INFINOX lança o revolucionário IX Social 2.0: o melhor aplicativo de negociação de cópias para traders em todos os lugares

NASSAU, Bahamas, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ — INFINOX, uma corretora líder global, tem o prazer de anunciar o lançamento do IX Social 2.0, a versão mais recente de seu popular e inovador aplicativo de negociação de cópias. O aplicativo foi projetado para oferecer uma experiência aprimorada para traders, IBs e afiliados, com uma variedade de novos recursos e melhorias que tornam a negociação mais fácil e envolvente.

Desde o início do IX Social em 2021, ele rapidamente se tornou uma plataforma popular para traders em todo o mundo, e seu recente sucesso na América Latina — que teve um crescimento de 234% na plataforma — é apenas um exemplo de seu apelo generalizado. Com o lançamento do IX Social 2.0, os clientes INFINOX agora podem aproveitar muitos novos benefícios. A opção multiestratégia do aplicativo facilita a apresentação de várias estratégias de negociação ao mesmo tempo, ajudando a atrair um amplo público de copiadores.

A versão mais recente do aplicativo IX Social é um dos muitos lançamentos futuros da INFINOX, que melhorou significativamente uma série de serviços, incluindo sua Área do Cliente, IB Portal e a plataforma IX One lançada recentemente. INFINOX está altamente comprometida em oferecer constantemente serviços premium a seus clientes, o que se reflete nos desenvolvimentos e atualizações mais recentes — com mais por vir em breve.

"Estamos entusiasmados em lançar o IX Social 2.0, que se baseia no sucesso de nosso aplicativo anterior e oferece ainda mais benefícios para nossos clientes", disse João Camarneiro, chefe do IX Social 2.0. "Nosso foco é sempre oferecer a melhor experiência possível para nossos clientes, e este aplicativo é apenas um exemplo disso".

Com o IX Social 2.0, os usuários podem escolher entre uma variedade de estratégias de negociação que atendam a diferentes condições de mercado e apetites de risco. Esse recurso permite que os traders diversifiquem seus portfólios e distribuam riscos em diferentes mercados e classes de ativos.

Além da opção multiestratégia, o IX Social 2.0 também oferece uma ampla gama de ativos negociáveis, incluindo forex, índices, commodities e criptomoedas. Dessa forma, os traders têm acesso a uma variedade de oportunidades.

"Estamos confiantes de que o IX Social 2.0 oferecerá uma experiência de negociação ainda melhor para nossos clientes", expressou Camarneiro. Para saber mais sobre o IX Social 2.0, os traders são convidados a acessar https://www.INFINOX.com/fsc/en/ix-social.

INFINOX

