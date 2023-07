INDO ALÉM DO MAINSTREAM: VUSE STREET COVERS, SÉRIE DOCUMENTAL REVELA AS CENAS MUSICAIS E ARTÍSTICAS UNDERGROUND EM CINCO CIDADES AO REDOR DO MUNDO

A Vuse Street Covers captura a DJ e produtora internacional Anfisa Letyago e o icônico artista de capas de álbuns Brian Cannon enquanto viajam para Dubai, Barcelona, Medellín, Johannesburg e Liverpool para celebrar a cultura moderna e urbana e revelar os talentos locais que impulsionam suas cenas criativas

LONDRES, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Vuse - a marca de vape número um do mundo* - lança uma prévia de sua série documental Street Covers, que explora as histórias únicas em cinco cidades ao redor do mundo e celebra os talentos locais impulsionando suas cenas criativas.

Anunciado em Março como parte do 10º aniversário da Vuse, o programa inaugural se constrói a partir do legado da marca em apoiar talentos emergentes e inovar em criatividade. A plataforma revela os talentos locais mais empolgantes que estão fora do mainstream controlado por algoritmos e celebra a fusão da música e da arte para reviver a arte das capas de álbuns perdidas no mundo digital. O teaser da série pode ser visto aqui.

Nos próximos meses, a Vuse lançará cinco episódios únicos, um por cidade, cada um destacando um talento local da música e da arte, ao mesmo tempo em que reflete sobre o papel fundamental que as ruas desempenham na formação dos artistas que vivem nelas. Filmado em polos criativos e redutos locais em Dubai, Barcelona, Medellín, Johannesburg e Liverpool, os curtas-metragens mostrarão a DJ e produtora internacional, bem como Embaixadora Global da Marca Vuse, Anfisa Letyago, e o lendário artista de capas de álbuns Brian Cannon, levando os espectadores a uma exploração profunda das ruas que compõem o coração cultural de cada cidade.

Desvelando a cortina da cena underground, os espectadores estarão totalmente imersos na vida dos ambiciosos artistas no centro de cada episódio, bem como na rica cultura das comunidades que impactaram diretamente suas produções musicais e artísticas. Os filmes vão desafiar os preconceitos dos espectadores sobre as cidades e convidá-los a mergulhar de cabeça na cultura moderna e nas cenas locais que não podem ser encontradas em um guia.

Em Dubai, Anfisa e Brian passam um tempo com o artista visual Foad Hamzeh e o DJ e produtor de Deep HouseRami Chami, que vão além dos carros de luxo e dinheiro rápido que vêm à mente quando pensamos na metrópole cheia de arranha-céus. Ao explorar essa cidade única, somos apresentados a um caldeirão multicultural com uma cena de arte e cultura que está redefinindo o Oriente Médio.

Barcelona está há muito tempo na vanguarda da cultura europeia, com seu horizonte inspirado em Gaudí e sua vida noturna hedonista atraindo visitantes de todos os cantos do mundo. Ao destacar a DJ e produtora Camelia e o artista plástico urbano e de mural, o espanhol, Murfin, Street Covers investiga o coração pulsante da cidade para descobrir que, ao invés de ter perdido seu brilho, Barcelona continua no epicentro do movimento underground espanhol.

Apesar do que as pessoas possam pensar que sabem sobre Medellín, na Colômbia, os murais ousados em quase todas as esquinas transformaram a cidade em uma maravilhosa tapeçaria de expressão, e a vida noturna combina uma rica fusão de gêneros, onde os locais dançam salsa ao som de reggaeton e de tudo o que estiver relacionado. Apresentando a cantora e compositora Solizantana e a artista visual internacional Manurat, Street Covers mostra uma cidade que representa mudança e transformação em um nível inigualável, com a arte como catalisadora desse processo.

Uma cidade com uma história dividida, Joanesburgo está emergindo como o coração cosmopolita e de mente aberta da África. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na cena queer da cidade, onde coletivos estão abrindo um caminho menos percorrido, criando um espaço seguro tanto para pessoas queer quanto para mulheres. Através dos olhos do DJ e criador cultural Lelowhatsgood, figura pioneira na cena musical contemporânea da cidade, e Shaun Oakley, grafiteiro, ilustrador e designer que vem se destacando pelo país, este filme busca mudar a percepção de como a arte e a música podem ganhar vida na África.

Liverpool é uma cidade com uma rica herança cultural, mas há muito mais na cultura Escocesa do que passeios dos Beatles e futebol. Street Covers destaca o espírito independente da cidade e o ethos comunitário que a impulsiona adiante através dos olhos de Cherie Grist Renshaw, uma artista contemporânea e membra fundadora do Bold Place, que se concentra em capacitar mulheres criativas; e do DJ e produtor Dowd, que está surfando nas tendências da cena britânica. O filme desafia aqueles que pensam que Liverpool é uma cidade que vive de sua história a reconsiderar, e ver como ela permanece na vanguarda da cultura britânica.

Anfisa Letyago comenta: "Estar imersa na verdadeira cultura de todas essas belas cidades ao redor do mundo é diferente de tudo que já fiz antes. Todos os talentos locais são muito inspiradores e trabalhar com eles em suas novas faixas tem sido uma experiência incrível nos últimos meses. Eles são verdadeiras estrelas que vão além do mainstream em sua criatividade, mal posso esperar para que mostrem ao mundo no que estão trabalhando".

Brian Cannon acrescenta: "Conhecer o talento local em cada uma dessas cidades foi inspirador - não importa a formação deles ou de onde eles são, eles estão transbordando de paixão por sua arte, e isso é muito compreensível para mim. Vê-los enfrentando o desafio de criar arte para a música, uma tarefa única, e estar ao lado deles ajudando a guiá-los nesse processo tem sido muito gratificante.

John Beasley, Diretor Global de Experiência do Consumidor da BAT, comenta: "Cada cidade tem mais do que aparenta - estamos abrindo o véu e convidando as pessoas a olharem além de suas redes sociais, enquanto descobrimos o pulso artístico no coração dessas cidades e revelamos o talento incrível que se encontra dentro delas. Street Covers conta as histórias do submundo urbano onde a criatividade explode, a inspiração prospera e os provocadores surgem. Estamos muito entusiasmados porcelebrar a fusão de música e arte e reviver a arte das capas de álbuns perdidas no mundo digital, ao mesmo tempo em que colocamos esses talentos criativos em um palco global para que todos possam descobri-los".

Os filmes principais para cada um dos mercados serão lançados nos próximos meses, destacando as cenas criativas locais e os talentos artísticos e musicais que estão no coração delas. Eles podem ser assistidos no canal do Youtube Vuse Worldwide no YouTube. Os pares de talentos locais de cada mercado continuarão a colaborar nos próximos meses, juntamente com a orientação especializada de Anfisa e Brian, para criar uma faixa musical que represente sua jornada de descoberta criativa e uma obra de arte de capa que dê vida às músicas. Você pode acompanhar a jornada deles em @vuse.worldwide.

