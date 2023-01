INFINOX lanza la plataforma comercial insignia todo en uno IX one

INFINOX lanza un "destino integral" unificado para los operadores

Las características incluyen un área de cliente integrada, paneles de control personalizados, autoanálisis y mucho más

Disponible tanto para web como para dispositivos móviles

LONDRES, 30 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- La Plataforma global de intercambios INFINOX lanzó su plataforma de operaciones todo en uno de activos múltiples IX One. La plataforma fácil de usar y totalmente personalizable cuenta con herramientas y análisis esenciales para operadores con cualquier tipo de experiencia.

IX One unifica y simplifica la experiencia comercial para que los usuarios puedan tener un solo destino para todas sus necesidades comerciales.

INFINOX launches flagship all-in-one trading platform IX One

Entre sus características claves se incluyen:

Área de clientes integrada para depósitos y retiros más rápidos

Múltiples opciones de gráficos con más de 120 indicadores técnicos

Percepciones en video en directo y previas al mercado de analistas multilingües

Análisis automático de su historial y desempeño de operaciones

Asistencia al cliente en más de 15 idiomas

Los usuarios también pueden acceder a herramientas como operaciones con EA, operaciones con un solo clic y operaciones dentro del gráfico.

Además, para mejorar la experiencia del usuario, la plataforma totalmente personalizable incluye más de 40 widgets que los operadores pueden utilizar para crear su propio panel de control personal. Los widgets incluyen:

Calendario económico

Calculadora Pip

Mapa térmico de divisas

Percepción del mercado

Escáner de eventos futuros

Estas características están disponibles para los operadores en plataformas móviles y web, donde pueden operar FX, índices, criptomonedas, acciones y más. El acceso a la plataforma también es fácil; el inicio de sesión en un solo paso garantiza que los operadores puedan obtener un acceso rápido a la plataforma.

Además, otros productos populares de INFINOX, como el copy trading de IX Social también están integrados en la plataforma IX One.

Adam Saward, gerente ejecutivo y fuerza impulsora detrás de IX One, expresó:

"Los clientes siempre buscan más de su corredor, y estamos extremadamente orgullosos de la capacidad de INFINOX de reconocer esta demanda y satisfacerla desde una perspectiva tecnológica y de servicio".

"Con IX One, hemos logrado un destino integral para una experiencia comercial completa. La plataforma incorpora ejecución comercial con herramientas y funcionalidades de vanguardia, para que los operadores nunca tengan que salir de la misma. Todo lo que necesitan está en IX One", agregó Saward. "Estamos seguros de que con la combinación de la plataforma IX One y dos de nuestras galardonadas ofertas, la ejecución comercial y el servicio al cliente, podremos ofrecer a los clientes una experiencia comercial atractiva. Es un paso emocionante para INFINOX, y esperamos aprovechar este progreso a lo largo del año".

Notas al editor:

Para obtener más información, visite www.infinox.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1988203/INFINOX_platform_IX_One.jpg

FUENTE INFINOX Capital Ltd

SOURCE INFINOX Capital Ltd