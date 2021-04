Inês Corrêa de Souza é a nova presidente do Conselho da BBM Logística

SÃO PAULO, 19 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Brasil e do Mercosul, anuncia Inês Corrêa de Souza como a nova presidente do Conselho de Administração da companhia e primeira mulher a ocupar esta posição numa empresa deste setor em companhias de capital aberto, no Brasil.

Na BBM Logística desde que foi implantado um plano de crescimento, a partir de 2018, com a entrada do Fundo de private equity Stratus na estrutura de capital, Inês faz parte de uma nova formação executiva e de governança da empresa, no qual a BBM, em seu posicionamento ESG, entende que a integração de questões ambientais, sociais, diversidade e governança corporativa, são fatores fundamentais para uma estratégia de longo prazo.

Com relevante experiência profissional em empresas multinacionais e nacionais de grande porte no Brasil, Inês iniciou sua carreira na General Eletric do Brasil S.A., foi diretora Financeira da Vale e presidente do Banco UBS S.A. Atualmente é membro independente de vários Conselhos de Administração, além de ser sócia fundadora da Latitude Gestão e Finanças.

A profissional, conselheira certificada pelo IBGC, é graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC).

"Estamos bastante animados e acreditamos que esta será uma nova fase para a BBM Logística, a partir da gestão de uma mulher com a experiência da Inês, que já tem sido uma conselheira muito atuante, liderando temas estratégicos e comitês, e contando com ampla experiência, enorme capacidade e liderança natural", explica Alan Takahashi, que presidiu o Conselho no mandato anterior.

André Prado, CEO da BBM, também comemora a escolha pelos acionistas: "A BBM é uma empresa disruptiva. Somos a grande companhia que cresceu mais rapidamente na história do transporte rodoviário do Brasil, estamos investindo relevantemente em tecnologia e ESG e essa escolha solidifica nossa história de sucesso e transformação do mercado". Ele também lembra que: "a BBM vem crescendo em ritmo acelerado com diversas iniciativas estratégicas. expandindo nossa malha logística para novas regiões e fortalecendo nossa atuação no e-commerce. Reforçamos o time de gestão, avançamos o desenvolvimento da Plataforma Digital BBM que já está sendo utilizada em algumas operações e definimos um plano estruturado na frente de sustentabilidade."

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos do Mercosul e foi eleita pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única representante do Brasil. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com 25 anos de atuação, a partir da entrada em 2017, do fundo Stratus e da nova equipe de gestão, a BBM se tornou um consolidador do setor de transporte rodoviário, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2019) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.000 funcionários, 3.000 veículos em operação e aproximadamente 8 milhões de entregas por ano, a BBM é a única empresa totalmente Omnichannel do mercado, provendo soluções logísticas para qualquer canal de venda.

Informações para a imprensa

Claudia Reis – [email protected] – Tel.: 11 30312388

Théo Carnier – [email protected] – Tel. 11 30312388

FONTE BBM Logística

SOURCE BBM Logística