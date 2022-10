infodas recebe a certificação NITES da Agência de Segurança Cibernética de Singapura

COLÔNIA, Alemanha, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A infodas, provedora líder de soluções de domínio cruzado (CDS), anuncia que seu SDoT Security Gateway recebeu oficialmente a certificação NITES (esquema nacional de avaliação de TI) da prestigiada Agência de Segurança Cibernética de Singapura. Esta certificação de alto nível mais uma vez garante que o SDoT Security Gateway possa ser implementado em ambientes altamente confidenciais de acordo com os padrões nacionais e internacionais, com uma das avaliações de segurança mais exigentes realizadas por laboratórios de testes independentes.

Infodas’ NITES Project and Certification team receives the NITES Certification for the SDoT Security Gateway, at NITES headquarters in Singapore.

O SDoT Security Gateway é projetado e produzido na Alemanha de acordo com os princípios de projeto de segurança da equipe aprovada em segurança. Além disso, ele atende às especificações mais rigorosas do Escritório Federal Alemão de Segurança da Informação (BSI), da UE e da OTAN. O Security Gateway está em uso há mais de dez anos nos ambientes mais difíceis e confidenciais do mundo, oferecendo troca segura de informações entre redes com diferentes necessidades de proteção. Com o SDoT Security Gateway, a INFODAS GmbH oferece uma solução flexível para a troca de dados entre domínios de rede com classificações diferentes e obteve a aprovação geral do BSI até VS-GEHEIM (classificação "SECRET") por muitos anos. O SDoT Security Gateway está listado no Catálogo de Produtos de Segurança de Informações da OTAN (www.ia.nato.int/NIAPC) e, como uma solução de domínio cruzado, é a resposta a uma ampla gama de desafios de segmentação de rede a autoridades públicas, ao exército e a empresas de infraestrutura crítica.

"A infodas tem muitos anos de experiência na área de segurança da informação e digitalização de dados altamente confidenciais. O SDoT Security Gateway foi testado de forma independente e certificado pelo NITES. O processo de credenciamento foi possível graças a uma colaboração intensiva entre nossas equipes de certificação e de projeto na Agência de Segurança Cibernética (CSA) de Singapura. Isto demonstrou mais uma vez nosso compromisso de manter os mais altos padrões de segurança e, adicionalmente, assegura a nossos parceiros e clientes no continente asiático, e no resto do mundo, que a qualidade e a segurança de nossos produtos atendam às suas exigências. ", disse Marc Akkermann, diretor de vendas da infodas. "Como resultado, nossos clientes têm a sua disposição um produto de alto desempenho e seguro. Ao fazer isso, queremos ser um fator constante e confiável na segurança da informação para nossos clientes. Este foi apenas o primeiro passo. O próximo passo será a adição da certificação do Esquema de Critérios Comuns de Singapura (SCCS) à certificação Critérios Comuns EAL4+ já obtida e listada junto à CCRA e o acordo europeu SOG-IS. Juntamente com nossos parceiros, queremos tornar o mundo digital um pouco mais seguro."

Sobre a Agência de Segurança Cibernética de Singapura

A Agência de Segurança Cibernética (CSA) é uma agência governamental que reporta ao Gabinete do Primeiro-Ministro e é administrada pelo Ministério das Comunicações e da Informação do Governo de Singapura. Ela oferece supervisão centralizada das funções nacionais de segurança cibernética e trabalha com setores líderes para proteger a infraestrutura crítica de informação (CII) de Singapura, como os setores de energia e bancário. Fundada em 1º de abril de 2015, a agência também trabalha com vários setores e partes interessadas para aumentar a conscientização sobre a segurança cibernética e garantir o desenvolvimento da segurança cibernética em Singapura.

Sobre a infodas

A INFODAS GmbH foi fundada em 1974 e é uma das principais empresas de software e consultoria em segurança da informação da Alemanha. A empresa porte presta serviços a empresas, autoridades públicas e o exército na concepção e implementação de abordagens abrangentes para a segurança da informação e a proteção de infraestruturas de TI. Além disso, infodas desenvolve produtos de alta segurança para transições de domínio (soluções de domínio cruzado) e para a proteção de infraestruturas críticas. Vários produtos da linha de produtos SDoT da infodas são aprovados para classificação "SECRET", bem como para a classificação "EU NATO SECRET. Além de sua sede em Colônia, a empresa tem escritórios em Berlim, Bonn, Hamburgo e Munique. A INFODAS GmbH foi certificada pelo Escritório Federal Alemão de Segurança da Informação (BSI) como prestadora de serviços de segurança de TI nas áreas de auditoria de segurança da informação, consultoria e testes de penetração de segurança da informação UP-Bund e é uma das principais empresas de sistemas a ter consultores IT-Grundschutz certificados pelo BSI. Ela conta com especialistas em segurança de TI autorizados a apoiar as operadoras de KRITIS com sua experiência em procedimentos de teste em implementação, de acordo com a Seção 8a (1) do BSI Act (BSIG), bem como com auditores do BSI que verificam as operadoras de KRITIS para garantir que tenham alcançado este objetivo e cumpram os requisitos legais atuais. Saiba mais em www.infodas.de

