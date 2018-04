INFOkontor: Transformando em realidade o transporte eficiente

GOTEMBURGO, Suécia, 18 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Como a necessidade cada vez maior de transportar mercadorias coexiste com a necessidade de limitar o efeito do tráfego urbano na saúde humana? Uma parte da resposta poderia ser o uso de caminhões puramente elétricos, já anunciados por alguns fabricantes.

Uma equipe de filmagem do INFOkontor esteve em Gotemburgo, onde um fabricante global de caminhões apresentou o primeiro caminhão elétrico produzido em série. Além disso, o projeto "ElectriCity", com uma linha de ônibus totalmente elétrica, mostra como menos ruído e menos emissões podem aliviar a vida urbana com o uso de veículos elétricos.

A ocasião foi a estreia mundial do Volvo FL Electric, que já está entrando em operação regular para os clientes. O início da produção em série está previsto para o início de 2019. A Volvo Trucks apresenta-se como pioneira deste desenvolvimento, não só no motor elétrico, mas também em baterias de caminhão, capacidade de carga e alcance.

Como parte de uma visão holística da vida urbana, a nova tecnologia permitirá o transporte rodoviário durante a noite, reduzindo enormemente a carga nas estradas e o tempo necessário para a logística urbana.

O conteúdo do vídeo editorial do INFOkontor apresenta a apresentação do novo Volvo FL E-Truck, suas aplicações atuais e futuras, bem como questões críticas de transporte.

