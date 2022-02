Infinix представляет ZERO 5G с 6-нм 5G-процессором и впечатляющим дизайном Uni-Curve

«Infinix берет устойчивый курс на сегодняшнем быстрорастущем рынке и предлагает инновационную и в то же время высокопроизводительную технологию 5G, которая становится более досягаемой для пользователей благодаря новому смартфону ZERO 5G, — заявил заместитель директора по развитию продукции Infinix Mobility Чарльз Дин (Charles Ding). — Благодаря нашим инновационным разработкам пользователи получают смартфон, имеющий улучшенные характеристики, более компактную конструкцию и изящный дизайн, включая все основные технические возможности, на которые они рассчитывают в устройстве 5G, предлагающем максимум за каждый потраченный на него доллар в своем ценовом диапазоне».

Ускоряйте течение своего дня

Infinix ZERO 5G оснащается высокопроизводительным 6-нм чипсетом MediaTek Dimensity 900 5G, обеспечивающим полноценное функционирование в сетях 5G с максимальной скоростью. Его режим Clever 5G обеспечивает автоматическое переключение между link4G и 5G в зависимости от имеющейся у пользователя пропускной способности, что может существенно повышать скорость скачивания и игры, а также сокращать потребляемую мощность.

Чипсет MediaTek Dimensity 900 5G построен на высокоэффективном 6-нм производственном узле и интегрирован с модемом 5G New Radio (NR) для полосы частот ниже 6 ГГц с агрегацией несущих. Данный чипсет оснащен восьмиядерным центральным процессором (ЦП), состоящим из двух процессоров Arm Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шести ядер Arm Cortex-A55, функционирующих на частотах до 2 ГГц, что обеспечивает исключительно высокую производительность в целях ускорения отклика приложений, повышения частоты кадров (FPS) для игровых режимов и улучшения качества взаимодействия. Благодаря входящему в чипсет графическому процессору Arm Mali-G68 MC4 и независимому процессору с элементами искусственного интеллекта (ИИ) оптимизирована энергоэффективность, что способствует еще большему продлению времени работы от аккумулятора для пользователей мобильных игр.

Смартфон ZERO 5G обеспечивает еще большее повышение скорости и надежности взаимодействия для геймеров благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6 и технологии 2x2 MIMO, которые позволяют развивать скорость соединений порядка 1,2 Гбит/с. Infinix еще больше расширяет возможности сетевого взаимодействия смартфона ZERO 5G за счет использования технологии Dual 5G SIM, позволяющей смартфону подключаться к двум отдельным SIM-картам с поддержкой 5G, рационально переключаясь на самую быструю сеть и обеспечивая бесперебойный доступ к Интернету через оба соединения по мере необходимости, что впервые в истории дает пользователям возможность работы с устройством Infinix на протяжении всего дня.

Впечатляющий язык дизайна

Дизайн смартфона в значительной мере зависит от желания иметь экраны большего размера с минимальными, но функциональными возможностями без потери главных технических свойств, в частности качества съемки с использованием камеры, емкости памяти и времени работы от аккумулятора.

Смартфон ZERO 5G оснащается большим дисплеем (диагональю 6,78 дюйма) сверхплавной формы с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц, обеспечивающими пользователям бесперебойную работу и более быстрый отклик на касание при просмотре веб-страниц, потреблении контента через интернет-СМИ и игре в динамичные игры. Смартфон имеет конструкцию Uni-Curve с плавно изогнутой спинкой, выполненной с использованием композитного материала, имитирующего внешний вид и функции стекла, благодаря чему устройство становится более удобным при нахождении в руке, сохраняя при этом превосходную реакцию на касание, что позволяет пользователям выражать с его помощью свое чувство стиля. Форма тыловой контурной камеры позволяет ей вписываться в изгиб устройства, создавая эргономичную конструкцию, удобную для ладони, что представляет собой отход от более грубого прямоугольного расположения, свойственного традиционным модулям камер.

Уникальный дизайн смартфона ZERO 5G сочетает элегантные текстуры и цвета, отражающие безмятежность естественной обстановки, с тремя броскими оттенками: Cosmic Black (черный космос), Skylight Orange (оранжевое небо) и Horizon Blue (синий горизонт).

Ловите каждый момент

Смартфон ZERO 5G имеет 48-мегапиксельную основную камеру с 30-кратным сверхувеличением, включающую в себя 13-мегапиксельную портретную камеру и 2-мегапиксельную виртуальную камеру. 48-мегапиксельная камера с 30-кратным увеличением позволяет пользователям делать удивительно высококачественные снимки с большого расстояния. Кроме того, пользователи могут запечатлевать моменты, невидимые невооруженным глазом, с возможностями замедленной съемки на частоте 960 кадров в секунду, обеспечивающими великолепную видеофиксацию.

К числу основных особенностей смартфонов Infinix серии ZERO 5G также относятся:

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт : аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает возможность использования смартфона на протяжении всего дня и его ускоренной зарядки с использованием безопасной технологии быстрой зарядки TÜV Rheinland, позволяющей ему работать в течение 9,4 часа (по результатам испытаний, предоставленным лабораторией Infinix).

: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает возможность использования смартфона на протяжении всего дня и его ускоренной зарядки с использованием безопасной технологии быстрой зарядки TÜV Rheinland, позволяющей ему работать в течение 9,4 часа (по результатам испытаний, предоставленным лабораторией Infinix). Универсальный флеш-накопитель UFS 3.1 и LPDDR5: память LPDDR5 обеспечивает новый уровень скорости для смартфона ZERO 5G, что существенно повышает эффективность запоминания и еще более снижает потребляемую мощность. Хранилище на базе UFS 3.1 вдвое увеличивает скорость последовательного чтения и повышает скорости скачивания.

память LPDDR5 обеспечивает новый уровень скорости для смартфона ZERO 5G, что существенно повышает эффективность запоминания и еще более снижает потребляемую мощность. Хранилище на базе UFS 3.1 вдвое увеличивает скорость последовательного чтения и повышает скорости скачивания. Dar-Link 2.0: это программное средство повышает стабильность изображения и чувствительность сенсорного управления на основе алгоритма с применением искусственного интеллекта, одновременно снижая температуру устройства для обеспечения полного погружения в игровой процесс.

это программное средство повышает стабильность изображения и чувствительность сенсорного управления на основе алгоритма с применением искусственного интеллекта, одновременно снижая температуру устройства для обеспечения полного погружения в игровой процесс. XArena: улучшает игровой процесс за счет интеграции игровых приложений в единую зону, обеспечивая возможность использования игрового ускорителя. Имеющиеся быстрые настройки позволяют сосредоточиться на игре, блокируя сообщения и входящие вызовы, и не беспокоиться о каких-либо других отвлекающих моментах.

улучшает игровой процесс за счет интеграции игровых приложений в единую зону, обеспечивая возможность использования игрового ускорителя. Имеющиеся быстрые настройки позволяют сосредоточиться на игре, блокируя сообщения и входящие вызовы, и не беспокоиться о каких-либо других отвлекающих моментах. Android XOS 10: программное обеспечение смартфона ZERO 5G — XOS 10 — предлагает усовершенствованный интерфейс с интеллектуальным голосовым помощником, виртуальным цифровым помощником, функциями клонирования телефона и коррекции документов.

Сроки выпуска в продажу

Продажа смартфонов Infinix ZERO 5G в Нигерии, Ираке и других странах начнется 8 февраля. Цены могут различаться в зависимости от региона. Следите за новостями.

Информация об Infinix:

Infinix Mobility — перспективный производитель высокотехнологичной продукции, специализирующийся на разработке, изготовлении и реализации расширяющегося ассортимента устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 году. Ориентируясь на современную молодежь, Infinix уделяет приоритетное внимание разработке передовых технологий, воплощаемых в тщательно проектируемые мобильные устройства, обеспечивающие изысканный стиль, эффективность и высокие эксплуатационные качества. Устройства Infinix являются модными и доступными, а каждый шаг вперед делается с учетом интересов конечного пользователя.

Цель бренда Infinix, политика продвижения которого может быть кратко сформулирована фразой "THE FUTURE IS NOW" («БУДУЩЕЕ — ЭТО СЕЙЧАС»), состоит в том, чтобы дать сегодняшней молодежи возможность выделиться из общей массы и показать всему миру, кем она является.

Ассортимент продукции компании реализуется более чем в 40 странах мира, включая Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Южную Азию. Компания Infinix, развивающаяся феноменальными темпами, выросла на целых 157% за период с 2019 по 2021 год, а также имеет амбициозные планы продолжить создание флагманских устройств, предлагая эффектные замыслы и привлекательные ценности.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infinixmobility.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1742142/6_78__FHD__120Hz_Ultra_Smooth_Display___Uni_Curve_design.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1742141/Cosmic_Black_Skylight_Orange_Horizon_Blue.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY