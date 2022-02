Industrial Flow Solutions™, fournisseur mondial de solutions de gestion des fluides, annonce un accord sur les droits avec SIDE Industrie

NEW HAVEN, Connecticut, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de solutions de gestion des fluides Industrial Flow Solutions , basé à New Haven, dans le Connecticut, aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord visant à assumer les droits commerciaux et d'exécution mondiaux du système de pompage en ligne directe, DIP Systeme®, appartenant à la société SIDE Industrie basée à Villemer, en France. L'accord renforce le partenariat établi en 2019 entre les deux entreprises. Cette nouvelle fait suite à la forte croissance de l'empreinte d'Industrial Flow Solutions en Europe. En effet, l'entreprise y a fait deux acquisitions au cours des quatre derniers mois : celle de Clearwater Controls (Écosse) en octobre 2021, et celle de Dreno Pompe (Italie) en janvier 2022.

SIDE Industrie OverWatch™ direct in-line pump system

SIDE Industrie et son fondateur, Stéphane Dumonceaux, fourniront à Industrial Flow Solutions une assistance technique et pour la fabrication, afin de continuer à développer DIP Systeme. Avec plus de 2 000 unités installées, le système de pompage en ligne directe offre aux clients une solution unique pour résoudre et prévenir les problèmes de réseaux d'eaux usées dans le monde entier.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Stéphane et SIDE Industrie, ainsi que de soutenir leurs clients et leur réseau de distributeurs tout en continuant à développer les marques OverWatch™ et DIP Systeme à l'échelle mondiale », a déclaré John Wilson, président d'Industrial Flow Solutions. « Nous partageons une vision commune, celle de fournir des solutions de traitement des eaux usées de haute qualité et de haute performance grâce à un service client et une expertise technique exceptionnels » a-t-il ajouté.

« L'élargissement de notre partenariat avec Industrial Flow Solutions est une grande opportunité pour nos clients », a affirmé Stéphane Dumonceaux, fondateur et directeur général de SIDE Industrie. « Industrial Flow Solutions nous permettra d'obtenir des investissements et des ressources supplémentaires et nous aidera à réaliser la vision que j'avais il y a plus de 20 ans, qui était d'introduire une nouvelle solution pour résoudre les défis couramment rencontrés dans les réseaux d'eaux usées » a-t-il poursuivi.

À propos d'Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions se spécialise dans la conception, la fabrication, la vente et le service de solutions de pompage et de gestion des fluides pour les environnements rudes et hostiles. Avec ses systèmes de pompage en ligne directe OverWatch™ , ses produits BJM Pumps® , ses pompes et commandes Stancor® ou Clearwater Controls , l'entreprise propose une gamme complète de pompes et de commandes submersibles et en ligne directe idéales pour les applications d'eaux usées industrielles, commerciales et municipales. Industrial Flow Solutions, dont le siège social est à New Haven, dans le Connecticut, est une société de portefeuille de May River Capital , une société de capital-investissement basée à Chicago axée sur les entreprises industrielles en croissance du marché intermédiaire inférieur. Pour en savoir plus, consultez le site https://flowsolutions.com .

À propos de SIDE Industrie

SIDE Industrie, inventeur de la solution DIP Systeme®, se spécialise dans les solutions de pompage de fluides difficiles, notamment grâce au développement du concept de pompage en ligne directe sans puits humide, utilisé dans plus de 2 000 installations dans le monde. Située à Villemer, en France, SIDE Industrie produit un ensemble de solutions DIP Systeme® dont OmniDIP®, SIDINOX, DIPM, DomoDIP®, DIP Booster et bien d'autres, permettant la collecte propre des effluents bruts sans odeurs ni gaz et sans nettoyage. Pour plus d'informations, visitez https://www.side-industrie.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1737634/Industrial_Flow_Solutions_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1737637/LOGO_SIDE_INDUSTRIE_GR.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1737635/IDD_0525.jpg

SOURCE Industrial Flow Solutions