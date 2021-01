INFiLED eröffnet neuen Ausstellungsraum und neue Büros in Barcelona

„Wir sind stolz und freuen uns, unseren brandneuen Ausstellungsraum in Barcelona zu eröffnen, in dem wir Besuchern unsere einzigartigen LED-Display-Lösungen vorführen können", so Marco Bruines, Sr. Vizepräsident des Bereichs EMEA bei INFiLED. „Die Welt um uns verändert sich und die Industrie ebenso. Mit den aktuellen extremen globalen Reisebeschränkungen wurde es für uns wichtig, dieses Projekt durchzuführen und abzuschließen, um näher an unseren EMEA-Partnern und Kunden zu sein. Sobald es die Regierungen wieder erlauben, laden wir unsere Kunden gerne ein, um ihnen unsere neuesten Technologien vorzuführen und über ihre Projekte zu sprechen."

INFiLED unterhält darüber hinaus ein Büro- und Lagerzentrum in den Niederlanden sowie die Vertriebsbüros in Deutschland, Frankreich und den VAE.

Um einen Besuch zu planen, kontaktieren Sie INFiLED unter: [email protected]

Für weitere Informationen über INFiLEDs weltweites Netzwerk: http://infiled.com/Worldwide-network/

Informationen zu INFiLED

INFiLED ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung großer LED-Videolösungen spezialisiert hat. Die Anwendungsbereiche von INFiLED umfassen Werbung, Transport, Sport, Veranstaltungen, Leitstellen, Corporate Branding, Meeting-und Lobbyräume, Creative und vieles mehr. Mit Installationen in über 85 Ländern und über 135 Patenten, unter den höchsten der Branche, strebt INFiLED danach, seine Spitzenposition bei der Herstellung von LED-Bildschirmen weiter auszubauen.

KONTAKT:

Daniel Xiao

Marketing Manager

Shenzhen INFiLED Electronics Co. Ltd

Tel.: +86 15816855028

E-Mail: [email protected]

Web: www.infiled.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426816/Barcelona_s_Office.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426818/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426819/Barcelona_s_Showroom.jpg

SOURCE INFiLED