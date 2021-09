INFODAS SDoT Security Gateway reçoit l'habilitation SECRET de l'UE permettant la numérisation des systèmes d'information classifiés de l'UE

Par le passé, les systèmes informatiques contenant des informations classifiées étaient physiquement séparés des autres réseaux gouvernementaux. Les règles de sécurité du Conseil européen pour la protection des informations classifiées de l'UE (ICUE) datant de 2013 ne font pas clairement référence aux solutions interdomaines mais mettent l'accent sur les produits cryptographiques et le déplacement physique des données classifiées sur des supports électroniques. Étant donné que la technologie des solutions interdomaines en était à ses débuts au moment de la rédaction de la réglementation ICUE, ce n'est pas une surprise. Toutefois, le règlement ICUE risque désormais d'empêcher la numérisation de bout en bout des domaines classifiés et les exigences de prise de décision rapide entre les institutions et les États membres de l'UE. Les solutions SDoT cross domain permettent le partage de données classifiées en temps quasi réel ainsi que la fusion entre les systèmes et les personnes. Elles combinent une rupture de protocole avec une inspection, une transformation et une surveillance approfondies des transferts de données, garantissant que seules les informations correctes et autorisées traversent les systèmes à différents niveaux de sécurité. Désormais, un système informatique classé EU / OCCAR / EC SECRET peut interagir directement avec des systèmes classés CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, OCCAR CONFIDENTIAL, OCCAR RESTRICTED, EC-CONFIDENTIAL et EC-COMMITTEES. Bientôt, le Sneakernet appartiendra au passé.

Tous les éléments de la famille de produits SDoT (Secure Domain Transition) répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité matérielle et logicielle au niveau d'interopérabilité SECRET et inférieur (SABI). Ils sont développés et fabriqués en Allemagne avec une transparence totale de la chaîne d'approvisionnement. Ils sont disponibles sous forme d'appareils 19" ou de tailles déployables pour les véhicules. Parmi les autres produits, citons la SDoT Security Gateway Express optimisée pour le filtrage en temps quasi réel et à faible latence de données structurées telles que XML ou JSON. Tout comme la SDoT Diode pour le transfert unidirectionnel de données jusqu'à 9,1 Gbit/s, ces deux produits sont agréés par l'OTAN, l'UE et l'Allemagne (SECRET). Ils sont complétés par le SDoT Labelling Service pour une classification des données conforme au STANAG 4774/8 de l'OTAN avec des étiquettes de sécurité XML qui sont liées de manière cryptographique à tout objet de données tel que les documents MS Office.

Depuis plus de 10 ans, les produits SDoT sont utilisés dans les environnements les plus difficiles et complexes du monde entier. « Pour maintenir les habilitations de produits et augmenter la valeur pour les clients, notre équipe repousse constamment les limites de l'architecture et des fonctionnalités de sécurité. Nous sommes impatients de travailler avec les institutions et les États membres de l'UE pour numériser les domaines critiques et faciliter le partage des données de l'ICUE », a déclaré le Dr Alexander Schellong, VP Global Business.

À propos d'INFODAS – connect more.be secure

INFODAS est une entreprise familiale indépendante, fondée en Allemagne en 1974. L'entreprise développe des solutions multidomaines innovantes basées sur des principes de sécurité dès la conception et propose un service de conseil en matière de cybersécurité, d'informatique et d'intelligence artificielle aux gouvernements, aux clients intervenant dans le secteur de la défense et aux clients commerciaux. Les solutions multidomaines de la gamme de produits SDoT d'INFODAS (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) ont reçu les habilitations SECRET de l'Allemagne, SECRET UE et SECRET OTAN, et sont répertoriées dans le NATO Information Assurance Products Catalogue. Depuis 10 ans, les produits SDoT sont utilisés dans les environnements les plus complexes et les plus critiques du monde. Ils sont conçus et fabriqués en Allemagne selon le principe de la sécurité par conception et de la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

