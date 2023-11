INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC KONDIGT EEN OVERNAMEBOD IN CONTANTEN AAN OP ELK VAN ZIJN 3 3/8% SENIOR SECURED NOTES MET LOOPTIJD TOT 2026

LONDEN, 3 november 2023 /PRNewswire/ -- INEOS Quattro Finance 2 Plc (de "Bieder"), een onderneming opgericht naar het recht van Engeland en Wales, kondigt vandaag een aanbod aan tot aankoop voor contanten (het"Bod") van alle uitstaande USD 500.000.000 33/ 8 % Senior Secured Notes met looptijd tot 2026 (de"Effecten"), uitgegeven door de Aanbieder en gegarandeerd door INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), een bedrijf opgericht naar het recht van Engeland en Wales en bepaalde van haar dochterondernemingen. De voorwaarden van het Bod zijn beschreven in een aanbod tot aankoop van 30 oktober 2023 (het "Aanbod tot Aankoop"). Termen met een hoofdletter die in deze aankondiging niet anders zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het Aanbod tot Aankoop.

Houders wordt geadviseerd het Aanbod tot Aankoop zorgvuldig te lezen voor volledige details van, en informatie over de procedures voor deelname aan, het Bod.

De volgende tabel bevat bepaalde informatie met betrekking tot de prijsstelling voor het Bod.

Naam van het Effect ISIN CUSIP Hoofdsom Uitstaand Vervaldag Aankoopprijs per USD 1.000 Bedrag onderworpen aan het Bod 33/ 8 % Senior Secured Notes met looptijd tot 2026 US45674GAA22). USG4772GAA34 45674G AA2 / G4772G AA3 USD 500.000.000 (1) 15 januari 2026 USD 950 Alle Opmerking: (1) De Aanbieder heeft het Bod besproken met bepaalde uiteindelijke aandeelhouders van de Aanbieder en entiteiten gecontroleerd door een of meer van hen ("Toegelaten Houders"), die gezamenlijk ongeveer USD 30.000.000 in totaalbedrag van de hoofdsom van de Effecten bezitten. Dergelijke Toegelaten Houders hebben de Aanbieder geïnformeerd over hun intentie om een aantal van of al hun Effecten aan te bieden voor aankoop ingevolge het Bod.

Doel van het Bod

Het doel van het Bod is onder andere om het verwachte looptijdprofiel van de Aanbieder proactief te beheren. Het Bod biedt houders ook de mogelijkheid om hun huidige aangehouden Effecten te verkopen, zoals meer volledig beschreven in het Aanbod tot Aankoop.

Het Bod

De Aanbieder zal een Aankoopprijs betalen per USD 1.000 hoofdsom van Effecten die geldig werden aangeboden en niet geldig werden teruggetrokken vóór de Vervaldatum (met inbegrip van de Effecten die geldig werden aangeboden overeenkomstig de Gegarandeerde Leveringsprocedures) gelijk aan USD 950. Daarnaast zal de Aanbieder opgelopen en onbetaalde rente betalen op de Effecten die werden aangekocht ingevolge het Bod vanaf (en met inbegrip van) de onmiddellijk voorafgaande rentebetalingsdatum tot (maar met uitzondering van) de Afwikkelingsdatum ("Opgelopen Rente").

De Aankoopprijs en de Opgelopen Rente voor de Effecten die geldig worden aangeboden (en niet geldig worden ingetrokken) in het Bod zullen worden betaald op de Afwikkelingsdatum (onder voorbehoud van het recht van de Aanbieder om de Vervaldatum te verlengen en de aanvaarding van de Aanbestedingsleidraad, zoals uiteengezet in het Aanbod tot Aankoop, uit te stellen). Indien een Houder minder dan het volledige bedrag van zijn houderschap van Effecten inschrijft, moet de Aanbestedingsleidraad worden ingediend met betrekking tot een hoofdsom van Effecten zodat de hoofdsom van Effecten die door deze Houder worden aangehouden na inschrijving niet minder bedraagt dan de Minimale Denominatie of een integraal veelvoud van USD 1.000 boven deze Minimale Denominatie. De "Minimale Denominatie" is USD 200.000.

Het Bod is niet afhankelijk van de voorwaarde dat een minimumbedrag aan Effecten wordt aangeboden. De verplichting van de Aanbieder om Effecten te accepteren en te betalen in het Bod is echter afhankelijk van de voldoening aan of de afstand van de Algemene Voorwaarden en de voorwaarde dat de Aanbieder en/of dochterondernemingen van IQHL de Nieuwe Schuldfinanciering hebben voltooid op voorwaarden die naar eigen goeddunken van de Aanbieder bevredigend zijn, met een totale netto-opbrengst van ten minste EUR 2.800.000.000 (equivalent) (de Financieringsvoorwaarde").

Aankondigingen in verband met het Bod zullen worden gedaan door het uitgeven van een persbericht aan een wijd verspreide nieuws- of telegrafische dienst. Kopieën van al deze aankondigingen, persberichten en kennisgevingen zijn ook verkrijgbaar bij de Tender & Information Agent. Alle documentatie met betrekking tot het Bod, samen met eventuele updates, zal ook beschikbaar zijn op de Website van het Bod https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd die wordt beheerd door de Tender & Information Agent ten behoeve van het Bod.

Een aanbieding van Effecten voor aankoop onder het Bod dient te worden gedaan door het indienen van een geldige Aanbestedingsleidraad. Indien een Houder zijn Effecten wenst aan te bieden, maar deze Houder niet kan voldoen aan de procedures voor het indienen van een geldige Aanbestedingsleidraad vóór de Vervaldatum, kan deze Houder zijn Effecten aanbieden volgens de Gegarandeerde Leveringsprocedures zoals uiteengezet in het Aanbod tot Aankoop.

Effecten aangekocht door de Aanbieder ingevolge het Bod zullen naar verwachting onmiddellijk worden geannuleerd. Effecten die niet geldig zijn aangeboden en/of geaccepteerd voor aankoop, of die zijn aangeboden en geldig zijn ingetrokken ingevolge het Bod, zullen na de Afwikkelingsdatum blijven uitstaan.

INDICATIEF TIJDSCHEMA

Dit is een indicatief tijdschema dat één mogelijke uitkomst laat zien voor de timing van het Bod op basis van de data in het Aanbod tot Aankoop. Dit tijdschema is onder voorbehoud en data en tijdstippen kunnen worden verlengd, heropend of gewijzigd door de Aanbieder in overeenstemming met de voorwaarden van het Bod zoals beschreven in het Aanbod tot Aankoop. Het werkelijke tijdschema kan daarom afwijken van het onderstaande tijdschema.

Datum en tijdstip: Actie 30 oktober 2023 Aanvang van het Bod

Aanbod tot Aankoop verkrijgbaar bij de Tender & Information Agent en op de Website van het Bod. Bod aangekondigd door middel van een persbericht aan een erkende financiële nieuwsdienst op de wijze zoals beschreven onder "Voorwaarden van het Bod - Aankondigingen" in het Aanbod tot Aankoop. 8 november 2023, 17.00 uur (New York City tijd) .............................................. Vervaldatum

Het uiterste tijdstip en de uiterste datum voor Houders om een Aanbestedingsleidraad (of, indien van toepassing, Kennisgevingen van Gegarandeerde Levering) in te dienen om te kunnen deelnemen aan het Bod en om in aanmerking te komen voor ontvangst van de Aankoopprijs en de Opgelopen Rente op de Afwikkelingsdatum. 8 november 2023, 17.00 uur (New York City tijd) .............................................. Uiterste terugtrekkingsdatum

Uiterste datum voor Houders om inschrijvingen op hun Effecten (of, indien van toepassing, Kennisgevingen van Gegarandeerde Levering) naar behoren in te trekken. Als een inschrijving op Effecten (of, indien van toepassing, een Kennisgeving van Gegarandeerde Levering) correct wordt ingetrokken, zal de Houder geen vergoeding ontvangen op de Afwikkelingsdatum (tenzij die Houder die Effecten geldig opnieuw aanbiedt op of vóór de Vervaldatum en de Effecten worden aanvaard door de Aanbieder). 9 november 2023 ......................... Aankondiging van de resultaten van het bod

De Aanbieder verwacht het totaalbedrag van de hoofdsom van de Effecten die aanvaard zullen worden voor aankoop naar aanleiding van het Bod bekend te maken (ervan uitgaande dat de Effecten die aangeboden worden in overeenstemming met de Gegarandeerde Leveringsprocedures geldig geleverd worden tegen de Gegarandeerde Leveringstermijn). 13 november 2023, 17.00 uur (New York City tijd) .............................................. Gegarandeerde leveringstermijn

Het uiterste tijdstip en de uiterste datum voor Houders om Effecten geldig te leveren met betrekking tot dewelke een Kennisgeving van Gegarandeerde Levering werd afgeleverd op of vóór de Vervaldatum. Verwacht op 14 november 2023.............................................. Afwikkelingsdatum:

Afwikkelingsdatum voor Effecten die geldig zijn aangeboden en aanvaard voor aankoop door de Aanbieder (inclusief ingevolge de Gegarandeerde Leveringsprocedures). Betaling van de Aankoopprijs en eventuele Opgelopen Rente met betrekking tot dergelijke Effecten.

Onder voorbehoud van toepasselijke effectenwetgeving en de voorwaarden die zijn gesteld binnen het Aanbod tot Aankoop, behoudt Bieder zich het recht voor om, met betrekking tot het door hem gedane Bod, (i) geheel of gedeeltelijk afstand te doen van alle voorwaarden van het Aanbod of deze te wijzigen, (ii) de Intrekkingsdeadline en/of de Vervaldatum te verlengen, (iii) het Bod aan te passen of te beëindigen of (iv) het Bod anderszins in enig opzicht aan te passen. In het geval dat het Bod wordt beëindigd of anderszins niet wordt voltooid, zal de Aankoopprijs met betrekking tot de Effecten waarop het Bod betrekking heeft niet worden betaald of betaalbaar worden, ongeacht of Houders hun Effecten geldig hebben aangeboden (in welk geval dergelijke aangeboden Effecten onmiddellijk aan de Houders zullen worden geretourneerd).

Houders wordt geadviseerd om bij elke bank, effectenmakelaar of andere tussenpersoon via welke zij Effecten aanhouden na te gaan wanneer een dergelijke tussenpersoon instructies van een Houder zou moeten ontvangen om die Houder in staat te stellen om deel te nemen aan het Bod, of om hun instructie om deel te nemen aan het Bod geldig in te trekken, vóór de hierboven gespecificeerde uiterste datums.

NADERE INFORMATIE

Houders van Effecten hebben toegang tot het Aanbod tot Aankoop en het formulier van Kennisgeving van Gegarandeerde Levering op https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd .

Deze aankondiging is uitgegeven door INEOS Quattro Finance 2 Plc en bevat informatie die wordt of kan worden aangemerkt als voorwetenschap in de zin van artikel 7 van MAR, waaronder informatie met betrekking tot het Bod zoals hierboven beschreven. Voor de toepassing van MAR en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de Commissie (inclusief zoals deze deel uitmaakt van de nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (zoals gewijzigd), wordt deze aankondiging gedaan door Dirk Arhelger, Hoofd Investor Relations bij INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Vragen en verzoeken om assistentie in verband met het Bod kunnen worden gericht aan Goldman Sachs International, HSBC Bank plc of ING Bank N.V., London Branch:

Goldman Sachs International

Plumtree Court

25 Shoe Lane

London EC4A 4AU

Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 20 7774 4836

Ter attentie van: Liability Management Group

E-mail: liabilitymanagement.eu@gs.com

HSBC Bank plc

8 Canada Square

London, E14 5HQ

Verenigd Koninkrijk

Europa: +44 (0) 20 7992 6237

Gratis in de VS: +1 (888) HSBC-4LM

VS: +1 (212) 525-5552

E-mail: [email protected]

Ter attentie van: Liability Management, DCM

ING Bank N.V., London Branch

8-10 Moorgate

London EC2R 6DA

Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 20 7767 6784

E-mail: [email protected]

Ter attentie van: Liability Management Group

BNP Paribas

Citigroup Global Markets Limited

J.P. Morgan Securities LLC

Vragen en verzoeken om assistentie in verband met de aanbieding van Effecten, inclusief verzoeken om een kopie van het Aanbod tot Aankoop, kunnen worden gericht aan:

TENDER & INFORMATION AGENT

Kroll Issuer Services Limited

The Shard, 32 London Bridge Street

London SE1 9SG

Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 20 7704 0880

Ter attentie van: Owen Morris / Alessandro Zorza

E-mail: [email protected]

Website bod: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd

KENNISGEVING EN DISCLAIMER

Ongeacht of de aankoop van enige Effecten ingevolge het Bod wordt voltooid, kunnen de Aanbieder, IQHL of enige van hun respectieve dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Effecten verwerven op een andere manier dan ingevolge het Bod, inclusief door openmarktaankopen, onderhandse transacties, overnamebiedingen, ruilbiedingen, aflossingen of anderszins. Dergelijke aankopen kunnen plaatsvinden onder voorwaarden en tegen prijzen die de Aanbieder of, indien van toepassing, IQHL of enige van hun respectieve dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen mogen bepalen, welke meer of minder kunnen zijn dan de prijzen die betaald moeten worden ingevolge het Bod en zouden kunnen plaatsvinden tegen contanten of een andere vergoeding of anderszins onder voorwaarden die gunstiger of minder gunstig zijn dan die welke worden overwogen in het Bod. Eventuele toekomstige aankopen van Effecten door de Aanbieder of een van zijn gelieerde ondernemingen zal afhangen van verschillende factoren die op dat moment bestaan. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de Aanbieder of een van zijn gelieerde ondernemingen een dergelijk toekomstig aanbod tot aankoop zal nastreven of wat betreft de structuur of voorwaarden (of combinaties daarvan) van een dergelijk toekomstig aanbod tot aankoop.

Deze aankondiging moet worden gelezen in samenhang met het Aanbod tot Aankoop. Deze aankondiging en het Aanbod tot Aankoop bevatten belangrijke informatie die zorgvuldig moet worden gelezen voordat een beslissing wordt genomen met betrekking tot het Bod. Als een Houder twijfelt over de actie die hij moet ondernemen of onzeker is over de impact van het Bod, wordt hij aangeraden zelf financieel, juridisch of fiscaal advies in te winnen, inclusief over eventuele fiscale gevolgen, bij zijn effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financiële, juridische of fiscale adviseur. Elke natuurlijke persoon of onderneming wiens Effecten voor hem of haar worden aangehouden door een makelaar, handelaar, bank, bewaarder, trustbedrijf of andere nominee of tussenpersoon moet contact opnemen met deze entiteit als hij of zij Effecten wil aanbieden in het Aanbod (of om een dergelijk aanbod geldig in te trekken). Geen van de Dealer Managers, de Tender & Information Agent, de Aanbieder, IQHL, noch enige directeur, functionaris, werknemer, agent of gelieerde partij van een van deze personen doet een aanbeveling of Houders Effecten dienen aan te melden in het Bod.

Waarschuwing ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen

Deze aankondiging bevat zowel historische als toekomstgerichte uitspraken. Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn geen historische feiten, maar slechts voorspellingen en zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van verklaringen die zinsneden bevatten als "zullen", "kunnen", "zouden", "kunnen", "voortzetten", "anticiperen", "geloven", "verwachten", "plannen", "waarschijnlijkheid", "lijken", "project", "schatten", "voornemen", "risico", "doelstelling", "doel", "streven", "vooruitzicht", "optimistisch", "vooruitzichten" of andere woorden of zinsneden van gelijke strekking. Ook verklaringen die onze doelstellingen, plannen of doelen beschrijven zijn toekomstgerichte verklaringen. Alle verklaringen die betrekking hebben op de toekomstige operationele prestaties van de Aanbieder of IQHL of gebeurtenissen of ontwikkelingen die zij verwachten of voorzien die zich in de toekomst zullen voordoen, zijn toekomstgerichte verklaringen.

Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de op dat moment actuele plannen, schattingen en projecties van de Aanbieder of van IQHL en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die op dat moment worden verwacht. Factoren die deze toekomstgerichte uitspraken wezenlijk kunnen beïnvloeden, zijn te vinden in het Aanbod tot Aankoop onder de kop "Risicofactoren" Houders wordt dringend verzocht deze factoren zorgvuldig te overwegen bij het evalueren van de toekomstgerichte verklaringen en wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging worden uitsluitend gedaan op de datum van deze aankondiging, en de Aanbieder neemt geen verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins weer te geven. In het licht van deze risico's, onzekerheden en aannames is het mogelijk dat de toekomstgerichte gebeurtenissen wel of niet plaatsvinden. De Aanbieder kan u niet garanderen dat geprojecteerde resultaten of gebeurtenissen zullen worden bereikt.

AANBOD- EN DISTRIBUTIEBEPERKINGEN

Deze aankondiging en het Aanbod tot Aankoop vormen geen aanbod of uitnodiging om deel te nemen aan het Bod in om het even welk rechtsgebied waarin, of aan om het even welke persoon aan of van wie, het onwettig is om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen of om deel te nemen onder toepasselijke wetgeving. De verspreiding van deze aankondiging en het aanbod tot Aankoop in bepaalde rechtsgebieden kan wettelijk beperkt zijn. Personen in wier bezit deze aankondiging of het Bod tot Aankoop komt, worden door de Aanbieder, de Dealer Managers en de Tender & Information Agent verzocht zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden.

Verenigd Koninkrijk

Het Aanbod tot Aankoop en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Bod zijn alleen gericht aan Houders voor zover zij (indien zij cliënten van de Aanbieder zouden zijn) als zodanig professionele cliënten of in aanmerking komende tegenpartijen van de Aanbieder zouden zijn in de zin van de regels van de Financial Conduct Authority (FCA). Noch het Aanbod tot Aankoop, noch enige andere documenten of materialen zijn gericht aan of bestemd voor personen die niet-professionele cliënten zouden zijn in de zin van de FCA-regels en dergelijke personen dienen hier niet naar te handelen of op te vertrouwen. Ontvangers van het Aanbod tot Aankoop en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Bod dienen er rekening mee te houden dat de Aanbieder voor eigen rekening handelt met betrekking tot het Bod en niet verantwoordelijk is jegens enige andere persoon voor het bieden van de bescherming die zou worden geboden aan cliënten van de Aanbieder of voor het geven van advies met betrekking tot het Bod.

De mededeling van het Aanbod tot Aankoop en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Bod worden niet gedaan en dergelijke documenten zijn niet goedgekeurd door een bevoegd persoon voor de doeleinden van sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de "FSMA"). Dienovereenkomstig worden het Aanbod tot Aankoop, dergelijke documenten en/of andere materialen niet verspreid onder, en mogen deze niet worden doorgegeven aan, het algemene publiek in het Verenigd Koninkrijk. Dienovereenkomstig zijn het Aanbod tot Aankoop en de communicatie van al deze documenten en/of materialen met betrekking tot het Bod vrijgesteld van de beperking op financiële promoties onder Sectie 21 van de FSMA op grond van het feit dat zij alleen zijn gericht op en alleen mogen worden gecommuniceerd (i) aan die personen in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de definitie van beleggingsprofessionals (zoals gedefinieerd in artikel 19, lid 5, van de Financial Promotion Order), (ii) aan die personen die vallen onder artikel 43(2) van de Financial Promotion Order, inclusief bestaande leden en schuldeisers van een van beide Aanbieders, (iii) aan die personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, of (iv) aan alle andere personen aan wie ze anderszins rechtmatig mogen worden gedaan onder de Financial Promotion Order (al deze personen samen worden aangeduid als "Relevante Personen") en de transacties die hierin worden overwogen zullen alleen beschikbaar zijn voor, en alleen aangegaan worden met, Relevante Personen. Personen die geen Relevant Persoon zijn, dienen niet te handelen naar of te vertrouwen op het Aanbod tot Aankoop.

EER

In de EER zullen deze aankondiging en de Aanbieding niet, direct of indirect, worden gedaan aan, of voor rekening van, andere personen dan gekwalificeerde beleggers in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening.

Noch deze aankondiging, noch het Aanbod tot Aankoop, noch enige andere documentatie of materiaal met betrekking tot het Bod is of zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een bevoegde autoriteit in de EER. Derhalve kan noch het Aanbod tot Aankoop, noch enige andere documentatie of materiaal met betrekking tot het Bod worden aangemerkt als een goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 6 van de Prospectusverordening.

Dienovereenkomstig mag het Bod in de EER niet worden gedaan door middel van een "aanbieding van effecten aan het publiek" in de zin van artikel 2(d) van de Prospectusverordening en mag het Bod niet worden gepromoot en wordt het niet gedaan aan personen in de EER (met uitzondering van "gekwalificeerde beleggers" in de zin van artikel 2(e) juncto artikel 1(4)(a) van de Prospectusverordening). Deze aankondiging, het Bod tot Aankoop en enige andere documentatie of materialen met betrekking tot het Bod (waaronder memoranda, informatiecirculaires, brochures of soortgelijke documenten) zijn niet verstuurd aan, en worden niet direct of indirect verstuurd aan of beschikbaar gesteld aan, een dergelijke persoon.

Met betrekking tot de EER zijn deze aankondiging en het Aanbod tot Aankoop uitsluitend verzonden voor persoonlijk gebruik door voornoemde gekwalificeerde beleggers en uitsluitend ten behoeve van het Bod. Dienovereenkomstig mag de informatie in deze aankondiging en het Aanbod tot Aankoop niet worden gebruikt voor enig ander doel of worden doorgegeven aan enige andere persoon in de EER.

België

Niets van deze aankondiging, het Aanbod tot Aankoop of enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Bod zijn voorgelegd of zullen worden voorgelegd ter goedkeuring of erkenning aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en dienovereenkomstig mag het Bod niet worden gedaan in het Koninkrijk België door middel van een openbaar bod, zoals gedefinieerd in artikel 3 en 6 van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen. Bijgevolg mag er geen reclame worden gemaakt voor het Bod en zal het Bod niet worden uitgebreid, en niets uit deze aankondiging, het Aanbod tot Aankoop of enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Bod (met inbegrip van enig memorandum, informatiecirculaire, brochure of gelijkaardige documenten) werd of zal rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid of ter beschikking gesteld aan enige persoon in het Koninkrijk België andere dan "gekwalificeerde beleggers" in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening, handelend voor eigen rekening. Deze aankondiging en/of het Aanbod tot Aankoop zijn uitsluitend uitgegeven voor persoonlijk gebruik van bovengenoemde gekwalificeerde beleggers en uitsluitend ten behoeve van het Bod. Dienovereenkomstig mag de informatie in deze aankondiging en/of het Aanbod tot Aankoop niet worden gebruikt voor enig ander doel of worden bekendgemaakt aan enige andere persoon in het Koninkrijk België.

Frankrijk

Deze aankondiging, het Aanbod tot Aankoop en alle andere documenten of aanbiedingsmaterialen met betrekking tot het Bod mogen niet worden verspreid in de Republiek Frankrijk, behalve aan gekwalificeerde beleggers (investisseurs qualifiés) zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Prospectusverordening. Het Aanbod tot Aankoop is niet en zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Autorité des marchés financiers.

Italië

Niets van het Bod, deze aankondiging, het Aanbod tot Aankoop of enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Bod is of zal worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedure van de CONSOB, ingevolge de toepasselijke Italiaanse wet- en regelgeving.

Het Bod wordt uitgevoerd in de Republiek Italië ("Italië") als een vrijgesteld bod ingevolge artikel 101-bis, paragraaf 3-bis van het Wetsdecreet Nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "Wet op de Financiële Diensten") en artikel 35-bis, paragraaf 4 van CONSOB Verordening Nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd (de "Verordening voor Uitgevende Instellingen"). Het Bod wordt ook uitgevoerd in overeenstemming met artikel 35-bis, lid 7 van de Verordening voor Uitgevende Instellingen.

Houders of economische eigenaars van de Effecten die zich in de Republiek Italië bevinden, kunnen de Effecten aanbieden via bevoegde personen (zoals beleggingsondernemingen, banken of financiële tussenpersonen die dergelijke activiteiten mogen uitvoeren in de Republiek Italië in overeenstemming met de Wet op de Financiële Diensten, CONSOB Verordening nr. 20307 van 15 februari 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en Wetsdecreet nr. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving of met de vereisten opgelegd door CONSOB of een andere Italiaanse autoriteit.

Spanje

Niets uit het Bod, deze aankondiging of het Aanbod tot Aankoop vormt een aanbod van effecten aan het publiek in Spanje onder Verordening (EU) 2017/1129 of een overnamebod in Spanje onder de aangepaste tekst van de Spaanse Wet op de Effectenmarkt, goedgekeurd bij Koninklijk Wetgevend Decreet 4/2015 van 23 oktober, en onder Koninklijk Besluit 1066/2007, van 27 juli, allemaal zoals gewijzigd, en enige regelgeving die in het kader daarvan is uitgevaardigd.

Dienovereenkomstig werd of wordt noch deze aankondiging, noch het Aanbod tot Aankoop ter goedkeuring voorgelegd de Spaanse Commissie voor de Effectenmarkt (Comision Nacional del Mercado de Valores), of werden of worden ze erdoor goedgekeurd.

Zwitserland

Een openbaar bod in de zin van de Zwitserse Financial Services Act ("FinSA") mag niet direct of indirect worden gedaan in Zwitserland met betrekking tot de Effecten. Derhalve vormt niets uit deze aankondiging, het Bod of enig ander aanbiedings- of marketingmateriaal met betrekking tot de Effecten een prospectus zoals bedoeld in artikel 35 van de FinSA of een noteringsprospectus in de zin van de noteringsregels van de SIX Swiss Exchange. Dienovereenkomstig zijn de regels ter bescherming van beleggers die anders van toepassing zijn op beleggers in Zwitserland niet van toepassing op het bod. In geval van twijfel wordt beleggers die gevestigd zijn in Zwitserland aangeraden contact op te nemen met hun juridische, financiële of fiscale adviseur met betrekking tot het Bod.

Luxemburg

De voorwaarden met betrekking tot deze aankondiging en/of het Aanbod tot Aankoop zijn niet goedgekeurd door en zullen niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Luxemburgse Financial Services Authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ten behoeve van een openbaar bod in het Groothertogdom Luxemburg ("Luxemburg"). Dienovereenkomstig mag het Bod niet direct of indirect aan het publiek in Luxemburg worden gedaan en mag niets uit deze aankondiging, het Aanbod tot Aankoop of enig ander prospectus, aanvraagformulier, advertentie of ander materiaal worden gedistribueerd of anderszins beschikbaar worden gesteld in of vanuit, of worden gepubliceerd in Luxemburg, behalve in omstandigheden die geen openbaar aanbod van effecten aan het publiek vormen, onderworpen aan prospectusvereisten, in overeenstemming met de Luxemburgse Wet van 10 juli 2005 betreffende prospectussen voor effecten.

Algemeen

Deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbod om Effecten te kopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om Effecten te verkopen in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig is. Het Bod wordt alleen gedaan op grond van het Aanbod tot Aankoop en alleen in die rechtsgebieden waar dat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Zie het Aanbod tot Aankoop voor bepaalde belangrijke informatie over aanbiedingsbeperkingen die van toepassing zijn op het Bod.

DEZE AANKONDIGING HEEFT BETREKKING OP DE OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE DIE WORDT OF KAN WORDEN AANGEMERKT ALS VOORWETENSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7, LID 1, VAN DE VERORDENING BETREFFENDE MARKTMISBRUIK (EU) 596/2014, ZOALS GEWIJZIGD (EN INCLUSIEF ZOALS DEZE DEEL UITMAAKT VAN DE NATIONALE WETGEVING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK KRACHTENS DE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (BETREFFENDE DE TERUGTREKKING UIT DE EU), ZOALS GEWIJZIGD) ("MAR").