Industrieführer unterstützen Pläne für emissionsfreies Aluminium, Ammoniak und Stahl

Mission Possible Partnership zeigt den Weg zur Dekarbonisierung der Werkstoffproduktion auf

NEW YORK, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Mehr als 200 führende Industrievertreter haben die Strategien der Mission Possible Partnership (MPP) unterstützt, um einige der weltweit am schwersten abzubauenden, kohlenstoffintensiven Industrien in diesem Jahrzehnt zu dekarbonisieren.

Neue Pläne, die auf der New Yorker Klimawoche für die Produktion von Materialien mit nahezu Emissionensfreien Materialien - Aluminium, Ammoniak und Stahl - vorgestellt wurden, haben die Unterstützung von mehr als 60 Unternehmen erhalten. Damit steigt die Zahl der Befürworter der von MPP veröffentlichten Sektorübergangsstrategien (STS), die auch den Luftverkehr, die Schifffahrt und den Lkw-Verkehr umfassen, auf mehr als 200.

Die Unterzeichner spiegeln die wachsende Dynamik unter den ehrgeizigen Unternehmen wider, darunter die Stahlhersteller ArcelorMittal, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Liberty Steel, SSAB, Rio Tinto, Tata Steel, thyssenkrupp und Vale; die Aluminiumhersteller Alcoa, Rio Tinto und EGA; und im Ammoniaksektor CF Industries, BASF, SABIC und Yara sowie die Anbieter erneuerbarer Energien Ørsted, Iberdrola und ACWA Power. Diese drei Sektoren tragen zusammen etwa 17 % zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei.

MPP, eine Allianz führender Organisationen, die sich für die Dekarbonisierung schwer abbaubarer Industrien einsetzt, stellte während der Sustainable Development Impact Meetings des Weltwirtschaftsforums auf der Klimawoche zwei neue STS-Berichte für Aluminium und Ammoniak sowie eine aktualisierte Stahlstrategie vor. Zu den Teilnehmern gehörten führende Industrielle und Vertreter von Regierungen und der Finanzindustrie.

Matt Rogers, CEO von MPP, sagte: „Diese Übergangspläne sind operationell relevant und werden von der Industrie unterstützt, sie sind kein Wunschdenken und keine Luftschlösser. Wir wissen, wie wir die Emissionen reduzieren können, indem wir zunächst die heute verfügbaren Ressourcen und Technologien einsetzen. Wir müssen jetzt handeln, noch in diesem Jahrzehnt: Wir arbeiten mit der Industrie, den Lieferketten und dem Finanzsektor zusammen, um klare Überlegungen anzustellen und Pläne für jede einzelne Anlage zu erstellen, damit Netto-Null-Projekte realisierbar werden."

Jede STS setzt den Einsatz verfügbarer Technologien bis 2030 voraus, ein Datum, das für die etablierten Unternehmen der Branche, die Anlagen der alten Generation betreiben, immer näher rückt. Die Berichte enthalten spezifische Anforderungen - mit realwirtschaftlichen Meilensteinen - für saubere Energie, neue oder nachgerüstete Industrieanlagen und politische Reformen, um sektorale Kohlenstoffbudgets zu erreichen, die auf das Ziel des Pariser Abkommens abgestimmt sind, die globale Erwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Faustine Delasalle, stellvertretende Vorsitzende der Energy Transitions Commission (ETC), einem Gründungspartner von MPP, sagte dazu: „Die Unterstützung dieser Strategien durch mehr als 200 führende Unternehmen der Branche ist ein Zeichen der Hoffnung: Unternehmen auf der ganzen Welt sind bereit, in großem Umfang in eine emissionsfreie Wirtschaft zu investieren. Die von ETC zusammen mit den MPP-Partnern entwickelten Daten werden den Unternehmen in den wichtigsten Wertschöpfungsketten sowie den Finanzinstituten und Regierungen als Grundlage für ihre Ziele und Maßnahmen dienen und uns allen helfen, die Entscheidungsträger zur Rechenschaft zu ziehen."

Im Stahlsektor sind frühzeitige Fortschritte bei bahnbrechenden Projekten und ein erhöhtes Angebot an Primärstahl, der fast keine Emissionen verursacht, von entscheidender Bedeutung, um das in Paris festgelegte sektorale Kohlenstoffbudget einzuhalten. MPP schätzt, dass die Kommerzialisierung von Netto-Null-Technologien bis zu 200 Milliarden Dollar pro Jahr kosten würde, was eine deutlich höhere Nachfrage nach Wasserstoff, sauberem Strom und Erdgas, aber einen starken Rückgang der Kohlekraft bedeuten würde.

Sanjiv Paul, Vizepräsident für Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit bei Tata Steel, sagte: „Diese Strategie hat die Herausforderungen für die Stahlindustrie bei der Dekarbonisierung festgelegt. Wir arbeiten mit Zulieferern, nachgelagerten Partnern, Start-ups, der Wissenschaft und den Gemeinden in unserem Einflussbereich zusammen, um die Bedrohung durch den Klimawandel zu mindern."

Aluminium spielt eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. MPPs STS für Primäraluminium würde saubere Energie, verbesserte Materialeffizienz und Recycling zu Kosten von bis zu 1 Billion Dollar mobilisieren, um die Kohlenstoffemissionen um 95 % zu reduzieren. Bei einem Business-as-usual-Szenario wird der Sektor bis 2050 kumulativ 37 Gigatonnen Kohlenstoff ausstoßen und damit das in Paris festgelegte Kohlenstoffbudget von 15 Gigatonnen um mehr als das Doppelte überschreiten.

Abdulnasser Bin Kalban, CEO von Emirates Global Aluminium, sagte: „Aluminium spielt eine wesentliche Rolle bei der Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft, aber es kommt auch darauf an, wie Aluminium hergestellt wird. Die Dekarbonisierung von Aluminium bis 2050 erfordert eine rasche und proaktive Zusammenarbeit mit anderen Sektoren, von der Entwicklung von mehr erneuerbaren Energien bis hin zur Entwicklung von Endprodukten, die leicht recycelbar sind. Der Fahrplan der Mission Possible Partnership wird uns helfen, diese große Aufgabe zu erfüllen."

MPP prognostiziert, dass sich die Nachfrage nach Ammoniak bis 2050 versechsfachen könnte, angetrieben durch neue Märkte für grünes Ammoniak als Schiffskraftstoff und für die Stromerzeugung. Der Schifffahrtssektor hat das Potenzial, die Nachfrage nach nahezu emissionsfreiem Ammoniak zu steigern oder zu bremsen. Die Koordinierung der politischen Entscheidungsträger bei der Annahme, Zertifizierung und Ausweitung der neuen Anwendung von Ammoniak als Schiffskraftstoff wird für diesen Übergang von entscheidender Bedeutung sein.

Die neuen STS-Berichte verfolgen Strategien für die Bereiche Luftfahrt, Lkw, Schifffahrt und Stahl. Die Strategien für Beton und Zement sowie für den Chemiesektor sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Die Mission Possible Partnership ist eine Allianz führender Klimaschützer, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Bemühungen um die Dekarbonisierung einiger der emissionsintensivsten Industrien der Welt voranzutreiben. Durch die Nutzung der Einberufungsbefugnis, des Talents und des Fachwissens weltweit führender Organisationen im Bereich des Klimaschutzes zielt die MPP darauf ab, eine Netto-Null-Umwandlung von sieben Industriesektoren anzustoßen: Luftfahrt, Schifffahrt, Lkw-Verkehr, Stahl, Aluminium, Chemie und Beton. Die MPP wird von vier Hauptpartnern geleitet: der Energy Transitions Commission, dem RMI, der We Mean Business Coalition und dem Weltwirtschaftsforum. Unser Ziel ist es, eine engagierte Gemeinschaft von CEOs aus kohlenstoffintensiven Branchen - zusammen mit ihren Finanziers, Kunden und Zulieferern - dazu zu bringen, sich auf die Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr in diesem Jahrzehnt zu einigen und zu handeln.

