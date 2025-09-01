InFocus lanceert samen met Mythos Group een strategie voor digitale ondernemingen om zich te richten op Blockchain, AI en Bitcoin

SYDNEY, 2 september 2025 /PRNewswire/ -- InFocus Group Holdings Limited (ASX: IFG) (InFocus), een bedrijf dat gegevensanalyses en softwareoplossingen levert, lanceert InFocus Digital Ventures. Deze nieuwe unit is gericht op blockchain, digitale activa, AI en speerpunttechnologieën en wordt gesteund door een financieringsfaciliteit van AUD 10 miljoen van Mythos Group, de Aziatisch-Pacifische krachtpatser op het gebied van digitale activa.

"InFocus Digital Ventures is waar ons bestaande product- en dienstenplatform samenkomt met de toekomst van digitale activa", zegt Ken Tovich, CEO van InFocus. "Met Mythos als langetermijnpartner hebben we nu het kapitaal, de expertise en de structuur om ventures in blockchain, AI en Bitcoin te lanceren. We doen dit op een manier die bedoeld is om vanaf het begin inkomsten te genereren en strategisch op één lijn te liggen."

Tegen het einde van deze week zal InFocus een eerste bedrag van AUD 2,5 miljoen opnemen onder de faciliteit. De opbrengsten worden onmiddellijk geïnvesteerd in de Monochrome Bitcoin ETF (CBOE: IBTC). Hiermee heeft InFocus een indirecte blootstelling aan Bitcoin van institutionele kwaliteit, en behoudt het de mogelijkheid om de investering in contanten of Bitcoin te realiseren als zich strategische kansen voordoen.

De volledige uitgifte van de converteerbare obligatielening van AUD 10 miljoen moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders en regelgevende instanties. Mythos en andere investeerders zijn onderworpen aan lange lock-upperiodes van maximaal 360 dagen op alle uitgegeven aandelen, een structuur die specifiek is ontworpen om de afstemming op lange termijn tussen Mythos en InFocus te versterken.

InFocus Digital Ventures zal dienen als lanceerplatform voor projecten die de bewezen capaciteiten van InFocus op het gebied van AI, cyberbeveiliging en softwareontwikkeling combineren met als doel een toonaangevende blockchain-gebaseerde dienstverlener te worden.

Neem voor meer informatie contact op met:

InFocus Group Holdings Limited

e: [email protected] t: +61 2 9174 5388

Over InFocus Group Holdings Limited

InFocus Group Holdings Limited (IFG) is een bedrijf dat zich richt op data-intelligentie en softwareoplossingen met bewezen expertise in data-analyse en software- en platformontwikkeling. IFG heeft mogelijkheden op bedrijfsschaal op het gebied van data analytics, business intelligence, software- en platformontwikkeling, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie en machine learning, en teamvergroting.

Over Mythos Group

Mythos Group is een multistrategische holding van digitale activa met een sterke aanwezigheid in de regio Azië-Pacific. Het bedrijf investeert in het hele ecosysteem van digitale activa en ondersteunt crypto-startups in een vroeg stadium, terwijl het ook rechtstreeks deelneemt aan door Bitcoin ondersteunde bedrijfsfinancieringsstrategieën, PIPE-transacties en gereguleerde cryptoplatforms.

Door samen te werken met partners die een diepgaand inzicht hebben in de lokale marktdynamiek, wil Mythos de invoering van blockchain stimuleren door de stroom van kapitaal dat uit traditionele markten is verdrongen naar de digitale activamarkt te faciliteren.