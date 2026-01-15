Infinium lance la plateforme Infinium Edge™ pour le refroidissement par immersion des centres de données IA à haute densité

Des fluides d'immersion diélectriques conçus sur mesure pour permettre une plus grande densité de calcul tout en réduisant la consommation d'eau et d'énergie dans les centres de données d'IA et d'informatique à haute performance

SACRAMENTO, Californie, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Infinium annonce aujourd'hui le lancement d'Infinium Edge™, une plateforme sophistiquée d'infrastructure de centre de données conçue pour permettre des charges de travail d'intelligence artificielle (IA) et d'informatique à haute performance à haute densité grâce au refroidissement par immersion. Alors que la densité de puissance des GPU, des CPU et des composants auxiliaires continue d'augmenter, le refroidissement est devenu l'un des principaux obstacles à la performance, l'efficacité, l'emplacement et la taille des centres de données.

Les Infinium Edge Immersion Fluids™, une nouvelle catégorie de fluides diélectriques conçus sur mesure spécialement pour les centres de données basés sur l'intelligence artificielle et l'informatique à haute performance, sont conçus pour éliminer la chaleur directement à la source du calcul, ce qui permet d'obtenir des performances thermiques soutenues à haute efficacité. Cette caractéristique permet aux opérateurs de déployer du matériel d'IA de nouvelle génération à des densités nettement plus élevées, avec une fiabilité accrue et une complexité d'infrastructure réduite.

Les centres de données conventionnels refroidis par air prennent généralement en charge des densités de puissance par rack d'environ 10 à 20 kW, tandis que les systèmes avancés de refroidissement liquide direct peuvent atteindre 40 à 80 kW par rack, souvent avec une complexité mécanique accrue et une dépendance à l'égard de l'infrastructure d'eau réfrigérée. En revanche, les systèmes de refroidissement par immersion, dans lesquels l'équipement informatique est immergé dans un fluide diélectrique, peuvent soutenir des densités de puissance nettement plus élevées, ce qui rend ces fluides d'immersion de plus en plus essentiels pour la conception des centres de données d'IA de prochaine génération.

Alors que les charges de travail de l'IA continuent de dépasser les limites du refroidissement par air et direct de la puce, les approches basées sur l'immersion sont considérées comme une méthode pragmatique pour une densité plus élevée et une efficacité thermique améliorée. Les Edge Immersion Fluids™ sont un composant essentiel de la plateforme Infinium Edge, qui intègre la chimie avancée, l'ingénierie des processus industriels et la fabrication évolutive pour prendre en charge les déploiements à grande échelle de centres de données refroidis par immersion.

« Le refroidissement est devenu l'une des contraintes déterminantes pour le déploiement de systèmes de calcul d'IA avancés », déclare Robert Schuetzle, PDG d'Infinium. « Infinium Edge s'appuie sur notre expertise en chimie de pointe et en fabrication à l'échelle industrielle pour proposer une plateforme de refroidissement par immersion qui permet l'introduction d'infrastructures d'IA de nouvelle génération. Cela permet des calculs plus rapides et des opérations plus durables, tout en réduisant la consommation d'énergie et d'eau des technologies conventionnelles de refroidissement des centres de données. »

Contrairement à certains liquides diélectriques de base, les fluides d'Infinium Edge sont des produits synthétiques plus propres qui ne contiennent pas les contaminants résiduels trouvés dans les fluides d'immersion dérivés du pétrole susceptibles de limiter la fiabilité et la performance à long terme des systèmes refroidis par immersion. Les fluides d'immersion Edge sont conçus pour fonctionner en continu tout en maintenant des performances prévisibles avec des charges thermiques à haute température constantes, ce qui est la norme les environnements IA et d'informatique à haute performance.

Pour en savoir plus sur Infinium Edge™ et sa plateforme de refroidissement par immersion pour les centres de données d'IA, consultez le site www.Infinium.ai.

À propos d'Infinium

Infinium est une entreprise technologique qui applique la chimie avancée, l'ingénierie des procédés et la fabrication à l'échelle industrielle pour transformer la façon dont le monde s'alimente, se déplace et calcule. Grâce à ses plateformes Infinium Energy™ et Infinium Edge™, l'entreprise propose des solutions évolutives couvrant les e-carburants à très faible teneur en carbone et l'infrastructure thermique avancée pour l'IA et les centres de données. Infinium a son siège aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.infiniumco.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862207/InfiniumEdge_ColorBlack_Horizonal_Logo.jpg