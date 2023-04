INFODESK ERWIRBT WIDE NARROW MIT UNTERSTÜTZUNG VON CUADRILLA CAPITAL

Strategische Übernahme etabliert InfoDesk als führende SaaS-Plattform für Unternehmensinformationen

SANTA BARBARA, Kalifornien und HAWTHORNE, Kalifornien, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- InfoDesk, eine führende Softwareplattform für Unternehmenseinblicke, die von Cuadrilla Capital, LLC („Cuadrilla"), einer führenden Investitionsfirma für Unternehmenssoftware, unterstützt wird, gab heute die Übernahme von Wide Narrow Holding, Inc. („Wide Narrow"), einer SaaS-Plattform für Wettbewerbs- und Marktanalysen, bekannt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Die SaaS-Plattform des fusionierten Unternehmens durchforstet sowohl Daten von Drittanbietern als auch von Erstanbietern, um kostbare Einblicke zu gewinnen, bietet einen kollaborativen Arbeitsbereich für tiefgreifende Analysen (unterstützt durch KI), nutzt eine innovative Benutzeroberfläche, um schnell Ergebnisse zu erstellen und lässt sich in die Plattformen von Drittanbietern integrieren, die die Stakeholder täglich nutzen. Somit erhalten die wichtigsten Stakeholder unmittelbaren Zugriff auf relevante Erkenntnisse, was eine fundierte Entscheidungsfindung im gesamten Global-2000-Kundenstamm ermöglicht.

„Unsere Aufgabe bei InfoDesk ist es, Unternehmen die Technologie zur Verfügung zu stellen, die sie in die Lage versetzt, Arbeitsabläufe zu verändern und relevante Informationen an die richtigen Stakeholder weiterzuleiten, damit diese fundierte Entscheidungen treffen können", sagte Tim Whitehorn, CEO von InfoDesk, der zuvor mit dem Cuadrilla-Team zusammengearbeitet hat. „Angesichts der Vielzahl von Informationen und Nischenwerkzeugen fällt es Unternehmen nicht leicht, standardisierte und kuratierte Erkenntnisse effektiv zu vermitteln. Die Kombination der hochmodernen Benutzeroberfläche und der intelligenten Workflow-Tools von Wide Narrow mit der Enterprise-Insights-Plattform von InfoDesk bietet unseren Kunden einen großen Mehrwert und bringt uns einen Schritt nach vorne."

„Durch den Zusammenschluss von Wide Narrow und InfoDesk entsteht eine konkurrenzlose Informationsplattform für Unternehmen, auf der die branchenweit führenden Informationstools von InfoDesk mit dem Analyse-Workflow und der Reporting-Suite von Wide Narrow kombiniert werden", so Anders Bretz und Daniel Petersson, beides Mitbegründer von Wide Narrow. „Die Synergien sind offensichtlich und wir freuen uns darauf, den weiteren Weg gemeinsam mit unseren neuen Kollegen zu gehen."

„InfoDesk steht an der Spitze der Insights-Revolution – dem rasanten Wandel in Unternehmen hin zu standardisierten Einblicken und nahtlosem Zugriff auf Entscheidungshilfen dort, wo die Stakeholder sie am dringendsten benötigen", so Michael Richards, Mitbegründer und Geschäftsführer von Cuadrilla, und Eric Hinkle, Geschäftsführender Partner von Cuadrilla sowie Vorstandsvorsitzender von InfoDesk. „Unsere Investition, die einen starken Marktführer im Bereich Insights Management mit einem schnell wachsenden Unternehmen im Markt für Intelligence-Software fusioniert, spiegelt unsere Überzeugung wider, wirklich umfassende Lösungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, ihr Wettbewerbsbewusstsein zu steigern, Risiken zu minimieren und datengestützte strategische Entscheidungen zu treffen."

„Die Synergieeffekte zwischen InfoDesk und Wide Narrow sind wirklich etwas Besonderes. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Branche verfügen Unternehmen über eine einheitliche Informationsplattform, die sich auf die besten offenen Datenquellen der Welt, tiefgreifende Analysetools und eine moderne Verteilungsmaschine stützt, die Zugang zu hochrelevanten Informationen bietet. Die Kunden bekommen all das in einer cloudbasierten SaaS-Plattform, die keinerlei Kompromisse erfordert", so Jonah Sulak und Vikram Abraham, Mitbegründer und Geschäftsführende Partner von Cuadrilla. „Wir freuen uns darauf, das InfoDesk-Team bei der Entwicklung von in der gesamten Branche wegweisenden Produkten zu unterstützen und das globale Wachstum voranzutreiben."

Massumi + Consoli LLP fungierte als Rechtsberater für Cuadrilla. Varnum LLP fungierte als Rechtsberater für Wide Narrow.

Informationen zu Cuadrilla Capital

Cuadrilla Capital, LLC ist ein führendes Investmentunternehmen für Unternehmenssoftware und wurde im Jahr 2021 gegründet. Cuadrilla geht Partnerschaften mit einzigartigen SaaS-Unternehmen ein, die über einen starken Produkt-Markt-Fit und einen bedeutenden strategischen Wert verfügen, um Wachstum und langfristigen Erfolg voranzutreiben. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Barbara, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf www.cuadrillacapital.com.

Informationen zu InfoDesk

InfoDesk ist eine führende SaaS-Plattform für das Management von Unternehmensanalysen, die von den 100 größten Unternehmen in den Bereichen Life Sciences, öffentliche Verwaltung, professionelle Dienstleistungen und Investitionsdienstleistungen genutzt wird. Die proprietäre „Smarter Data"-Technologie von InfoDesk sammelt, normalisiert, verfeinert und fasst Inhalte in Echtzeit aus externen und internen Quellen zusammen, um geschäftskritische Einblicke zu liefern, die Kunden dabei helfen, ihr Wettbewerbsbewusstsein zu steigern, Risiken zu mindern und sichere datengestützte strategische Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie auf www.infodesk.com.

Informationen zu Wide Small

Wide Narrow ist die Zentrale für Wettbewerbs- und Marktforschungsteams und ermöglicht fundierte Entscheidungen im gesamten Unternehmen. Es handelt sich um eine cloudbasierte SaaS-Plattform, die Intelligence-Experten dabei hilft, relevante Informationen zu erfassen, tiefe Einblicke zu gewinnen und Stakeholder durch die Bereitstellung von Dashboards, Newslettern, Berichten und Integrationen in Kommunikationsplattformen von Drittanbietern (wie Teams, Slack, Salesforce oder SharePoint) zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.widenarrow.com.

