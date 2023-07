Indonésia pede colaboração e investimento na gestão sustentável da água

JACARTA, Indonésia, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- No âmbito do 10º Fórum Mundial da Água, o Ministério de Obras Públicas e Habitação (PUPR) e o Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) organizaram em conjunto um painel de discussão intitulado "Road to the 10th World Water Forum: Policy, Technology, and Investment Opportunity in Water Resources Management" no dia (04/07).

Discussão em painel do JFCC: Caminho para o 10.º World Water Forum — "Política, Tecnologia e Oportunidades de Investimento na Gestão dos Recursos Hídricos". (PRNewsfoto/Secretariat of the 10th World Water Forum)

Durante seu discurso de abertura, o Assessor Especial do Ministro de Obras Públicas e Habitação da República da Indonésia para Tecnologia, Indústria e Meio Ambiente, Endra Saleh Atmawidjaja, disse: "É uma honra para a Indonésia sediar o 10º Fórum Mundial da Água e ser uma líder na avaliação de questões globais da água. Nosso objetivo é promover a paz, a independência e a prosperidade em termos de disponibilidade de recursos hídricos."

O painel de discussão contou com a participação do Diretor Regional do 10º Fórum Mundial da Água da Ásia-Pacífico, Yoon-jin Kim, do Assessor Especial do Ministro da PUPR para Recursos Hídricos, Firdaus Ali, do Diretor Geral de Informação e Comunicação Pública do Ministério da Comunicação e Informática, Usman Kansong, do Diretor da Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, do Diretor de Assuntos Governamentais da Danone Indonésia, Rachmat Hidayat, e da Presidente da Indonesian Employers' Association (APINDO) Shinta Kamdani.

Firdaus Ali disse: "O governo indonésio fez projetos para desenvolver o setor de água, um dos quais é a construção de represas, com o objetivo de atingir 57-59m³ per capita/ano." Ele também mencionou que o principal desafio no setor de água é o financiamento sustentável por meio de parceria público-privada.

Em linha com o Ministério da PUPR, APINDO, Perum Jasa Tirta II e Danone Indonesia, concordaram que os setores público e privado precisam de uma nova estratégia para estabelecer um financiamento e investimento sustentáveis em água.

A presidente da APINDO, Shinta Kamdani explicou: "Há três condições para o estabelecimento de uma boa parceria público-privada no financiamento sustentável da água, a saber, a confiança entre o governo e o setor privado, o modelo de parceria onde todos saem ganhando e a sustentabilidade da parceria." Ela também mencionou que, com as políticas e incentivos do governo, o setor privado pode desempenhar um papel mais significativo no estabelecimento de financiamento verde que considere os impactos sociais e ambientais das atividades econômicas.

Na declaração de encerramento, Yoon-jin Kim destacou a importância do próximo fórum para avaliar as estratégias e soluções práticas para os desafios globais da água.

Pessoa de contato:

Secretaria do Comitê Organizador Nacional do 10º Fórum Mundial da Água,

[email protected]

Documentação: https://drive.google.com/drive/folders/1AjLUjfP6reve4MRoxbS2KAfth0-dPiQ2?usp=share_link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147371/Panel_Discussion_road_to_the_10th_World_Water_Forum.jpg

FONTE Secretariat of the 10th World Water Forum

SOURCE Secretariat of the 10th World Water Forum