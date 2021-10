Información actualizada sobre suministros de acuerdo con productores de árboles de navidad naturales

HOWELL, Michigan, 25 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La última perspectiva del Christmas Tree Promotion Board es que, a pesar de los desafíos de este año, si los compradores son flexibles, pueden esperar irse a casa con un árbol de navidad natural.

La evaluación se basa en las discusiones de la primera quincena de octubre con varios productores en las principales regiones de producción del país. Teniendo en cuenta sus cosechas y la demanda mayorista, el consenso es que, aunque la oferta se ha visto restringida por una variedad de cosas, incluido el mal tiempo y los problemas de la cadena de suministro, las advertencias de escasez masiva son injustificadas.

Los efectos particulares de un suministro restringido variarán según la ubicación, ya que cualquier proveedor puede tener más o menos opciones para ofrecer a cualquier minorista. Es posible que algunos consumidores no encuentren el árbol exacto que buscan en el lugar exacto en el que lo averiguan, pero habrá árboles disponibles a poca distancia de las tiendas.

Es probable que la mitad occidental de los EE. UU. sienta la mayor tensión, pero incluso allí, la industria espera que los compradores se vayan a casa con un árbol digno de la temporada. De hecho, los productores del noroeste del Pacífico, una región de producción clave, están reportando un nuevo optimismo basado en mejores condiciones climáticas.

"Hemos tenido una buena cantidad de lluvia aquí en las últimas semanas y eso realmente nos ha ayudado a poner nuestros árboles en las mejores condiciones posibles que podríamos haber esperado en este año", dijo Bill Brawley, productor de árboles de navidad en Oregón.

Para obtener la mayor selección y disponibilidad, los compradores deben planear encontrar su árbol en las dos primeras semanas de la temporada de compras de árboles de navidad, que tradicionalmente comienza el día después del Día de Acción de Gracias. Más cerca de navidad, algunas ubicaciones pueden cerrar antes y la selección puede reducirse. Este es un buen año para probar algo nuevo. Los tamaños y las especies variarán y las tendencias están cambiando. Los árboles de apariencia más "natural" se están volviendo populares y debería haber una buena oferta este año. Siempre es una buena idea llamar con anticipación para ver si el minorista está abierto y con existencias. Las personas pueden visitar ItsChristmasKeepitReal.com para encontrar un minorista de árboles de navidad natural cerca a ellos.

ANTECEDENTES DEL BRIEFING

La disminución de suministro es algo complejo, afectado por el clima, el transporte, los ciclos de crecimiento a largo plazo y los altibajos económicos, pero se ven compensados por una industria diversa y descentralizada.

Clima

Aunque los árboles de navidad no suelen verse afectados por la sequía, puede ser devastador para las plántulas. Las pérdidas generalizadas de plántulas durante varias sequías han contribuido a la disminución de cosechas en los últimos años. A finales de junio, las temperaturas récord en algunas regiones de cultivo de árboles de navidad del noroeste del Pacífico causaron daños que redujeron aproximadamente el 10% del suministro de árboles de 2021 en el norte del valle de Willamette en Oregón y partes del suroeste de Washington. Eso no es bueno, pero no es tan malo como el 90% que han informado algunos medios de comunicación. La cifra del 90% se refiere a una sola finca, no a la región.

Transporte

La verdadera industria de los árboles de navidad no depende de los buques portacontenedores para importar productos del extranjero, como lo hace la industria de los árboles de navidad artificiales, pero sí depende del transporte de mercancías para trasladar los árboles de las principales regiones productoras a los minoristas de todo el país. Al igual que con muchas industrias, el transporte ha sido un desafío debido a problemas de la cadena de suministro y escasez de mano de obra durante la pandemia. Los productores de árboles de navidad se benefician de relaciones duraderas con sus camioneros y los árboles están en movimiento, pero no siempre tan rápido como le gustaría a la industria.

Ciclos de crecimiento

Para mayor contexto, se necesitan de ocho a 10 años para cultivar un árbol de navidad, dependiendo de la variedad y el lugar de cultivo. Eso significa que es posible "tomar prestado" de la oferta futura para el año en curso cuando sea necesario, lo que la industria ha tenido que hacer en algunos años recientes. Pero hacerlo de forma rutinaria puede retrasar el dimensionamiento adecuado del suministro para el futuro.

Fluctuaciones económicas

Finalmente, durante la recesión de 2008-2011, muchos grandes productores, mayoristas y operaciones de cultivo que ofrecen un servicio de elegir y cortar, cerraron o se retiraron, lo que provocó una caída en la oferta. En respuesta, otros grandes productores y nuevos agricultores comenzaron a plantar más árboles después de la recesión y estos estarán disponibles en los próximos años, volviendo a un suministro más normal o incluso superior al promedio.

Pero estas son las buenas noticias:

los factores que contribuyen a una oferta restringida se compensan con el hecho de que la industria es más grande que cualquier productor, región o desafío. Los árboles de navidad naturales se cultivan en todos los estados y muchos árboles que se venden en los EE. UU. también provienen de Canadá.

Sin el contexto de esa escala y alcance, los informes de cualquier desafío pueden ser engañosos. Por ejemplo, el daño causado por el calor en el noroeste del Pacífico este verano fue dramático, serio y profundamente desafortunado para algunos productores individuales. Pero no eliminó todos los árboles de toda la industria, ni siquiera todos los árboles de esa región. Fue severo, pero de alcance limitado. Los efectos variaron en intensidad, de una granja a otra, de una especie a otra, e incluso de un árbol a otro. Con la excepción de Oregón, ninguna de las regiones de cultivo experimentó amenazas de calor para sus árboles listos para la cosecha, lo que ha ayudado a estabilizar el suministro general.

En pocas palabras: ningún minorista, lote, vivero o granja es un reflejo de toda la industria.

Detalles sobre las fuentes de información:

Establecida en 2015, Christmas Tree Promotion Board (CTPB) es un programa nacional de investigación y promoción cuya misión es compartir con los consumidores los beneficios de los árboles de navidad naturales a través de la promoción y las relaciones públicas, a la vez que se dedica a la investigación para servir mejor a nuestros clientes y productores. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA por sus siglas en inglés) supervisa la CTPB para garantizar la transparencia y precisión en sus comunicaciones. Este comunicado de prensa fue desarrollado y distribuido por la CTPB.

(CTPB) es un programa nacional de investigación y promoción cuya misión es compartir con los consumidores los beneficios de los árboles de navidad naturales a través de la promoción y las relaciones públicas, a la vez que se dedica a la investigación para servir mejor a nuestros clientes y productores. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA por sus siglas en inglés) supervisa la CTPB para garantizar la transparencia y precisión en sus comunicaciones. Este comunicado de prensa fue desarrollado y distribuido por la CTPB. La National Christmas Tree Association (NCTA) es la asociación comercial nacional que representa a la industria de los árboles de navidad. NCTA representa a más de 700 granjas que son miembros activos, 29 asociaciones estatales y regionales y más de 4,000 empresas afiliadas que cultivan y venden árboles de navidad o proporcionan suministros y servicios relacionados. La NCTA representa a la comunidad de árboles de navidad naturales (Real Christmas Tree) con una sola voz para proteger y defender en nombre de la industria.

(NCTA) es la asociación comercial nacional que representa a la industria de los árboles de navidad. NCTA representa a más de 700 granjas que son miembros activos, 29 asociaciones estatales y regionales y más de 4,000 empresas afiliadas que cultivan y venden árboles de navidad o proporcionan suministros y servicios relacionados. La NCTA representa a la comunidad de árboles de navidad naturales (Real Christmas Tree) con una sola voz para proteger y defender en nombre de la industria. La American Christmas Tree Association (ACTA) es una corporación sin fines de lucro dirigida por el CEO Thomas Harman .1 Harman es el fundador de Balsam Hill, un vendedor de árboles de navidad artificiales.2 La mayoría de los árboles de navidad artificiales se fabrican en el extranjero.3

FUENTE Christmas Tree Promotion Board

