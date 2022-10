InfoReach é certificada pela MexDer, a Bolsa Mexicana de Derivativos

Fornecedor Global de Tecnologia de Comércio Eletrônico irá prover sua Solução para Dados de Mercado e Tecnologia de Execução

CHICAGO, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- InfoReach, Inc., um fornecedor global de plataformas de negociação eletrônicas, de alta performance tecnológica, para o mercado de capitais, anunciou hoje que irá fornecer sua Solução para Dados de Mercado e Tecnologia de Execução para a MexDer, a Bolsa Mexicana de Derivativos para instrumentos financeiros mexicanos.

A associação irá permitir que a MexDer, uma subsidiária da Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que por sua vez é uma das maiores bolsas de valores da América Latina, com uma história de 127 anos, entre em novos mercados. Todos os produtos de derivativos da MexDer têm como contraparte, e são compensados, pela Câmara de Compensação Mexicana ASIGNA, cujo rating nacional é AAA.

"Como parte da expansão do "Trade Management System", para Corretoras na América Latina, da InfoReach, nós temos o prazer de informar que nossa solução, que inclui um conjunto de diversos tipos de ordens de trading, foi certificada pela MexDer", disse Allen Zaydlin, CEO da InfoReach.

"Estamos entusiasmados em colaborar para a certificação da Solução para Dados de Mercado e Tecnologia de Execução, disse José Miguel De Dios, CEO da MexDer." Isso nos trará as sinergias necessárias para aumentar nosso alcance a outros mercados e gerar um valor extraordinário aos nossos clientes".

Sobre a InfoReach:

InfoReach é um fornecedor independente de soluções de software para Corretoras de vários tipos de ativos, para negociação eletrônica, incluindo plataformas OMS e EMS para ações globais, futuros, opções, forex e renda fixa. InfoReach oferece tecnologia de alto desempenho e suporte de alta qualidade e customiza sistemas para empresas de buy-side e sell-side para acomodar suas necessidades atuais e futuras. A solução é configurável para fornecer adaptações exclusivas sem adicionar tempo e custos de desenvolvimento.

Por mais de 25 anos, InfoReach tem contribuído para melhorar o desempenho do processo de execução para produtos de trading de seus clientes, com design eficiente, suporte de ferramentas de negociação consolidadas e uma rede de conectividade global. A InfoReach é uma empresa privada sediada em Chicago, com escritórios em Nova York, Amsterdam e São Paulo. Para maiores informações, acesse www.inforeachinc.com. Siga @InfoReach no Twitter e consulte o blog para outras informações.

Sobre a MexDer:

MexDer, subsidiária da Bolsa Mexicana de Valores (BMV), é o operador financeiro do México que negocia serviços de troca de Caixa, Derivativos, Ações e Títulos de Renda Fixa. Uma entidade autorregulamentada, MexDer, em conjunto com ASIGNA, que é sua Câmara de Compensação com rating AAA, oferece produtos mexicanos de referência global, com base em taxas de juros, câmbio e índices de ações. Para outras informações, acesse www.mexder.com.mx

FONTE InfoReach, Inc.

