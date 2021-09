INETCO bringt bahnbrechende Lösung gegen Zahlungsbetrug auf den Markt

INETCO BullzAI ermöglicht es Finanzinstituten und Händlern, Zahlungsbetrug präzise zu erkennen und zu blockieren, wodurch Fehlalarme und Betrugsverluste reduziert werden

VANCOUVER, British Columbia, 20. September 2021 /PRNewswire/ -- INETCO Systems Limited , ein führendes Unternehmen im Bereich der Betrugsprävention im Zahlungsverkehr in Echtzeit, freut sich, die Markteinführung von INETCO BullzAI bekannt zu geben, das eine Web Application Firewall mit einem System zur Erkennung und Blockierung von Zahlungsbetrug in Echtzeit in einer eleganten Lösung kombiniert.

INETCO BullzAI ermöglicht es Händlern, Emittenten, Acquirern und Prozessoren, betrügerische Zahlungstransaktionen zu erkennen und chirurgisch zu blockieren, bevor sie abgeschlossen sind - etwas, das andere Betrugslösungen erst nach Abschluss der Transaktion erkennen oder tun können. Es kann einzelne Transaktionen innerhalb von Millisekunden erkennen und blockieren, ohne legitime Zahlungen zu unterbrechen. Zu den Vorteilen gehören weniger falsche Ablehnungen, geringere Betrugsverluste, höhere Kundenzufriedenheit und höhere Umsätze sowie geringere Back-Office-Kosten für Streitfälle und die Bearbeitung von Rückbuchungen.

„INETCO BullzAI stellt die nächste Evolutionsstufe der Betrugserkennung im Zahlungsverkehr dar", sagt Ugan Naidoo, CTO von INETCO. „Aufgrund der Anzahl der Akteure in einem Zahlungssystem und der Anzahl der Lösungen, die in den verschiedenen Phasen des Zahlungsvorgangs implementiert werden, sind die Bemühungen zur Betrugserkennung oft nur Stückwerk."

Anstelle dieses fragmentierten Ansatzes erfasst, dekodiert, korreliert und analysiert INETCO BullzAI jede Zahlungstransaktion sowie jedes einzelne Nachrichtenfeld in Echtzeit, von Anfang bis Ende. Anhand dieser Daten ist INETCO BullzAI in der Lage, Anomalien in einer Transaktion mithilfe eines karten- bzw. kundenspezifischen Machine-Learning-Modells in Verbindung mit Verhaltensanalysen zu erkennen. Dies ermöglicht eine Risikobewertung in Echtzeit für jeden einzelnen Kunden, die bei jeder Transaktion sofort aktualisiert wird. Das Ergebnis ist eine präzisere und zeitnahe Aufdeckung von Betrugsfällen und eine Verringerung der Zahl falsch positiver und falsch negativer Ergebnisse. INETCO BullzAI kann eine bestehende Lösung zur Erkennung von Zahlungsbetrug entweder ersetzen oder ergänzen.

„INETCO hat sich zum Ziel gesetzt, Emittenten, Acquirern, Händlern und Zahlungsanbietern erstklassige Sicherheitslösungen für den Zahlungsverkehr zu liefern", sagt Bijan Sanii, CEO von INETCO. „Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erhöhung der Sicherheit und Stabilität von Zahlungstransaktionen und sind begeistert von dem Potenzial, das wir für BullzAI sehen, um die Auswirkungen von Zahlungsbetrug deutlich zu reduzieren und unseren Kunden zu helfen, ihren Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten."

Informationen zu INETCO

INETCO entwickelt intelligente Technologien, die die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und den Wert jeder digitalen und selbstbedienten Zahlung erhöhen. Unsere Echtzeit-Transaktionsüberwachungs- und Analyseplattform INETCO Insight wurde von führenden Banken, Zahlungsdienstleistern und Einzelhändlern in mehr als 35 Ländern ausgewählt, um ihre digitalen Transformationsstrategien zu beschleunigen und die Erkennung von Zahlungsbetrug und Leistungsproblemen zu beschleunigen, die sich auf den Umsatz, die Reputation und das Kundenerlebnis auswirken können. www.inetco.com

