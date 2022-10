INFANTINO E BECKHAM DÃO SAÚDAM A ASPIRE ACADEMY COMO PARTE INTEGRANTE DO LEGADO DA COPA DO MUNDO DO CATAR AO FIM DA CÚPULA GLOBAL DE 2022

DOHA, Catar, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O primeiro dia da Aspire Academy Global Summit 2022 (AAGS) em colaboração com a FIFA terminou com um jantar de gala, no qual o presidente da FIFA, Gianni Infantino discursou aos delegados elogiando o trabalho que está sendo realizado na 8ª edição da AAGS.

Infantino and Beckham Hail Aspire Academy as Integral to Qatar’s World Cup Legacy

A sessão contou com um "Star Chat" (bate-papo com estrelas) com o ex-capitão da Inglaterra, David Beckham, que falou a respeito do impacto da Aspire Academy sobre o legado do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. Suas observações vieram depois de um dia de conversas inspiradoras na Aspire Academy, na qual delegados dos 32 países classificados para as finais da Copa do Mundo e membros do programa Aspire in the World Fellows discutiram tópicos como o desenvolvimento da juventude e o uso de dados.

Durante seu discurso de boas-vindas, Infantino disse: "O trabalho que vocês estão realizando é exatamente o que nos faz, os torcedores do futebol, sentir essa emoção incrível quando vemos as habilidades dos jovens jogadores."

"Podemos ver todos os jogadores que vocês treinaram e o desempenho que todos vemos e admiramos no campo de futebol. Isso toca nossas emoções; toca nossos corações."

"Isso os faz chorar, comemorar e faz com que todos nós nos apaixonemos por um esporte lindo."

Em seu "Star Chat", Beckham falou sobre o legado do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022 e o poder do futebol como uma força de união.

"Basta olhar para a Aspire. Isso é um legado", ele disse.

"Você quer inspirar as próximas gerações a querer jogar esse jogo. E não se trata apenas de se tornar um profissional; trata-se de investir no bem-estar, na saúde, no futuro não apenas do Qatar, mas também da região. Trata-se da próxima geração de jogadores de futebol, ou astros do esporte, ou apenas pessoas que desejam ser saudáveis e curtir esportes."

Vários dos pontos abordados por Beckham e outros foram desenvolvidos no segundo dia da AAGS.

No segundo dia, o primeiro "Star Chat" foi com a treinadora duas vezes vencedora da Copa do Mundo Feminina, Jill Ellis, que agora é a presidente do clube San Diego Wave, nos EUA. Ela explicou que uma das coisas mais importantes para ela é tentar ser melhor a cada dia, e que o fracasso pode ajudar no processo.

"O fracasso lhe oferece feedback e oportunidade", disse ela.

Ela destacou que, depois de ganhar a Copa do Mundo Feminina de 2015, os EUA não conseguiram impressionar nas Olimpíadas de 2016. No entanto, apesar desse fracasso, três anos depois, o país manteve seu título mundial. Jill explicou que depois de identificar as áreas que precisavam ser melhoradas, ela procurou jogadoras que pudessem ajudar a resolver esses problemas, não imediatamente, mas preparadas para 2019. Jill também destacou o papel dos cientistas e psicólogos esportivos da equipe para ajudar sua equipe a alcançar o sucesso.

O segundo "Star Chat" do dia foi com o vencedor da Copa do Mundo da França de 1998, Youri Djorkaeff, que previu uma Copa do Mundo relevante no Catar.

"Começar na metade da temporada fará com que seja diferente", explicou.

"Jogar futebol no campeonato é uma história diferente do futebol de clubes."

Ele incentivou os jovens jogadores a seguirem seus sonhos lembrando que, aos 12 anos, ele escreveu uma redação na escola sobre o desejo de ganhar a Copa do Mundo. Um dia depois de ter realizado esse sonho, em 1998, sua professora lhe enviou de volta a mesma redação da escola dizendo que ela havia acreditado nele.

As sessões do evento de dois dias foram concluídas com os delegados compartilhando os resultados das três oficinas técnicas: causar impacto com dados, preparar jogadores e equipes para a competição e otimizar as estratégias de recuperação.

Na sessão final, os delegados compartilharam uma série de recomendações resultantes de suas discussões nas três áreas:

Não podemos depender puramente dos dados; eles são apenas uma ferramenta de apoio para a tomada de decisões Sempre trabalhar para o melhor do jogador; uma solução não funciona para todos ao preparar equipes para competições Estratégias individuais e adaptáveis são fundamentais para a recuperação

Contato:

Rawan Yousif

+974 33475991

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1914305/Aspire_Academy.jpg

FONTE Aspire Academy

SOURCE Aspire Academy