INFiLED impresiona a los profesionales de la industria audiovisual que asisten a la InfoComm 2021 en Florida

En el stand 801, el hogar de INFiLED por la duración de la InfoComm 2021, se presentaron muchos productos DVLED destacados que utilizan sus clientes, con ejemplos de uso en aplicaciones de todo el mundo, incluidas tres paredes de video DVLED de gran tamaño que comprendían sus productos AR Plus, DB, DF y WP, así como muchas más muestras de DVLED que se dieron a conocer durante el programa. Un veterano de la industria, el Sr. Palmer fue orador en las Conferencias de Señalética Digital "Tips for Deciding Between Video Walls, LED & Projection" (Consejos para decidir entre paredes de video, LED y proyección) y "New Tech Lightning Round – Digital Signage) (Ronda relámpago de nuevas tecnologías – Señalética Digital). También participó en el Panel y Recepción de Gerentes de Tecnología.

INFiLED se enfoca principalmente en aplicaciones de alquiler/montaje, corporativas, minoristas y de señalética digital creativa.

ACERCA DE INFiLED

INFiLED es una empresa líder de alta tecnología especializada en el desarrollo y la fabricación de soluciones de pantallas LED de formato grande. La gama de aplicaciones de los productos de INFiLED abarca señalética digital, transporte, deportes, eventos, mando y control, imagen de marca y reuniones corporativas, aplicaciones creativas y mucho más. Con instalaciones en más de 85 países y más de 178 patentes, una de las cifras más altas de la industria, INFiLED trabaja para ser una marca de excelencia en la fabricación de pantallas LED ¡para iluminar al mundo con una fiesta visual!

FUENTE INFiLED

