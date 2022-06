Infinix prezentuje technologię 180W Thunder Charge, która zadebiutuje na jej najnowszym flagowym telefonie

Najlepsza w branży technologia ładowania 180W Charging Technology

Ultraszybkie ładowanie jeszcze nigdy nie było tak powszechne, a wraz z powstawaniem bezpieczniejszych metod ładowania przy wyższych wartościach prądu ładowania technologia ta staje się coraz popularniejsza w urządzeniach ze średniej półki cenowej.

Zwykłe smartfony z funkcją szybkiego ładowania zazwyczaj posiadają baterie z prądem ładowania 1C do 3C, podczas gdy technologia 180W Thunder Charge pozwala na użycie baterii 8C, znacznie zmniejszając ryzyko przegrzania baterii na skutek szybkiego ładowania. Opracowując nowe ogniowo 8C - o najwyższej obecnie dostępnej w branży wartości prądu ładowania dla baterii litowych - Infinix współpracowała z największymi na świecie producentami akumulatorów litowych. Ogniowo 8C wykazuje niższy opór wewnętrzny w porównaniu do konwencjonalnej jednoelektronowej struktury końcówki, posiadając wieloelektrodową końcówkę, która zmniejsza o ponad 50% [2] opór wewnętrzny i wytwarza mniej ciepła. Co więcej, w technologii 180W Thunder Charge zastosowano dwie baterie 8C, w związku z czym moc ładowania każdej z nich wynosi tylko 90W, co przekłada się na mniejsze nagrzewanie i większą żywotność.

180W Thunder Charge to również technologia automatycznego zasilania dwukierunkowego, dzięki której żywotność baterii telefonu wzrasta o 2%[3] w porównaniu do telefonów posiadających baterie z podwójnym ogniwem. Technologia automatycznego zasilania dwukierunkowego zmniejsza powierzchnię obwodu zasilania o 60%, zwiększa precyzję układu scalonego i zapewnia oszczędność miejsca. Technologia ładowania działa w oparciu o dynamiczne rozdzielanie. Trzy równoległe pompy ładunkowe zapewniają niespotykany dotąd w urządzeniach Infinix poziom przetwarzania, osiągając wydajność konwersji ładowania na poziomie 99% [4], co pozwala na uniknięcie przeciążeń i przegrzania. Jest to szczytowe osiągnięcie technologii ładowania Infinix.

Bezpieczniejsze ładowanie

Głównym priorytetem w rozwiązaniu 180W Thunder Charge jest bezpieczeństwo, dlatego zastosowano w nim aż 111 mechanizmów zabezpieczających oprogramowanie i sprzęt, które chronią telefon, ładowarkę i jej kabel. Zabezpieczenia te uruchamiają się w przypadku wystąpienia anomalii, m.in. wysokiej temperatury, wyższego poziomu napięcia, interferencji elektromagnetycznej, aby nie dopuścić do uszkodzenia układu smartfona.

Ponadto technologia ładowania 180W obejmuje 20 czujników temperatury rozmieszczonych w wejściach USB, chipach ładowarkowych, na baterii i innych miejscach wewnątrz urządzenia. Ładowanie monitorowane jest w czasie rzeczywistym przez inteligentny algorytm regulacji temperatury, który śledzi wszystkie parametry. Podczas ładowania urządzenia temperatura smartfona wynosi poniżej 43 ℃ [5], dzięki czemu bateria ładuje się szybko i bezpiecznie bez narażenia na nadmierne temperatury i szybsze zużycie.

Kabel 180W Thunder Charge posiada wbudowany specjalny czip szyfrujący Infinix, który zapewnia ultraszybkie ładowanie przy mocy wyjściowej 180W. Technologia 180W Thunder Charge w inteligentny sposób wykrywa maksymalny poziom transmisji mocy kabla i odpowiednio dostosowuje parametry. W przypadku podłączenia do urządzenia innego kabla, który nie posiada czipa szyfrującego Infinix, następuje jego identyfikacja i ograniczenie mocy do 60W/100W w celu zapewnienia bezpiecznego ładowania.

Moc, kompatybilność, mobilność

Opracowana przez firmę Infinix technologia Thunder Charge 180W to jedno z jej najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które stanowi przełomowy krok naprzód w technologii urządzeń ze średniej półki cenowej. 180W Thunder Charge to wyższa niż kiedykolwiek prędkość ładowania, niższe temperatury i lepsze zabezpieczenia - dzięki inteligentnym rozwiązaniom baterie w urządzeniach Infinix ładują się w piorunującym tempie.

W technologii zastosowano nowy materiał półprzewodnikowy GaN, dzięki któremu 180W Thunder Charge może pracować w rozmaitych środowiskach, w których temperatura przekracza 40°C. Co więcej, adapter ładowarki jest kompatybilny z wieloma protokołami szybkiego ładowania i nadaje się do szybkiego ładowania większości dostępnych na rynku urządzeń elektronicznych przy mocy do 100W, w tym telefonów komórkowych, tabletów i laptopów. Jest to więc uniwersalny kabel dający użytkownikom maksymalną elastyczność. Do ładowania urządzeń Infinix przy mocy do 100W użytkownicy mogą też używać kabli od innych producentów.

180W Thunder Charge zapewnia dwa oddzielne tryby ładowania - Furious Mode (tryb intensywny) i Standard Mode (standardowy). Ten pierwszy - superszybkie ładowanie 180W - można uruchomić jednym przyciskiem.

Wprowadzenie przez Infinix na światowy rynek wiodącej technologii superszybkiego ładowania 180W znajdujących się w masowej produkcji smartfonów potwierdza wysoki poziom kompetencji technicznych i innowacyjności Infinix. Udostępnienie tej technologii szerszemu gronu odbiorców w przystępnej cenie wpisuje się w podstawowe wartości, którym hołduje firma Infinix, i odzwierciedla jej pragnienie demokratyzacji technologii z najwyższej półki, tak by sięgnąć po nią mógł każdy, kto tego chce. Firma zachęca do śledzenia informacji na temat jej nowych produktów Infinix. Premiera technologii 180W Thunder Charge będzie miała miejsce w drugiej połowie tego roku.

Infinix

Infinix Mobility jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń założonej w 2013 roku marki Infinix. Ponieważ jej grupę docelową stanowią młodzi ludzie, Infinix koncentruje się na opracowywaniu inteligentnych urządzeń zgodnych z aktualnymi trendami i przystępnych cenowo, dzięki którym użytkownicy na całym świecie w dowolnym momencie mogą cieszyć się najnowszą technologią po odpowiadającej im cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.infinixmobility.com/.

[1] [2] [3] [4] [5] Wszystkie podane w informacji dane są wartościami teoretycznymi otrzymanymi prze Infinix na podstawie badań przeprowadzonych określonych warunkach w laboratoriach firmy. Dane rzeczywiste mogą od nich odbiegać z uwagi na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi produktami, a także różnice w wersji oprogramowania, warunkach użycia i czynnikach środowiskowych.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1848950/180W_Thunder_Charge.jpg

