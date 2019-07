Influenciador Roninho, fala sobre o seu crescimento no Instagram

Roninho está em constante ascendência em sua carreira, sempre almejou o melhor possível para sua vida, entre tantos amigos, nos revelou que "agradeço todos os dias por ter colocado o Carlinhos na minha vida, ele foi um divisor de aguas para meu crescimento, sem ele não estaria onde estou", emocionado completa "sempre que tenho a oportunidade de agradecer a ele, eu falo e repito diversas vezes meu agradecimento por tudo que ele fez e faz na minha vida e de todos os meus amigos"

Entretanto ele nos revela que essa carreira tem que ter peito de aço, "as pessoas te criticam o tempo inteiro, pela cor do short, da blusa, por você não estar rindo o tempo todos, mas enfim retribuo todas as criticas com muito mais amor".

Contato: Rodrigo Azevedo, Telefone: + 55 21 990162132, E-mail: rfadomingues@gmail.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/943127/f3dde471_59df_4b1f_bb34_872bc5f634a9.jpg

FONTE PLATINUM DIGITAL INFLUENCERS

