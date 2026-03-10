ZÚRICH, Suiza, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Informe Anual 2025 del Grupo Adecco ya está disponible en la sección Ad Hoc del sitio web del Grupo. Consulte también la sección dedicada al Informe Anual.

Denis Machuel, consejero delegado del Grupo Adecco, dijo:

"En 2025, el Grupo Adecco mantuvo un fuerte impulso y continuó impactando positivamente en millones de vidas. Ganamos cuota de mercado, con un crecimiento de los ingresos del Grupo de 245 puntos básicos por encima de los principales competidores, manteniendo al mismo tiempo una rigurosa disciplina de costes y generando un ahorro neto de casi 200 millones de euros, en comparación con nuestro objetivo de 2022. Cumplimos con nuestros compromisos financieros para todo el año.

"En noviembre, presentamos nuestra nueva estrategia de creación de valor: la ventaja de la agilidad. Mediante soluciones integrales de talento y tecnología, facilitamos la agilidad humana y empresarial para impulsar el potencial. Con el respaldo de una agenda de innovación continua, impulsamos un mayor crecimiento rentable a la vez que seguimos innovando y siendo pioneros, aprovechando la IA para generar nuevas eficiencias y oportunidades. Hemos establecido compromisos financieros claros y una estrategia centrada en ganar cuota de mercado, maximizando al mismo tiempo el EBITA absoluto y el flujo de caja libre. El propósito de nuestro Grupo —lograr un futuro para todos— sigue guiándonos a medida que mejoramos nuestro rendimiento y configuramos el mundo laboral en la era inteligente".

Informe anual 2025 (PDF)

Calendario financiero

• AGM 15 de abril de 2026

• Resultados 1er trim. de 2026 13 de mayo de 2026

• Resultados del 2º trim./semestrales de 2026 6 de agosto de 2026

• Resultados del 3er trim. de 2026 12 de noviembre de 2026

Acerca del Grupo Adecco

El Grupo Adecco es la empresa líder mundial en talento y experiencia tecnológica. Nuestro propósito es crear un futuro para todos. A través de nuestras tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH—, presentes en 60 países, facilitamos la empleabilidad sostenible y permanente de las personas, ofrecemos soluciones digitales y de ingeniería para impulsar la transformación de la Industria Inteligente y empoderamos a las organizaciones para optimizar sus plantillas. El Grupo Adecco predica con el ejemplo y se compromete a fomentar la empleabilidad sostenible y a apoyar economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza SIX (ADEN).

Nota importante sobre la información prospectiva

La información contenida en este comunicado puede implicar orientación, expectativas, creencias, planes, intenciones o estrategias con respecto al futuro. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se basan en la información disponible para Adecco Group AG a partir de este comunicado, y no asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado no son garantías de rendimiento futuro y los resultados reales podrían diferir materialmente de nuestras expectativas actuales. Numerosos factores podrían causar o contribuir a dichas diferencias. Los factores que podrían afectar las declaraciones prospectivas de la Compañía incluyen, entre otros: tendencias del PIB mundial y la demanda de trabajo temporal; cambios en la regulación del trabajo temporal; intensa competencia en los mercados en los que opera la Compañía; integración de empresas adquiridas; cambios en la capacidad de la Compañía para atraer y retener personal o clientes internos y externos calificados, el impacto potencial de interrupciones relacionadas con TI; cualquier desarrollo adverso en las relaciones comerciales existentes, disputas o procedimientos legales y fiscales.

Para más información, contacte con:

Relaciones con los inversores [email protected] +41 (0)44 878 88 88 Oficina de Prensa [email protected] +41 (0) 79 876 09 21

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608173/5853973/The_Adecco_Group_Logo.jpg