InfiRay® bringt neue, selbst entwickelte, tragbare Wärmebildkamera-Reihe heraus

YANTAI, China, Sept. 9, 2021 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd („InfiRay"), eine führende Marke in der Wärmebildindustrie, hat heute die Veröffentlichung seiner neuen M200A und P200 Handwärmekameras mit der hochmodernen IRay-Wärmebild-CMOS-Technologie angekündigt. Das Unternehmen wird eine globale virtuelle Pressekonferenz abhalten @facebook. Neben der Produkteinführung informierte InfiRay auch über die neuesten Forschungs- und Entwicklungserfolge, die den beiden neuen Produkten zugrunde liegen.