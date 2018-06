InfoComm 2018 établit de nouveaux records d'envergure et de fréquentation à Las Vegas

« Cela a été une autre semaine fantastique pour un salon et un secteur d'activité qui n'arrête jamais d'innover », a déclaré Jason McGraw, CTS®, CAE, vice-président principal des salons et expositions chez AVIXA. « Nous développons sans relâche de nouvelles offres qui célèbrent et explorent en profondeur les nombreuses facettes des expériences technologiques. Nos exposants ont joué un rôle moteur avec des solutions qui continuent de repousser les limites de ce que l'audiovisuel peut offrir, et nos nombreux experts en la matière et leaders d'opinion ont contribué à forger un programme qui a donné à tous les participants la possibilité de réfléchir différemment sur le rôle que la technologie audiovisuelle joue dans la vie des gens. »

Les visiteurs d'InfoComm 2018 venaient des 50 États des États-Unis et de 108 pays ; 20 % des participants venaient d'un autre pays que les États-Unis. Les 964 exposants de la manifestation ont offert un salon de grande taille qui s'étendait sur 550 000 pieds carrés (50 000 mètres carrés) nets de surface d'exposition, salles de démonstration et espaces réservés aux évènements spéciaux, ce qui en a fait le plus grand InfoComm jamais vu. Et comme témoin du soutien enthousiaste des exposants d'InfoComm, 94 % de l'espace d'exposition de cette année a été à nouveau réservé pour InfoComm 2019, ce qui marque un nouveau record.

« Pour sa troisième édition, TIDE [Technology. Innovation. Design. Experience] a attiré le plus grand nombre de personnes pour envisager des façons d'appliquer la conception centrée sur l'être humain aux solutions audiovisuelles », a déclaré M. McGraw. « De nouveaux programmes tels que 'Design Thinking for AV' (synthèse entre la pensée intuitive et la pensée analytique au service de l'audiovisuel) et 'Integrated Life Day' ont été bien accueillis, et l'expérience C2 vécue sur notre surface d'exposition a permis aux participants de collaborer d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. »

L'« Emerging Trends Day » (Journée des tendances émergentes), organisée en association avec l'Association IMCCA, a attiré plus de 600 participants avant l'ouverture du salon InfoComm pour permettre de tout explorer, depuis le lieu de travail numérique et les bâtiments intelligents jusqu'aux marques mondiales sur le marché de l'audiovisuel professionnel, cette dernière session étant présentée par Steve Koenig, vice-président de la recherche de la Consumer Technology Association (organisme de normalisation pour l'électronique grand public aux États-Unis).

« L'implication des participants d'InfoComm dans notre nouvelle offre de contenu en constante évolution a été très gratifiante », a déclaré David Labuskes, PDG d'AVIXA, CTS®, CAE, RCDD. « La technologie évolue si rapidement qu'il est important d'essayer de penser différemment et d'innover de manière inédite, notamment en mettant l'accent sur les expériences des clients audiovisuels. »

Parmi les points à relever d'InfoComm 2018 à Las Vegas, notons que :

540 personnes ont participé aux trois journées de formation d'AVIXA avant l'ouverture du salon - cela marque un nouveau record pour InfoComm.

188 professionnels ont réussi l'examen Certified Technology Specialist™ (CTS) sur InfoComm 2018, ce qui porte le nombre total de titulaires de CTS à 11 901.

3 114 participants se sont inscrits aux séminaires et ateliers d'AVIXA sur InfoComm 2018, ce qui représente près de 20 % de plus que la dernière fois que le salon s'est tenu à Las Vegas .

« AVIXA remercie tous les exposants, les participants et les médias qui ont fait d'InfoComm 2018 un succès », a déclaré M. Labuskes. « J'espère que rien de ce qui s'est passé cette semaine à Las Vegas ne restera à Las Vegas. J'encourage tous nos participants à repartir avec tout ce qu'ils ont appris et vécu et à le partager avec leurs collaborateurs et leurs clients. C'est un moment formidable et important pour être dans l'audiovisuel, pour connecter les gens et modifier la façon dont ils appréhendent le monde qui les entoure. »

InfoComm s'est classé à la 30e place dans Trade Show News Network 2017, la liste des salons professionnels les plus importants, et a récemment été désigné comme l'un des salons commerciaux à la croissance la plus rapide par le Trade Show Executive en raison de la participation qu'il attire.

InfoComm 2018 a été sponsorisé par Presenting Show Partner Samsung, Strategic Show Partners Blackmagic Design et Crestron, ainsi que par Supporting Show Partners LG et Lifesize.

InfoComm 2019 se tiendra du 8 au 14 juin 2019, à l'Orange County Convention Center d'Orlando, en Floride.

Photo : ouverture du salon InfoComm 2018

À propos d'InfoComm

InfoComm est le plus grand salon et la plus grande conférence sur la technologie en Amérique du Nord. L'évènement est axé sur le secteur de l'audiovisuel professionnel. Faisant partie d'une alliance mondiale de salons commerciaux, il est produit par AVIXA et ses partenaires, notamment Integrated Systems Europe, InfoComm China Beijing, InfoComm China Chengdu, InfoComm India, InfoComm Southeast Asia, TecnoMultiedia InfoComm Brazil, TecnoMultimedia InfoComm Colombia, TecnoMultimedia InfoComm Mexico, Integrated Systems Russia et Integrate.

À propos d'AVIXA

AVIXA™ est l'Audiovisual and Integrated Experience Association, qui produit les salons InfoComm dans le monde entier et qui est copropriétaire d'Integrated Systems Europe. Elle est aussi l'association professionnelle internationale qui représente le secteur de l'audiovisuel. Fondée en 1939, AVIXA compte plus de 5 400 membres, qui englobent des fabricants, des intégrateurs systèmes, des concessionnaires et des distributeurs, des consultants, des programmeurs, des organisateurs d'évènements en direct, des responsables technologiques, des producteurs de contenu et des professionnels du multimédia de plus de 80 pays. Les membres d'AVIXA créent des expériences audiovisuelles intégrées qui procurent des résultats aux utilisateurs finaux. AVIXA est le centre névralgique pour la collaboration, l'information et la communauté des professionnels, et la source incontournable pour les normes, la certification, la formation, la connaissance du marché et le leadership intellectuel en matière d'audiovisuel. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur avixa.org.

CONTACT AVEC LA PRESSE :

Krystle Murphy, directrice de la communication, AVIXA

Courriel : kmurphy@avixa.org

Téléphone : +1.703.279.6366

SOURCE AVIXA