Industrie 4.0 und danach: das Potenzial der industriellen IoT-Konnektivität ausschöpfen

Fokus auf OT-Netzwerksicherheit der nächsten Generation

TAIPEH, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Industrie durchläuft einen rasanten Wandel, der von immer mehr Geräten des Industrial Internet of Things (IIoT) vorangetrieben wird. Dieses vernetzte Ökosystem verspricht zwar mehr Effizienz und Produktivität, stellt uns aber auch vor eine große Herausforderung: Sicherheit. Der Schutz sensibler Daten, die Gewährleistung der betrieblichen Integrität und der Schutz kritischer Anlagen sind im IIoT-Zeitalter von zentraler Bedeutung. Da die OT-Netzwerke in der Produktion immer enger miteinander verbunden und immer stärker auf digitale Technologien angewiesen sind, werden sie auch anfälliger für Cyberbedrohungen. Industrie 4.0 unterstreicht den Bedarf an robusten Cybersicherheitsmaßnahmen in OT-Netzwerken. Sicherheitsprotokolle wie Netzwerksegmentierung, Firewalls, Intrusion Detection Systeme und Verschlüsselungstechniken müssen implementiert werden, um kritische industrielle Prozesse vor Cyberangriffen zu schützen.

Eine OT-Sicherheitslösung von NEXCOM: ISA 141

Mit dem hochmodernen Sicherheitsrouter ISA 141 gibt NEXCOM eine Antwort auf diese Herausforderungen und stellt eine umfassende Lösung zur Stärkung der OT-Sicherheit und des Schutzes wichtiger Assets in industriellen Umgebungen bereit. Das Herzstück des ISA 141 ist Intels Quad-Core-Prozessor Atom® x6413E, eine robuste Engine, die die Rechenanforderungen in industriellen Umgebungen erfüllt. Dieser Prozessor sorgt nicht nur für eine nahtlose Datenverarbeitung, sondern unterstützt auch das eingebettete Out-of-Band-Management (OOB), ein wichtiger Aspekt für effiziente industrielle Abläufe und den Schutz wichtiger Anlagen. Die OOB-Verwaltung vereinfacht die Überwachung und Verwaltung von Geräten und erleichtert Remote-Aktionen wie das Einschalten, Herunterfahren und Neustarten – entscheidend für eine verbesserte OT-Sicherheit. Zu den weiteren Funktionsmerkmalen des ISA 141 gehören:

Zuverlässiges Backbone: Drei 1GbE-Anschlüsse bieten eine zuverlässige Basis für den Datenaustausch innerhalb des OT-Netzwerks.

Verbesserte Flexibilität: Ein Kupfer- und Glasfaser-Kombiport erfüllt verschiedene Konnektivitätsanforderungen, sodass der Router den von einer Vielzahl von IIoT-Geräten erzeugten Datenverkehr effizient bewältigen kann, was zu einer robusten OT- und ICS-Sicherheit beiträgt.

Unterbrechungsfreie Konnektivität: Ganz im Sinne der Vision von Industrie 4.0 unterstützt der ISA 141 gleichzeitige 5G-Datenverbindungen durch Dual 5G. Dies garantiert nicht nur eine kontinuierliche Betriebszeit, sondern bietet auch die Möglichkeit des Lastausgleichs, wodurch das Risiko von Internetausfällen minimiert wird – ein entscheidender Vorteil für Branchen, die auf Echtzeitdaten für wichtige Entscheidungsprozesse angewiesen sind.

Nahtloser Schutz von Wireless-Verbindungen: Die Integration von dualem Wi-Fi 6E, das sowohl im Access-Point- (AP) als auch im Mesh-Modus arbeitet, bietet einen einzigartigen Wireless-Schutz für eine Vielzahl von IIoT-Geräten wie OT-Maschinen, IoT-Sensoren oder FTS/AMRs. Wi-Fi 6E, der neueste Standard für die Wireless-Kommunikation, ermöglicht höhere Datenraten, geringere Latenzzeiten und wird im weniger überlasteten 6-GHz-Frequenzband betrieben, wodurch Interferenzen deutlich reduziert und die Zuverlässigkeit für eine robuste OT-Sicherheit verbessert werden.

Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen: Der ISA 141 zeichnet sich durch sein robustes Design aus, das speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Dank seiner Widerstandsfähigkeit in einem weiten Temperaturbereich (-20 °C bis 70 °C) und seinem lüfterlosen Design bleibt der ISA 141 auch unter extremen Bedingungen betriebsbereit. Das robuste Gehäuse in Verbindung mit der Kompatibilität zur DIN-Schienenmontage gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende OT-Netzwerkinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen wie Fertigungsanlagen, Lagerhäusern, Logistikzentren, Baustellen und mehr.

Einsatzszenarien und Anwendungsfälle

Der ISA 141 findet seine Anwendung in verschiedenen industriellen Szenarien, in denen eine sichere und leistungsstarke Konnektivität für die ICS- und OT-Sicherheit unverzichtbar ist. In Produktionsumgebungen sorgt der Router für eine nahtlose Kommunikation zwischen Maschinen, erleichtert die Automatisierung und verbessert die Gesamteffizienz. In der Logistik und im Lagerwesen unterstützt er den FTS- und AMR-Betrieb und ermöglicht die Verfolgung und Koordinierung in Echtzeit, um den Schutz wichtiger Assets zu gewährleisten. Auf intelligenten Baustellen deckt der ISA 141 größere Bereiche durch Wireless-Konnektivität für eine nahtlose Kommunikation zwischen IoT-Geräten ab.

Die Wireless-Sicherheitsfunktionen des Routers machen ihn zur idealen Lösung für abgelegene und schwierige Umgebungen, in denen das Verlegen herkömmlicher Netzwerkkabel nicht möglich ist, wie etwa auf einer Baustelle. Mit dualem 5G und dualem Wi-Fi 6E stellt das kompakte und widerstandsfähige Gerät eine robuste Konnektivität für IoT-Geräte bereit und stellt sicher, dass kritische Daten kompromisslos übertragen werden, um die ICS- und OT-Sicherheitsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit vor Ort weiter zu verstärken.

Die Unterstützung von eingebettetem Out-of-Band-Management durch den ISA 141 erweitert seine Eignung für Szenarien, in denen Remote-Aktionen unerlässlich sind, wie beispielsweise das Abschalten von Geräten oder das Aktualisieren von Firmware ohne physischen Eingriff. Diese Funktion ist besonders in großen Industrieanlagen von Vorteil, da sie die Ausfallzeiten minimiert und die Betriebskontinuität maximiert.

Stärkung der IIoT-Landschaft mit OT-Netzwerksicherheit der nächsten Generation

Der ISA 141 – ein dualer 5G- und dualer Wi-Fi-Sicherheitsrouter – schlägt ein neues Kapitel in der kontinuierlichen Entwicklung industrieller Konnektivitätslösungen auf, die speziell auf die wachsenden Anforderungen an die ICS-Sicherheit und den Schutz wichtiger Anlagen zugeschnitten sind. Durch die Bewältigung der Herausforderungen in der IIoT-Landschaft setzt dieser Sicherheitsrouter neue Maßstäbe bei Leistung, Sicherheit und Flexibilität. Ob in der Fertigung, in der Logistik oder in abgelegenen Umgebungen – der ISA 141 erweist sich als vielseitiges und unverzichtbares Werkzeug, das die Industrie dazu befähigt, die Zukunft des vernetzten Betriebs mit Entschlossenheit anzugehen, ohne Kompromisse bei der OT-Sicherheit in Kauf nehmen zu müssen.

Informationen zu NEXCOM

NEXCOM wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-Computing- und industriellen IoT-Lösungen. NEXCOM bietet integrierte Dienstleistungen an, die SD-Edge Computing (Software-defined Edge Computing) und modernste MOM-Plattformen (Manufacturing Operations Management) umfassen, und beweist damit sein unermüdliches Engagement für hervorragende Leistungen. Die End-to-End-Lösungen umfassen Netzwerk und Kommunikation, Mobile Computing, Videoüberwachung, Smart City und Einzelhandel, digitales Gesundheitswesen, AIoT-Dienste, OT-Cybersecurity, industrielles IoT und Roboter, die alle auf offenen Standards basieren. NEXCOM baut das AIoT-Ökosystem für das Ziel der ESG-Transformation aus, um die vielfältigen Dienstleistungen seiner globalen Kundschaft mit Innovation und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Weitere Informationen sind erhältlich auf www.nexcom.com.

