsto e uma aquisição de terceiros está assinada

Base diversificada de investidores com mistura de parcela estrangeira e investidores nacionais

O IndiGrid, primeiro Fundo de Investimento de Infraestrutura (InvIT) do setor de energia da Índia, anunciou seus resultados para o trimestre e primeiro ano fiscal encerrado em 31 de março de 2018.

A receita consolidada do quarto trimestre do ano fiscal de 2018 é de INR 1480 milhões, com EBITDA de INR 1326 milhões. Para os 10 meses encerrados em 31 de março de 2018, a receita consolidada é de INR 4476 milhões, com EBITDA de INR 4155 milhões.

O conselho da Sterlite Investment Managers Limited atuou como gestor de investimento da IndiGrid e aprovou uma distribuição de INR 3,00 por unidade para o quarto trimestre do ano fiscal de 2018, quantia a ser paga inteiramente como juros aos mutuários. Para os 10 meses do ano fiscal de 2018, isto resultou na distribuição total de INR 9,56 por unidade, superando a orientação de INR 9,20 por unidade, levando a uma distribuição total de INR 2.702 milhões aos mutuários no primeiro ano de operação.

O crescimento da demanda por eletricidade na Índia, juntamente com o crescimento da capacidade renovável para 275 GW até 2027, exigirá um investimento significativo em linhas de transmissão para distribuir energia. A abertura da rede de transmissão interestadual para uma licitação competitiva baseada nas tarifas aumentará ainda mais a grande atividade neste setor.

O IndiGrid completará sua primeira aquisição de terceiros no primeiro trimestre do ano fiscal de 2019, e será da Techno Electric. Com estas novas aquisições, a orientação de distribuição para o ano fiscal de 2019 é de INR 12,00 por unidade. Comentando sobre os resultados financeiros do primeiro ano fiscal, o Sr. Pratik Agarwal, diretor executivo da IndiGrid, disse: "Tivemos mais um forte desempenho trimestral e superamos a nossa orientação de distribuição. Simultaneamente, a nossa carteira cresceu significativamente e demonstrou nossa capacidade de atingir a meta de 12% da TIR da carteira em pouco tempo. Em consonância com sua estratégia de crescimento, o IndiGrid já está considerando o próximo conjunto de aquisições de ativos do patrocinador e de terceiros. O crescimento previsto da demanda de eletricidade durante a próxima década exigirá enorme infraestrutura de transmissão de energia, o que é muito bom para o IndiGrid".

