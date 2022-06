INFINOX lance 22 nouveaux produits CFD en crypto-monnaie

NASSAU, Bahamas, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme de trading international INFINOX a annoncé le lancement de 22 nouveaux produits CFD en crypto-monnaies sur sa plateforme. Avec ce lancement, la société propose désormais un total de 43 crypto-monnaies qui peuvent être négociées par les traders particuliers et professionnels à travers l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.

Les nouvelles pièces ajoutées à la plateforme comprennent notamment Ethereum Classic, le protocole NEAR, Cosmos, The Sandbox, Sushi et Axie Infinity. Elles s'ajoutent aux autres crypto-monnaies déjà disponibles, notamment Bitcoin, Cardano, Polkadot, Ethereum, Ripple, Solana, Dogecoin, etc.

Cet ajout permet aux clients d'INFINOX de diversifier leur portefeuille de crypto-monnaies, tout en renforçant l'offre de CFD en crypto-monnaies d'INFINOX.

INFINOX permet aux traders d'accéder au trading de crypto-monnaies instantané et à effet de levier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans frais de dépôt ou de retrait. Le produit CFD en crypto-monnaie a été lancé en mars de cette année. Il permet aux traders de :

- Acheter et vendre des crypto-monnaies instantanément

- Profiter du trading de crypto-monnaies 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec la possibilité d'effectuer des transactions le week-end

- Se couvrir contre les risques grâce à des positions longues et courtes sur le marché des crypto-monnaies

- Profiter des avantages de la liquidité grâce à des entrées et des sorties rapides

- Ne payer aucun frais sur les dépôts ou les retraits

- Négocier des crypto-monnaies sur une plateforme réglementée

- Copier des stratégies éprouvées grâce à IX Social, une application communautaire de copy trading automatisé

« La crypto-monnaie est indéniablement l'un des instruments les plus surveillés sur le marché en ce moment, surtout avec la récente volatilité qu'elle a connue. Chez INFINOX, nous voulons que nos clients puissent profiter de ces opportunités, en ayant accès à toutes leurs crypto-monnaies préférées sur une seule plateforme », a déclaré Sam Chaney, responsable des ventes chez INFINOX. « Notre produit CFD en crypto-monnaie a été lancé juste en mars de cette année, et connaît une croissance rapide en ce moment. L'une des façons dont nous voulons soutenir cette dynamique est l'ajout de 22 nouvelles monnaies sur notre plateforme. »

À propos d'INFINOX

INFINOX est un fournisseur mondial de trading en ligne, présent dans 15 pays. Fondé en 2009, il met depuis près de 12 ans un pouvoir de trading de classe mondiale entre les mains des investisseurs. Chaque jour, il permet à des milliers de clients à travers l'Europe, l'Asie et au-delà de négocier une gamme complète de classes d'actifs, du forex aux actions et aux matières premières, et désormais la crypto-monnaie.

Son activité repose sur l'intégrité et la confiance, et elle offre à ses clients l'accès à une gamme d'outils de surveillance du marché ainsi qu'à des produits dynamiques, à des paramètres de trading compétitifs et à un service client personnalisé de première qualité.

