Informatica étend son empreinte cloud sur Microsoft Azure Allemagne

FRANCFORT, Allemagne, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Informatica, le leader de la gestion des données dans le cloud d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'il rendra son Intelligent Data Management Cloud (IDMC), la première plate-forme de gestion des données alimentée par l'IA de bout en bout du secteur, disponible sur Microsoft Azure Allemagne en réponse à la croissance de la clientèle cloud à travers l'Europe.

Au cours de l'année écoulée, l'adoption du cloud s'est accélérée à mesure que les entreprises se sont tournées vers le numérique pour maintenir la continuité des activités pendant la pandémie. Les restrictions de transfert des données et les exigences de localisation des données ont toutefois ralenti cette transition. Avec le nouveau module IDMC sur Azure Allemagne, les clients bénéficient désormais d'un choix supplémentaire de localisation des données et de la possibilité d'innover avec leurs données pour faire avancer l'entreprise.

« L'année passée a vu des organisations de toutes sortes, du secteur privé et du secteur public, accélérer leur passage au cloud afin de maintenir la continuité de leurs activités et d'améliorer la résilience des entreprises, a déclaré Rik Tam Daniels, vice-président, Strategic Ecosystems & Technology, Informatica. L'annonce d'aujourd'hui avec Microsoft offre plus de choix à nos clients européens et leur permet de tirer parti de la puissance de l'Intelligent Data Management Cloud pour gérer et innover avec leurs données. »

Parallèlement au lancement du module IDMC sur Microsoft Azure Allemagne, un module IDMC supplémentaire est désormais disponible sur Azure Asie du Sud-Est, élargissant ainsi la portée des offres de gestion des données cloud d'Informatica. Ces nouveaux modules s'appuient sur une collaboration déjà fructueuse entre Informatic et Azure, qui a connu une croissance de 109 % d'une année à l'autre en 2020.

« Alors que nous cherchons à aider les clients à faire progresser leurs transformations numériques, nous nous engageons à fournir un cloud qui permet aux clients de gérer et d'innover avec leurs données d'une manière qui fonctionne le mieux pour leur activité, a déclaré Jens Hansen, directeur général EMEA, Data & AI chez Microsoft. Notre partenariat continu avec Informatica permet à nos clients communs d'accéder à la gestion de données cloud leader du secteur pour faciliter le respect des réglementations locales. »

Le nouveau Intelligent Data Management Cloud est désormais disponible sur le module Azure Allemagne et les clients peuvent s'abonner via Azure Marketplace. Pour démarrer rapidement et facilement, les clients peuvent tirer parti du service gratuit Informatica Cloud Data Integration qui fournit jusqu'à 500 millions de lignes de traitement de données par mois sans frais, ce qui permet d'accélérer l'intégration, la transformation et le chargement des charges de travail prioritaires vers Azure Synapse pour le stockage de données dans le cloud.

