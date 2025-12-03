Infinix et Pininfarina annoncent un partenariat stratégique de design pour révolutionner l'avenir des smartphones haut de gamme

Cette collaboration donne un aperçu du prochain Infinix NOTE 60 Ultra conçu par Pininfarina

HONG KONG, le 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Infinix a annoncé aujourd'hui, lors de la Business of Design Week, la conclusion d'un partenariat stratégique d'envergure avec la maison de design italienne emblématique Pininfarina, forte de 95 ans d'excellence dans la conception de modèles automobiles parmi les plus réputés au monde ainsi qu'à des produits innovants dans le luxe, l'architecture et le yachting. Cette collaboration marque le début d'une nouvelle série de créations historique, commençant par le modèle de smartphone Infinix NOTE 60 Ultra.

A photo captured at Business of Design Week 2025 shows a Pininfarina representative unveiling the new design partnership to the public. A teaser poster featuring the Infinix × Pininfarina collaboration, hinting at the upcoming co-designed flagship device, the Infinix NOTE 60 Ultra.

Des courbes légendaires de la Ferrari Testarossa à la silhouette iconique de l'Alfa Romeo Spider, chaque création signée depuis 1930 par Pininfarina s'impose comme un chef-d'œuvre du design et de l'innovation italienne. Dès aujourd'hui, la maison Pininfarina mettra son expertise et son savoir-faire, empreints d'élégance et de performance, au service d'un smartphone. Le nouveau modèle Infinix NOTE 60 Ultra conçu par Pininfarina, représente une étape majeure non seulement pour la maison de design italienne mais aussi pour l'industrie.

Infinix rejoint cette collaboration à un moment d'élan mondial sans précédent, porté par une forte progression des livraisons et de la part de marché. Selon le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC, Infinix a enregistré au deuxième trimestre 2025 la plus forte hausse trimestrielle des expéditions en Asie du Sud-Est. En réunissant la vision iconique du design de Pininfarina et l'élan d'innovation technologique d'Infinix, cette alliance entend établir une nouvelle référence en matière de savoir-faire premium dans le smartphone et offre au public mondial une expérience haut de gamme conçue autour du design.

« En collaborant avec des partenaires de premier plan dans plusieurs secteurs, nous faisons progresser la montée en gamme de la marque », a affirmé le PDG d'Infinix. « Notre partenariat avec Pininfarina est une étape clé dans le renforcement du design de nos futurs produits, en commençant par la gamme NOTE 60 [Series]. Cette coopération stratégique consolide notre engagement à investir davantage dans le design premium et à fixer un nouveau standard esthétique pour nos futurs produits de référence », a-t-il ajouté.

Fabio Calorio, Senior Vice President Brand chez Pininfarina, lui, a souligné : « Travailler avec Infinix sur ce projet nous a donné l'opportunité de transposer notre savoir-faire d'excellence en matière de design dans le domaine technologique, en mettant en œuvre la philosophie de la marque, alliant beauté et performance, pour enrichir durablement l'expérience utilisateur. Depuis près d'un siècle, notre marque façonne de nouvelles manières de vivre et incarne la pureté, le design intemporel et l'émotion : des valeurs parfaitement alignées avec l'approche innovante d'Infinix ».

« À l'heure où Infinix et Pininfarina s'apprêtent à construire une nouvelle ère du design mobile haut de gamme, les détails relatifs au design, fonctionnalités et sortie du smartphone seront révélés dans les jours à venir. »

À propos d'Infinix

Fondée en 2013, Infinix est une marque guidée par l'innovation, engagée à créer des produits à la pointe de la technologie avec un design audacieux et aux performances remarquables. La marque propose également des expériences mobiles intelligentes et agréables, conçues pour améliorer le quotidien. Au-delà du smartphone, Infinix a enrichi sa gamme avec des écouteurs sans fil, des montres connectées, des ordinateurs portables, des tablettes, des téléviseurs intelligents et d'autres produits, construisant ainsi un écosystème complet d'appareils connectés. Aujourd'hui, les produits Infinix sont disponibles dans plus de 70 pays et régions à travers le monde, notamment en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.

À propos de Pininfarina

Icône mondiale du style italien, Pininfarina est reconnue pour sa capacité inégalable à inscrire la beauté dans la durée, portée par des valeurs d'élégance, de pureté et d'innovation. Fondée en 1930, Pininfarina est passée d'un atelier artisanal à un groupe international, incarnation du design automobile et acteur du design industriel, de l'architecture, du design d'expérience, du nautisme et des nouvelles mobilités. Le groupe emploie 500 personnes et dispose de bureaux en Italie, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis ; il est coté en Bourse depuis 1986. En neuf décennies, Pininfarina a signé plus de 1 450 projets automobiles et de mobilité, ainsi que plus de 750 projets de design produit et d'architecture, remportant plus de 90 prix internationaux de design au cours des dix dernières années.

