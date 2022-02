Indústrias Romi apresenta crescimento de 77,6% no EBITDA em 2021 comparado a 2020

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brazil, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Indústrias Romi S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou em 2021 uma receita operacional líquida consolidada em 2021 de R$1.383,5 milhões, crescimento de 42,2% em relação ao ano de 2020. Com o maior volume de faturamento e o controle eficaz dos custos e despesas, o EBITDA, em 2021, apresentou crescimento de 77,6% em relação ao obtido no ano de 2020;

Na Unidade de Máquinas Romi, a receita operacional líquida, em 2021, apresentou crescimento de 61,3% em relação ao ano de 2020, decorrente da consolidação do sucesso das novas linhas de produtos e da retomada da demanda nos mercados interno e externo. A evolução da receita, aliada ao controle efetivo das despesas operacionais, resultou em um crescimento de 107,1% no lucro operacional, nesse mesmo período de comparação.

A entrada de pedidos na Unidade de Máquinas Romi, no 4T21 permaneceu estável em relação ao 4T20, e no ano apresentou crescimento de 45,3% em relação a 2020, reflexo do ambiente favorável aos investimentos, da tecnologia embarcada nos nossos produtos e das novas alternativas de negócios, como, por exemplo, a locação de máquinas;

A entrada de pedidos na Unidade de Fundidos e Usinados, em 2021, apresentou um crescimento de 99,3%, quando comparada ao ano de 2020, reflexo da continuidade dos pedidos das peças de grande porte para o setor de energia e da retomada de todos os demais segmentos industriais atendidos por essa unidade;

A entrada de pedidos em 2021 na Unidade Burkhardt+Weber atingiu EUR28,3 milhões, crescimento de 44,8% em relação ao ano de 2020, reflexo da retomada dos projetos antes paralisados em virtude da pandemia;

A carteira de pedidos total da Companhia, ao final do ano de 2021, alcançou R$795,3 milhões, um crescimento de 55,9% em relação ao final do ano de 2020, com destaque para as unidades de negócio de Máquinas Romi e Fundidos e Usinados.

"O ano de 2021 se encerrou indicando a continuidade de um ambiente favorável para a realização de investimento, conforme iniciado em meados de 2020. Essa recuperação importante no volume de negócios pode ser notada em todas as unidades, tanto nos negócios para o mercado doméstico, quanto exportações e na Unidade de Negócio Burkhardt+Weber. Embora o atual nível de juros reais e as perspectivas indiquem a sua elevação, o atual patamar cambial e os custos e disponibilidade logística global continuam estimulando a indústria nacional e o país em geral a destinar uma maior parcela da produção para o Brasil, assim como buscar maior produtividade e preservação da competitividade.

No mercado externo, também temos notado uma recuperação dos pedidos por máquinas, não apenas para Máquinas Romi, mas também Máquinas BW, essa última com pedidos relevantes concretizados durante 2021. Esses pedidos são reflexos da recuperação econômica e consequente volume crescente de oportunidades, tanto no continente asiático, quanto na Europa

Diante dos sinais mais concretos dessa retomada ocorrida em 2020, a Companhia se preparou, principalmente, em relação aos pedidos de matérias-primas e componentes junto à cadeia de suprimentos, o que tem permitido que possamos atender aos clientes em um prazo adequado e competitivo. A Romi está preparada para continuar apoiando seus clientes com produtos de alta tecnologia e com prazos adequados às necessidades do mercado.", menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da Romi.

FONTE Indústrias Romi S.A.

