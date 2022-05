Indusface améliore sa plateforme de protection des applications Web et des API (WAAP) AppTrana avec la première protection basée sur les risques du secteur pour les API

BENGALURU, Inde, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Indusface, une société SaaS de pointe en matière de sécurité des applications qui détecte en permanence les risques de sécurité, fournit une protection en temps réel et améliore les performances des sites Web et des applications, a annoncé aujourd'hui l'ajout de la protection des API basée sur les risques à sa plateforme WAAP, AppTrana.

Les API sont la corde de sécurité de l'économie numérique, avec de nombreuses entreprises adoptant l'approche API-first. Cependant, la croissance des API ouvre également de nouveaux vecteurs de risque dont elles ne sont pas conscientes. Selon Gartner, plus de 90 % des applications ont une surface d'attaque plus exposée par API que par IU et d'ici 2022, l'abus d'API passera d'un vecteur d'attaque peu fréquent au vecteur d'attaque le plus fréquent, entraînant des violations de données pour les applications Web d'entreprise.

Indusface révolutionne l'espace de sécurité des API en s'appuyant sur ses capacités de protection des API. L'entreprise le fait grâce à la protection des API la plus complète à ce jour en étendant son approche basée sur les risques de la même manière.

À ce sujet, Ashish Tandon, fondateur et PDG d'Indusface, a déclaré : « L'approche basée sur les risques d'AppTrana est unique et trouve un écho auprès de nos clients. Ce qui intéresse vraiment les clients, c'est de savoir dans quelle mesure leur application est protégée en fonction de la posture de risque de leur application. Partant de là, nous améliorons maintenant nos capacités de protection des API en fournissant une approche basée sur les risques à la sécurité des API qui, selon nous, révolutionnerait le marché. Ainsi, les clients seront en mesure d'identifier les vulnérabilités trouvées dans leurs API publiques et de corréler rapidement la façon dont elles sont protégées par des stratégies propres aux API et des stratégies de sécurité positives appliquées dans AppTrana, offrant ainsi la protection la plus complète pour les API. »

Comme pour toute sécurité, vous ne pouvez protéger que ce que vous savez et la protection est aussi solide que le maillon le plus faible. Les principaux défis avec les API sont la découverte et la capacité à comprendre le contexte des API afin que la sécurité puisse être adaptée en conséquence. C'est pour relever ces défis qu'Indusface renforce sa protection des API dans AppTrana. Collectivement, grâce à une approche en plusieurs étapes, les clients peuvent découvrir les API, comprendre la posture de risque et assurer une protection complète des API.

Avec la protection des API basée sur les risques d'Indusface AppTrana, vous obtenez :

Une compréhension de la posture de risque des API grâce à des analyses d'API automatisées illimitées, y compris des tests manuels pour identifier les vulnérabilités de la logique métier. Cela permet à l'organisation de comprendre les maillons les plus faibles des API et d'obtenir une visibilité claire sur la façon dont ces maillons sont protégés.

Une visibilité sur les modèles de trafic des API et découverte des API fantômes, afin que vous ne soyez plus pris au dépourvu par ce que vous ne savez pas

Une protection des API avec des règles propres aux API écrites spécifiquement pour se protéger contre les 10 principales vulnérabilités des API OWASP

Une protection comportementale contre les attaques DDoS sur les API en analysant le modèle de trafic des API

Une protection comportementale contre les attaques BOT

Une sécurité positive pour les API grâce à l'analyse des fichiers Swagger (OpenAPI 2.0) et à la création de stratégies de sécurité positives automatisées

Une vue précise et en temps réel des vulnérabilités bloquées par des règles propres aux API, des stratégies de sécurité positives, des règles personnalisées et celles qui nécessitent des correctifs dans l'application

La sécurité des API d'AppTrana est disponible pour tous les clients qui se sont inscrits aux forfaits Premium et Enterprise. Pour en savoir plus, veuillez consulter les ressources ci-dessous :

Protection des API AppTrana d'Indusface Cliquez ici

Blog – Protection des API basée sur les risques Cliquez ici

Critiques des clients :

« Une protection des API proactive et complète »

« Uniquement le trafic légitime vers votre site Web avec la protection des API »

Voyez ce que nos autres clients disent ici .

À propos d'Indusface

Indusface est une société SaaS de pointe en matière de sécurité des applications qui sécurise les applications Web, mobiles et les API critiques de plus de 3 000 clients internationaux en utilisant sa plateforme primée entièrement gérée qui intègre une analyse des applications Web, un pare-feu d'applications Web, une réduction des attaques DDoS et BOT, un CDN et un moteur de renseignements sur les menaces.

Indusface a été financé par le Tata Capital Growth Fund II, est le seul fournisseur à être nommé Choix des clients Gartner Peer Insights™ dans les 7 segments du Voice of Customer WAAP (Web Application and API Protection) Report 2022, est une entreprise de produits SaaS certifiée « Great Place to Work », est certifiée PCI, ISO27001, SOC 2, GDPR et a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses de start-up telle que l'Economic Times Top 25, NASSCOM DSCI Top Security Company, Deloitte Asia Top 100, entre autres.

Contact pour les médias :

Hariharan. P

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1820614/Indusface_Logo.jpg

SOURCE Indusface